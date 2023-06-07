Чужая жена, девушка Высоцкого и другие любовные драмы Леонида Ярмольника

В свое время Леониду Ярмольнику довелось заменить Владимира Высоцкого в нескольких спектаклях. Тогда молодой актер и не подозревал, что спустя несколько лет он заменит знаменитого барда и в любви.
Его прозвали Леннон
Леонид Ярмольник в молодости. Фото: соцсети
Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года на Дальнем Востоке, его родина — поселок Пограничный Приморского края, в еврейской семье. Отец будущего артиста, Исаак Ярмольник, был военнослужащим, а мама, Фаина, врачом.
Вскоре после того, как Леонид начал учиться в школе, отца перевели во Львов. Там семья поселилась надолго. Леня учился с легкостью, но гораздо больше, чем школьными уроками, интересовался книгами и театром, а еще осваивал игру на аккордеоне и посещал бассейн.
Ему с самого детства хотелось быть не как все, поэтому юный Ярмольник отрастил длинные волосы и завел себе необычные круглые очки — за это в театральной студии, которую он посещал, парня прозвали Леннон. На актерский факультет ему удалось поступить со второго раза — в Щукинское театральное училище.
Театр на Таганке и «Современник»
Леонид Ярмольник в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Фото: кадр из фильма
Сразу после получения диплома, в 1976 году, Ярмольника приняли в Театр на Таганке. Это было временем расцвета знаменитого театра: на его сцене играл знаменитый Владимир Высоцкий и туда стремилась попасть вся Москва.
Ярмольник даже заменил барда в нескольких спектаклях — с его согласия. Но спустя восемь лет Леонид остался без работы: вместо Юрия Любимова главным режиссером театра стал Анатолий Эфрос, с которым Ярмольник не сработался. Некоторое время он был ведущим на праздниках и мероприятиях, а потом стал актером «Современника».
Роли в кино, награды и премии
Леонид Ярмольник в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Фото: кадр из фильма
Первые кинороли Леонида Ярмольника прошли незамеченными для публики. Все изменилось в 1979-м, когда он сыграл вместе со своим другом Александром Абдуловым в картине «Тот самый Мюнхгаузен». Актера узнали и запомнили, и следующие его роли только добавили популярности: в фильмах «Тайна Снежной королевы», «Михайло Ломоносов», «Человек с бульвара Капуцинов».
Персонажи, которые ему доставались, обладали яркой отрицательной харизмой, хотя и не были первостепенными. Главную роль Ярмольник впервые сыграл в романтической комедии «Московские каникулы», и сам же стал ее продюсером — весьма удачно.
Леонид Ярмольник в фильме «Московские каникулы». Фото: кадр из фильма
В сериале «Заколдованный участок» ему досталась драматическая роль психотерапевта, в драме «Барак» он сыграл инвалида-фотографа — за эту роль ему вручили Государственную премию и кинопремию «Ника».
Вторая «Ника» последовала в 2013 году — после громкой премьеры фильма Алексея Германа «Трудно быть богом». Ярмольник продолжал выступать продюсером, совмещая эти обязанности с актерством. Так, в 2019 году он выпустил фильм «Одесса», режиссером которого стал Валерий Тодоровский.
«Цыпленок табака»: как Ярмольник прославился на телевидении
Огромный успех принесла Леониду Ярмольнику миниатюра «Цыпленок табака», с которой он выступил в 1979 году в популярной юмористической программе «Вокруг смеха». К этой миниатюре без слов добавились другие — «Утюг», «Включающийся торшер»… Зрители не могли удержаться от смеха, видя, как актер перевоплощается во всем известные предметы.
Популярность Ярмольника позволила ему стать ведущим многих развлекательных шоу — «Форт Боярд», «Отель», «L-клуб», «Золотая лихорадка», «Гараж». Кроме того, на протяжении многих лет Леонид Исаакович был членом жюри игры «КВН», но потом покинул проект — из-за конфликта с Александром Масляковым. Знают его и как одного из судей музыкального шоу «Точь-в-точь».
Зрители могли видеть артиста и в таких передачах, как «Смак», «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым. А с Юрием Сенкевичем, Стасом Наминым и Андреем Макаревичем он однажды отправился в рискованное путешествие на остров Пасхи.
Доходы и расходы Леонида Ярмольника
Леонид Ярмольник в фильме «Трудно быть богом». Фото: кадр из фильма
По данным СМИ, приглашение Леонида Ярмольника на корпоратив обойдется как минимум в 20 тысяч долларов. Что же касается новогодних и других праздников — то в эти дни прайс увеличивается в несколько раз. Помимо заработков в театре и кино Ярмольник получает доход от элитной стоматологической клиники, совладельцем которой является.
В элитном подмосковном поселке у актера комфортабельный дом площадью 500 кв. метров, стоимость которого составляет примерно 120 миллионов рублей. Известно также, что ежемесячно актер перечисляет крупные суммы в фонд помощи актерам-пенсионерам, которым нелегко выживать на пенсию.
Чужая жена стала первой любовью: Зоя Пыльнова
Придя после института в Театр на Таганке, Леонид встретил девушку, которая стала его первой сильной любовью. Актриса Зоя Пыльнова была старше его на семь лет. Кроме того, она была замужем, но это не помешало Леониду потерять голову.
Между ними вспыхнул бурный роман, Зоя ушла от мужа — актера Владимира Ильина и несколько лет жила с Ярмольником в гражданском браке. Но потом вернулась к мужу. Рассказывали, что Зое пришлось пережить выкидыш, это стало для нее трагедией и знаком, что они с Ярмольником — не пара.
Леонид долго переживал этот разрыв. Второй брак Ярмольника был уже официальным: он женился на внучке известного маршала Конева, Елене. Впрочем, этот штамп в паспорте понадобился артисту ради прописки — его вполне можно назвать фиктивным, и продлился он недолго.
Оксана Афанасьева: две свадьбы
Леонид Ярмольник и Оксана Афанасьева. Фото: соцсети
А потом Леонид Ярмольник встретил девушку, которая стала для него единственной. Красавица Оксана Афанасьева работала в театре художницей по костюмам. Именно она была последней любовью Высоцкого. Когда его не стало, Оксана не находила себе места, и тогда рядом оказался Ярмольник. Первая искра между ними вспыхнула на первомайских праздниках — они оказались в одной компании.
«На следующий же день после той первомайской посиделки я переехал к Ксюше. У меня был шикарный автомобиль «Жигули», я привез ее на нем домой и… просто остался там, как говорится, навеки поселился», — рассказывал позднее артист.
Когда Оксана была на позднем сроке беременности, они расписались в ЗАГСе — тихо и скромно, пригласив лишь нескольких самых близких друзей. В 90-х влюбленные наверстали упущенное: чтобы оформить продажу квартиры родителей Леонида Исааковича за границей, им с Оксаной пришлось формально развестись, зато потом они устроили по-настоящему веселую и шикарную свадьбу, на которую пришло множество гостей.
Романы и слухи
Леонид Ярмольник и Виктория Романенко. Фото: Global Look Press
Все друзья знают: пара Ярмольник–Афанасьева — любящая и крепкая. Однако порой появляются слухи о романах Леонида Исааковича. Например, поговаривали о его нежных отношениях с актрисой «Современника» Викторией Романенко.
Надо сказать, Ярмольник всегда выглядел интересным, подтянутым и спортивным (при росте 175 см его вес редко превышает 73 кг), а уж о его обаянии ходят легенды.
Интересующиеся личной жизнью Ярмольника находили косвенные подтверждения романа вроде фотографий с совместного отдыха Леонида и Виктории. Но спустя несколько месяцев разговоры утихли, Ярмольник остался с женой и никак не комментировал этот эпизод.
Дочь и внуки
Александра Ярмольник — дочь артиста. Фото: соцсети
Судя по всему, у них действительно прочный семейный союз. Дочь Оксаны и Леонида, Александра, которая родилась в 1983-м, стала художником по стеклу — она училась у венецианских мастеров и создает необыкновенно красивые витражи.
У нее двое сыновей — внуков Ярмольника, в которых дедушка души не чает. По слова актера, самое счастливое для него время — это вечера, когда в их подмосковном коттедже собирается вся семья. Тогда он ощущает всю полноту жизни.
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Подарил свой голос крокодилу Гене
Леонид Ярмольник с дочерью Александрой. Фото: соцсети
В последнее время Леонид Ярмольник снимается нечасто. Как признавался сам актер, ему не нравится качество современной кинопродукции, и сериалы он практически не смотрит, предпочитая классику мирового кинематографа и ленты времен Советского Союза.
Зато голос Ярмольника можно услышать в некоторых анимационных проектах. Например, он озвучивал крокодила Гену в мультфильме «Чебурашка. Секрет праздника», который вышел в конце 2020 года. Актеру уже исполнилось 69 лет, и, похоже, все в его жизни сложилось удачно.