Чужая жена, девушка Высоцкого и другие любовные драмы Леонида Ярмольника

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года на Дальнем Востоке, его родина — поселок Пограничный Приморского края, в еврейской семье. Отец будущего артиста, Исаак Ярмольник, был военнослужащим, а мама, Фаина, врачом.

Вскоре после того, как Леонид начал учиться в школе, отца перевели во Львов. Там семья поселилась надолго. Леня учился с легкостью, но гораздо больше, чем школьными уроками, интересовался книгами и театром, а еще осваивал игру на аккордеоне и посещал бассейн.

Ему с самого детства хотелось быть не как все, поэтому юный Ярмольник отрастил длинные волосы и завел себе необычные круглые очки — за это в театральной студии, которую он посещал, парня прозвали Леннон. На актерский факультет ему удалось поступить со второго раза — в Щукинское театральное училище.

Театр на Таганке и «Современник»

