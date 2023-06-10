Российские актеры, покорявшие индийскую «фабрику грез»

Все по классике: массовые пляски на фоне зеленых холмов, семейные драмы, слезы и страсти под мелодичное звяканье браслетов и шелест красивых сари - и торжество любви в финале.
В связи с чем «Телепрограмма» вспоминает, кто еще из российских артистов пытался покорять Болливуд, снимаясь в наивных и красочных фильмах, где добро всегда побеждает зло.
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Александр Дьяченко
Звезда сериала «Брат-2», мощный и фактурный Александр Дьяченко тоже был востребован за рубежом: он снялся в нескольких голливудских проектах, финском сериале и отметился в болливудском кино. В 2011 году вышла картина «Семь прощенных убийств» - индийский триллер, повествующий о романтических неудачах красивой девушки, которая семь раз выходила замуж.
В главной роли была известнейшая индийская актриса Приянка Чопра, а одного из горячих мачо и сыграл наш «брат». Съемки в Индии оказались крайне экстремальными: Дьяченко должен был залезть в колодец с «безопасными» кобрами, но в последний момент отказался - честно признался режиссеру, что боится змей.
Наталья Крачковская
Наталья Крачковская. Фото: кадр из фильма
Если Алексей Баталов с Маргаритой Тереховой в советско-индийской экранизации рассказа Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» недолго бегали по джунглям, то Наталья Крачковская с Фрунзиком Мкртчяном снялись в полноценном индийском фильме «Легенда о любви» (1984).
Фильм снят по местному эпосу вместе со звездами Санни Деолом и Пунам Дхилло об истории индийских Ромео и Джульетты, которые сбегают из семей. Колоритная Наталья Леонидовна сыграла женщину из купеческого каравана.
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев. Фото: кадр из фильма
Видный и импозантный Вячеслав Разбегаев, звезда «Антикиллера» и «Грозовых ворот», тоже попал на карандаш к индийским кастинг-директорам. В начале десятых артиста пригласили на кастинг болливудского проекта «Игроки» (2012) - псевдоисторического боевика о событиях в Российской империи начала XX века.
Сюжет убойный: индийская ОПГ решает накрыть груз с золотым запасом, который Румыния в ходе начала Первой мировой отправляет в Россию. Генерал-майора царской армии и сыграл Разбегаев. Сцены ограбления честно снимали под Мурманском, а имперский антураж - в Петербурге. Вячеславу пригодилось то, что он в школьные годы увлекался индийскими языками и неплохо владеет хинди и урду.
- Я не пел, но подключался к танцу, - объяснял потом актер. - Пела там одна из главных героинь, она как бы соблазняла меня этим танцем, и я уволакивал ее в свой номер, где она мне благополучно подмешивала снотворное. Я засыпал, с меня снимали маску для того, чтобы главный герой, воспользовавшись моей внешностью, творил свое героическое добро.
Константин Анисимов
Константин Анисимов. Фото: кадр из фильма
Известный в Петербурге актер, звезда детективов («Тайны следствия», «Инспектор Купер», «Литейный» и др.) и диктор стадиона футбольного «Зенита» Константин Анисимов тоже однажды попал в индийский проект. В джунгли ездить не пришлось.
Болливудские мастера сами пожаловали в любимый ими Питер, чтобы снять музыкальную мелодраму «Лаки. Не время для любви» (2005). В эпизодической роли Анисимов сыграл инспектора ГИБДД, останавливающего машину главного героя для проверки документов.
Кстати, с ним в проекте снимался и легендарный Митхун Чакраборти - тот самый Джимми из «Танцора диско», и несколько популярных русских артистов: Владимир Литвинов («Золото партии», «Бандитский Петербург») и Александр Тютрюмов («Убойная сила»).
Денис Дорохов
Денис Дорохов. Фото: кадр из фильма
Кавээнщик Денис Дорохов в одном из YouTube-шоу недавно признался, что тоже чуть не стал звездой Болливуда. Пластичный и комичный артист прошел кастинг в комедийную мелодраму «Когда Гарри встретил Седжал» о путешествии молодой пары по Европе.
В вышедшем на экраны в 2017 году фильме Дорохов сыграл карикатурного русского мафиози (рост артиста - 165 см). Безымянного, но очень смешного - с зализанными волосами, в шубе и с цепочками на шее он больше похож на сутенера.
Своего героя артист назвал «Аль Капочником». По сюжету он пытается приставать («Покажи мне, насколько ты дикая!») к девушке в клубе, получает между ног, а потом много раз кричит слово «сука». На съемочной площадке Денис пересекся даже с Шахрукхом Кханом - иконой Болливуда и одним из самых высокооплачиваемых актеров мира.
- Чтобы вы понимали: люди там настолько его обожают, что специально устраиваются на съемочную площадку какими-нибудь кабельщиками без оплаты, только чтобы вживую его увидеть! - рассказал потом Дорохов. - Помню, когда он приехал, там все побросали и просто стали смотреть, как он выходит из машины, идет в гримерку. В этом как раз и главное отличие: в Индии к актерам относятся как к божествам. Некоторым даже храмы строят!