Одинокий сын «короля гламура», сбежавший от прицелов фотокамер: что известно о Сергее Звереве – младшем

Биография сына Зверева

Сергей Зверев – младший с самого детства окружен вниманием прессы, представителей шоу-бизнеса и девушками. Настоящее имя парня — Дмитрий Парфенов. Его отец — скандальный стилист и певец Сергей Зверев. В свое время парню пророчили такую же звездную судьбу, как у папы. Но, возмужав, молодой человек вдруг исчез с первых полос газет, с неохотой общался с журналистами. О Звереве-младшем вновь заговорили, когда он решил разобраться в своих родственных связях.

Детство и юность Сережи

В начале 2000-х годов поклонники эпатажного «короля гламура» удивились, узнав, что у него подрастает наследник. Стилист начал появляться на публике в компании с белокурым мальчиком.

Фанаты мало верили в слова артиста, но на родственные связи указывала внешность Сережи. Многие признавались, что парень уж очень похож на звездного парикмахера. Но некоторые предполагали, что это просто племянник или даже младший брат Зверева.

Сам Сергей утверждал, что ребенок родился от гражданской жены, жизнь которой унесло страшное ДТП. Помогала воспитывать мальчика мама стилиста, Валентина Тимофеевна. Сама семья жила в Москве.

Бабушка прививала ребенку идеалы красоты и любовь к природе. В деревне у бабушки, конечно, не было и следа столичной гламурной жизни. Сергей дружил с местными ребятами, днями напролет катался на велосипеде.

В Москве все было по-другому. Отец устраивал парню бесконечные фотосессии и странные сюрпризы. В честь 14-го дня рождения Зверев закатил для наследника яркую вечеринку в популярном и дорогом клубе. В качестве подарка подросток получил настоящий стриптиз. Действо даже показывали по телевизору.