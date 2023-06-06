«Я поражен!»: последние новости о Бари Алибасове, как себя чувствует шоумен

6 июня свой день рождения отмечает заслуженный артист РФ, композитор, музыкант и продюсер Бари Алибасов — ему исполняется 76 лет. В последнее время он перестал появляться на ТВ и в новостных лентах, так что поклонники даже забеспокоились: не случилось ли чего с Бари Каримовичем? Мы связались с его сыном — Бари Алибасовым – младшим, и он рассказал удивительные вещи.

— Бари, как ваш папа планирует провести день рождения? Может быть, соедините нас с ним — и он сам расскажет, чем сейчас занят, что происходит в его жизни?

— Нет, соединить не смогу, он ругаться будет. И так все время говорит: «Отстань от меня». День рождения будет отмечать дома.

— Неужели не планируется никаких шумных гуляний?

— Знаете, я поражен тем, что Бари Каримович резко сменил свои подходы к жизни. Раньше он всегда праздновал день рождения широко — это был для него способ привлечь инвесторов, рассказать о своих новых продуктах. И, конечно, максимально громко напомнить всем о том, что он существует и что он — великий Бари Алибасов.

А сейчас папа сидит дома, вкусно кушает и говорит: «А можно, я в день рождения сделаю себе подарок? Хочу, чтобы меня никто не трогал, и ты — в первую очередь». Поэтому я завтра к нему быстренько забегу со всякими вкусняшками, поздравлю и так же быстренько убегу обратно. Пусть отдыхает, ест любимые блюда и читает любимые книжки, пусть у него будет полное спокойствие — все, как он хочет.