Стал звездой русского романса, эмигрировал в Германию, воспитал близнецов: карьера и три брака Александра Малинина

Знаменитый исполнитель Александр Малинин родился в Свердловске, в семье железнодорожников Николая Выгузова и Ангелины Малиновой 16 ноября 1958 года. Позднее у Александра появился брат Олег. Но семья распалась — отец ушел от жены и детей, женился снова. Поэтому мальчики с детства помогали матери вести хозяйство, а жили они бедно.
Александр Малинин в детстве. Фото: соцсети
Саша рос творческим ребенком, любил посещать музыкальный кружок, играл на альте, а также ходил в хоккейную секцию и на конькобежный спорт. Он с удовольствием отправился в отряд «Юный лазаревец» (в честь космонавта Василия Лазарева) в Доме железнодорожника, где регулярно выступал на сцене с горном. Коллектив объездил с концертами весь Советский Союз.
Александр Малинин (второй справа) был пионером. Фото: соцсети
Правда, образование Саша отправился получать железнодорожное. В 15 лет он поступил в техникум, где учился когда-то его отец. Однако через несколько дней понял, что совершил ошибку, и отчислился. Поскольку очень мечтал о музыкальной карьере. И отправился поступать в студию эстрадного искусства при Свердловской филармонии.
Александр Малинин с гитарой в молодости. Фото: соцсети
В студии будущий артист обучался классическому и народному вокалу у Неонилы Александровны Мальгиновой и бывшей певицы Большого театра Татьяны Толхадзе. И через год был зачислен вторым баритоном в хор мальчиков при Уральском государственном русском народном хоре.
Когда 18-летнего Выгузова призвали в армию, служить ему довелось в ансамбле песни и пляски Уральского военного округа, где он играл в оркестре 32-го военного городка (1977–1979).
Александр Малинин в армии. Фото: соцсети
Переезд в Москву и начало карьеры
Демобилизовавшись в 1979 году, Александр решает переехать в Москву, трудоустраивается в областную филармонию. Также успел поработать в вокально-инструментальных ансамблях «Голубые гитары», «Фантазия», «Метроном». В 1983 году перешел на работу в «Госконцерт». Выступал в составе группы «Цветы» Стаса Намина до 1986 года и впервые побывал на зарубежных гастролях.
Александр Малинин и группа Стаса Намина в 1986 году и в наши дни. Фото: соцсети
В 1986 году Выгузов попал в автокатастрофу и несколько месяцев пролежал в больнице в тяжелом состоянии. Его взгляды на жизнь, Бога и карьеру изменились, и он принял решение уйти из группы и заняться сольной карьерой.
Сольная карьера
Для сольных выступлений Выгузов в качестве сценической берет фамилию матери, немного ее изменяет и отныне именует себя Малининым. В 1987 году после выздоровления он принимается участие в фестивале «Рок-панорама – 87» и исполняет под акустическую гитару песни «Черный ворон» и «Ямщик, не гони лошадей».
Александр Малинин на сцене. Фото: соцсети
В следующем году Малинина настигает ошеломительный успех благодаря участию в третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале.
Певец вступает с песнями «Коррида», «Любовь и разлука», «Напрасные слова» и «Осторожно, двери закрываются», завоевывает Гран-при конкурса, и о 29-летнем талантливом исполнителе узнает весь Советский Союз.
Александр Малинин на сцене. Фото: Global Look Press
Малинин привнес на эстраду свой особый стиль исполнения, перепевая народные песни, романсы и баллады на рок-манер. И подготовил сольную программы «Балы Александра Малинина», представляющую собой шоу с артистами балета и симфоническим оркестром. С «Балами» певец гастролировал в России, объездил ближнее и дальнее зарубежье, выступал в США и Канаде. 90-е годы стали периодом расцвета карьеры артиста.
Александр Малинин. Фото: Global Look Press
В конце 90-х продюсером певца становится его жена Эмма Залукаева. За карьеру Малинин выпустил более 20 сольных альбомов, среди них горячо любимыми у поклонников стали «Лунная соната» (1991), «Любви желанная пора» (1994), «Я все равно люблю тебя» (1996), «Буржуйские пляски» (1996), «Венчание» (1998), «Ночи окаянные» (2000).
За свою деятельность артист был отмечен Премией Ленинского комсомола в 1988 году, получил звание заслуженного артиста России в 1991 году, стал народным артистом России в 1997 году, а в 2004 году получил аналогичное звание на Украине.
Александр Малинин на сцене. Фото: Global Look Press
В 2000-е годы Малинин продолжил концертную деятельность, а также радовал поклонников новыми альбомами. В 2010-е он перебрался на ПМЖ в Германию, где проживает по сей день. Говорит, там спокойнее и нет сплетен и обсуждений, которые в последние годы преследовали его семью.
Периодически певец наведывается с концертами в Россию, в 2016 году представил новую программу «Серебряный бал», а в 2017-м привез в Петербург «Питерский бал». Также артист принимает участие в телевизионных проектах.
Другие проекты
Малинин в 1996 году снялся в популярном киномюзикле «Старые песни о главном». В первой части он был пастухом Малиной, во второй части в 1997 году — главным стилягой-хулиганом, в третьей в 1998-м — польским певцом.
В 2021 году Александр Малинин стал участником проекта «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале вместе со старшим сыном, Никитой Малининым.
Александр Малинин и сын Никита на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Кадр из шоу
В 2022 году Малинин впервые занял кресло наставника на шоу «Голос. 60+» на Первом канале. Артист ответственно подошел к своим обязанностям и радовался, что многие участники исполнили свою мечту выступить на сцене.
Личная жизнь
Малинин никогда не испытывал недостатка женского внимания. Обаятельный блондин с большими зелеными глазами и ростом 177 см (вес сегодня 75 кг) пользовался огромным успехом у женщин. И очень рано стал отцом.
Инна Курочкина с сыном Никитой. Фото: соцсети
Сразу после армии Малинин женился на скрипачке из «Поющих гитар» Инне Курочкиной, и в 1981 году у них родился сын Никита. Первенец вырос копией отца, пошел по его стопам и стал певцом, также прославившись под фамилией Малинин.
Он принимал участие в проекте «Фабрика звезд» и был признан победителем сезона. В конце нулевых взял паузу в карьере, многое упустил и сейчас предпочитает писать песни для российских звезд.
Александр Малинин с сыном Никитой. Фото: Global Look Press
С Курочкиной Малинин очень быстро развелся и в 1983 году женился вновь. Его второй супругой стала певица Ольга Зарубина. Но и ей этот статус достался ненадолго – в 1985 году Зарубина родила дочь Киру, глава семьи оставил жену и дочь.
Певица забрала дочь и уехала в США, вышла замуж за Владимира Евдокимова, который удочерил Киру. Девочка долгое время не общалась с родным отцом, который отвернулся от нее, а когда попыталась восстановить отношения, возник скандал — отношения выясняли на ток-шоу. Сегодня она живет в Америке и готовится выйти замуж за состоятельного американского бизнесмена.
Ольга Зарубина. Фото: Global Look Press
Впоследствии Зарубина вспоминала, что брак с Малининым тогда принес ей только огорчения: «С ним было не очень хорошо, была депрессия, человек гулял». И подчеркивала, что печать в паспорте ему, мол, нужна была ради прописки.
Кира Евдокимова, дочь Александра Малинина, с женихом. Фото: соцсети
В 1990 году Малинин познакомился с Эммой Залукаевой, которая с подругами заглянула к звезде за автографом после концерта. Они сыграли свадьбу, артист усыновил ее ребенка от предыдущего брака, Антона.
Александр Малинин с женой Эммой. Фото: Global Look Press
В 2000 году Малинин стал дважды отцом: жена подарила ему близнецов Устинью и Фрола. Сегодня дочь учится в Королевской консерватории Лондона, а сын — на кинооператора в Мюнхене.
Александр и Эмма Малинины и детьми Устиньей и Фролом. Фото: Global Look Press
Как Малинин живет сегодня
В 2023 году стало известно, что младшая дочка Малинина, Устинья, получила предложение руки и сердца от давнего друга. Когда состоится свадьбы, семья пока не оглашает. Также вскоре старшая дочь музыканта, Кира, которую он не воспитывал, сообщила о помолвке с женихом. Может так случиться, что обе наследницы звезды пойдут под венец одновременно.
Сам Малинин все реже бывает в России с концертами. Он предпочитает вести размеренную жизнь в Германии, часто устраивает велопрогулки с женой по пригороду, а также регулярно наведывается в Италию, где у него есть особняк на курорте Форте-Деи-Марми.