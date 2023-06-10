Российские актеры, покорявшие индийскую «фабрику грез»

Все по классике: массовые пляски на фоне зеленых холмов, семейные драмы, слезы и страсти под мелодичное звяканье браслетов и шелест красивых сари - и торжество любви в финале.

В связи с чем «Телепрограмма» вспоминает, кто еще из российских артистов пытался покорять Болливуд, снимаясь в наивных и красочных фильмах, где добро всегда побеждает зло.

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Александр Дьяченко

Звезда сериала «Брат-2», мощный и фактурный Александр Дьяченко тоже был востребован за рубежом: он снялся в нескольких голливудских проектах, финском сериале и отметился в болливудском кино. В 2011 году вышла картина «Семь прощенных убийств» - индийский триллер, повествующий о романтических неудачах красивой девушки, которая семь раз выходила замуж.

В главной роли была известнейшая индийская актриса Приянка Чопра, а одного из горячих мачо и сыграл наш «брат». Съемки в Индии оказались крайне экстремальными: Дьяченко должен был залезть в колодец с «безопасными» кобрами, но в последний момент отказался - честно признался режиссеру, что боится змей.

Наталья Крачковская