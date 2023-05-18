Приключения Зарбазана: как пес из «Мимино» играл в футбол, а потом переехал в Москву и ел черную икру

Зарбазан не отходил от Валико ни на шаг, даже летал с ним в вертолете. Четвероногий артист, исполнивший роль верного пса деревенского летчика, вряд ли мечтал, что последние годы жизни проведет в любви и роскоши, - ведь он был обычной бездомной собакой.
Зарбазан дождался друга
По сюжету, деревенский летчик Валико однажды, увидев роскошный белоснежный лайнер и встретив давнего друга, с которым летают красавицы-стюардессы, решает вернуться в большую авиацию. Он улетает в Москву, оставив дома родных, друзей и – четвероногого верного друга, дворняжку по имени Зарбазан, что в переводе с грузинского означает «Пушка».
Но, разочаровавшись в новой жизни, соскучившись по всему тому, что он так любил, Валико понимает: там, в маленьком горном селе, осталось его сердце. И он возвращается – и снова счастлив, и рядом с ним – верный Зарбазан, дождавшийся друга.
Лохматый и голодный
Фото: кадр из фильма «Мимино»
На роль Зарбазана пробовалась московская дрессированная собачка по кличке Чапа. Ее привезли вместе с дрессировщиком, и у нее прекрасно получалось выполнять все команды. Но Георгий Данелия остался недоволен: Чапа смотрелась на экране ухоженной и домашней, а ему нужен был беспородный «дворянин» со свалявшейся шерстью.
В один из дней съемочная группа ехала на аэродром. Взгляд Данелии упал на обочину улицы – и он увидел: вот он, Зарбазан! Явно бездомный пес с деловитым видом бежал куда-то по тротуару: одно ухо торчком, второе висит, шерсть грязная и в репьях, зато взгляд – умный и смелый.
Режиссер тут же потребовал остановиться, вышел из машины и забрал собаку. Позднее он пытался выяснить – может, у него все же есть хозяева? Но местные объяснили: это бездомный пес, его подкармливают работники хинкальной и ресторана. Так Зарбазан был найден.
Играл в футбол
Фото: кадр из фильма «Мимино»
Он оказался не только смышленым и понятливым артистом, - бездомный пес был добрым и ласковым, его полюбили все в группе. С механиками он с удовольствием играл в футбол, его ставили на ворота, а он старательно ловил мяч. Когда съемки продолжились в Москве, Зарбазана забрали туда с собой: ему предстояло сниматься и в павильонах.
Похоронили под яблоней...
Окончив работу над фильмом «Мимино», директор картины, Валерий Гандрабура, поселил четвероногого артиста у себя дома. Он искренне полюбил собаку, Зарбазану жилось в его семье сытно и безбедно, - порой ему даже черная икра перепадала. Но, к сожалению, он уже был немолодым псом, и долго не прожил.
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Смерть лохматого бродяги оплакивала вся группа. Решено было: такая собака достойна особого места захоронения. Чтобы избежать проблем, дождались ночи и похоронили Зарбазана на территории студии «Мосфильм», в яблоневом саду, который когда-то посадил известный режиссер Александр Довженко.
Так маленький грузинский пес, почти всю свою жизнь бегавший бездомным и полуголодным, в конце жизни нашел и славу, и почет, и любовь новых хозяев. Вспомните о его судьбе, когда в очередной раз будете смотреть фильм Георгия Данелии «Мимино».