«Я поражен!»: последние новости о Бари Алибасове, как себя чувствует шоумен

6 июня свой день рождения отмечает заслуженный артист РФ, композитор, музыкант и продюсер Бари Алибасов — ему исполняется 76 лет. В последнее время он перестал появляться на ТВ и в новостных лентах, так что поклонники даже забеспокоились: не случилось ли чего с Бари Каримовичем? Мы связались с его сыном — Бари Алибасовым – младшим, и он рассказал удивительные вещи.
— Бари, как ваш папа планирует провести день рождения? Может быть, соедините нас с ним — и он сам расскажет, чем сейчас занят, что происходит в его жизни?
— Нет, соединить не смогу, он ругаться будет. И так все время говорит: «Отстань от меня». День рождения будет отмечать дома.
— Неужели не планируется никаких шумных гуляний?
— Знаете, я поражен тем, что Бари Каримович резко сменил свои подходы к жизни. Раньше он всегда праздновал день рождения широко — это был для него способ привлечь инвесторов, рассказать о своих новых продуктах. И, конечно, максимально громко напомнить всем о том, что он существует и что он — великий Бари Алибасов.
А сейчас папа сидит дома, вкусно кушает и говорит: «А можно, я в день рождения сделаю себе подарок? Хочу, чтобы меня никто не трогал, и ты — в первую очередь». Поэтому я завтра к нему быстренько забегу со всякими вкусняшками, поздравлю и так же быстренько убегу обратно. Пусть отдыхает, ест любимые блюда и читает любимые книжки, пусть у него будет полное спокойствие — все, как он хочет.
Бари Алибасов – младший. Фото: Global Look Press
Напомним, что жизнь знаменитого продюсера много раз попадала в скандальные хроники по разным причинам. Например, в июне 2019 года Алибасов оказался в реанимации. Как он потом уверял, по ошибке выпил «Крота» — ядовитую жидкость для прочистки труб, перепутав ее с лимонадом. Бари Каримович получил серьезные ожоги и долго восстанавливался. Впоследствии, во время эфира программы «На самом деле», продюсер прошел проверку на детекторе лжи, которая показала: вся история с «Кротом» якобы выдумка с целью привлечь к себе внимание.
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Вокруг имени Бари Алибасова то и дело возникают самые неожиданные и шокирующие слухи: то о покушении на него, то о падении с лестницы, то о проблемах с алкоголем… Словом, Бари Каримович даже после ухода из шоу-бизнеса продолжает оставаться значимой и яркой фигурой. Тем более странным выглядит его желание уйти в тень. Может быть, Алибасов просто устал и хочет спокойствия и тишины? А может быть, нам снова что-то недоговаривают?
В любом случае, портал Тeleprogramma.prо поздравляет Бари Каримовича с днем рождения и желает крепкого здоровья, бодрости и радости от жизни!