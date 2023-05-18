Приключения Зарбазана: как пес из «Мимино» играл в футбол, а потом переехал в Москву и ел черную икру

Зарбазан не отходил от Валико ни на шаг, даже летал с ним в вертолете. Четвероногий артист, исполнивший роль верного пса деревенского летчика, вряд ли мечтал, что последние годы жизни проведет в любви и роскоши, - ведь он был обычной бездомной собакой.

Зарбазан дождался друга

По сюжету, деревенский летчик Валико однажды, увидев роскошный белоснежный лайнер и встретив давнего друга, с которым летают красавицы-стюардессы, решает вернуться в большую авиацию. Он улетает в Москву, оставив дома родных, друзей и – четвероногого верного друга, дворняжку по имени Зарбазан, что в переводе с грузинского означает «Пушка».

Но, разочаровавшись в новой жизни, соскучившись по всему тому, что он так любил, Валико понимает: там, в маленьком горном селе, осталось его сердце. И он возвращается – и снова счастлив, и рядом с ним – верный Зарбазан, дождавшийся друга.

Лохматый и голодный

