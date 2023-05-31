Одинокий сын «короля гламура», сбежавший от прицелов фотокамер: что известно о Сергее Звереве – младшем

Биография сына Зверева
Сергей Зверев – младший с самого детства окружен вниманием прессы, представителей шоу-бизнеса и девушками. Настоящее имя парня — Дмитрий Парфенов. Его отец — скандальный стилист и певец Сергей Зверев. В свое время парню пророчили такую же звездную судьбу, как у папы. Но, возмужав, молодой человек вдруг исчез с первых полос газет, с неохотой общался с журналистами. О Звереве-младшем вновь заговорили, когда он решил разобраться в своих родственных связях.
Детство и юность Сережи
В начале 2000-х годов поклонники эпатажного «короля гламура» удивились, узнав, что у него подрастает наследник. Стилист начал появляться на публике в компании с белокурым мальчиком.
Фанаты мало верили в слова артиста, но на родственные связи указывала внешность Сережи. Многие признавались, что парень уж очень похож на звездного парикмахера. Но некоторые предполагали, что это просто племянник или даже младший брат Зверева.
Сам Сергей утверждал, что ребенок родился от гражданской жены, жизнь которой унесло страшное ДТП. Помогала воспитывать мальчика мама стилиста, Валентина Тимофеевна. Сама семья жила в Москве.
Бабушка прививала ребенку идеалы красоты и любовь к природе. В деревне у бабушки, конечно, не было и следа столичной гламурной жизни. Сергей дружил с местными ребятами, днями напролет катался на велосипеде.
В Москве все было по-другому. Отец устраивал парню бесконечные фотосессии и странные сюрпризы. В честь 14-го дня рождения Зверев закатил для наследника яркую вечеринку в популярном и дорогом клубе. В качестве подарка подросток получил настоящий стриптиз. Действо даже показывали по телевизору.
Юный сын скандального стилиста. Фото: соцсети
Спустя несколько лет в своих соцсетях скандальный шоумен Станислав Садальский заявил, что сын Зверева не родной, а приемный. Весной 2019 года в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» стилист подтвердил, что взял трехлетнего мальчика из иркутского детского дома. Сам мальчик родился 21 августа 1993 года.
Артист признался, что во время посещения приюта его поразили нищета и отсутствие нормальных условий для воспитанников. Он заметил в углу комнаты тихого мальчика Сашу, которые не умел говорить. У ребенка наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Однако Сергей не испугался и привез малыша в Москву. Он приложил немало усилий, чтобы поставить Зверева-младшего на ноги.
С самого детства сын звезды находится под прицелом фотокамер. Фото: соцсети
Карьера звездного сына
Сергей Зверев – младший не захотел связывать жизнь с шоу-бизнесом и отказался от помощи отца. В 20 лет молодой человек перебрался в Коломну, заявив, что самостоятельно заработает на жизнь деньги.
Образование Сергея ограничилось средней школой. Парень успел поработать автомехаником, продавцом на рынке, разнорабочим в отеле. В беседе с журналистами парень рассказал, что доволен скромным существованием.
С отцом у юноши отношения разладились еще в 2014 году, после того как Зверев-младший захотел устроить личную жизнь. Родственники не общались несколько лет.
Эпатажный стилист сделал многое, чтобы поставить на ноги сына. Фото: соцсети
Личная жизнь и скандалы с отцом
В конце 2014 года пресса взорвалась слухами о том, что Сергей Зверев – младший женится. Избранницей стала простая девушка, официантка из Коломны Мария Бикмаева. Свадьбу устроили скромную, без пафоса и изысков, на церемонии присутствовали только близкие. На торжество не приехал Сергей Зверев. Стилист заявлял, что наследник женится назло своей настоящей возлюбленной.
Брак действительно долго не продержался. Всего через полгода семья развалилась. Как объясняла сама девушка, вскоре после свадьбы они с Сережей поняли, что просто друзья.
В 2017 году молодой человек женился во второй раз. На девушке по имени Юлия. Ребята встречались около года. Свадьба вновь не отличалась пышностью, и Зверев-старший снова не приехал на церемонию.
Стилист позже пояснил, почему ведет себя так по отношению к Юле. Ему удалось выяснить с помощью помощницы, что у женщины за плечами темное прошлое, она отсидела в тюрьме и лишена родительских прав. Он рассказал обо всех этих ужасах наследнику, но тот не поверил.
Летом 2018 года сын Зверева вновь привлек внимание СМИ. Он узнал правду о родителях. Парень решил докопаться до истины и ответить на вопрос: является ли знаменитый стилист его биологическим отцом? В шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Сережа получил результаты теста ДНК и расплакался, узнав, что он приемный.
Сергей Зверев – младший со своей второй женой Юлией. Фото: соцсети
Сережа задался целью найти свою настоящую мать и принял участие в передаче «На самом деле». Ведущий пообещал, что сделает все для розыска родительницы юноши. Студию посетила женщина по имени Виктория Парфенова. Зрители отметили, что результаты генетической экспертизы подтвердили абсолютное родство. Также выяснилось, что еще один сын Виктории приходится Звереву-младшему единоутробным братом.
Парфенова поначалу не хотела рассказывать о биологическом отце Сергея (при рождении — Дмитрия, в детдоме его назвали Сашей). Она придумала историю, что хотела отомстить мужу, соблазнив супруга женщины, с которой тот закрутил роман. На восьмом месяце Виктория пыталась спровоцировать роды, но Дима выжил.
Сын «короля гламура» сейчас
Знаменитый стилист был рад, что у сына нашлись близкие родственники. Однако отмечал, что никто не заменит Сереже его и бабушку. Стилист признался, что они действительно любили мальчика.
Зверев-старший хотел бы помириться с сыном при условии, что он расстанется с Юлей и найдет нормальную работу. Сам Сережа сейчас обеспокоен тем, что у него развивается астма и другие сопутствующие болезни.
Сейчас у Сергея Зверева довольно натянутые отношения со взрослым сыном, несмотря на их близость в начале нулевых. Фото: соцсети
Также Зверев-младший рассказывал, что мечтает о пополнении в семье, но у него нет своей квартиры. Парень заявил, что папа мог бы помочь купить квартиру в Коломне. Если Зверев его не поддержит, то будет судиться за апартаменты на Тверской, где он прописан. Претензии Сергея разделяет и биологическая мать.
Пользователи соцсетей, где у Сергея Зверева опубликовано несколько фотографий, оставили комментарии противоположного характера. Одни призывают одуматься и извиниться перед отцом. Другие считают, что сыну знаменитого парикмахера следует прислушаться к интуиции и поступать так, как ему подскажет сердце и не оглядываться на звездного папу.
Сейчас об отношениях между мужчинами практически ничего не слышно. Они отдалились друг от друга и периодически появляются в скандальных телешоу с новыми подробностями личной жизни.