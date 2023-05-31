Стал звездой русского романса, эмигрировал в Германию, воспитал близнецов: карьера и три брака Александра Малинина

В 2000-е годы Малинин продолжил концертную деятельность, а также радовал поклонников новыми альбомами. В 2010-е он перебрался на ПМЖ в Германию, где проживает по сей день. Говорит, там спокойнее и нет сплетен и обсуждений, которые в последние годы преследовали его семью.

Периодически певец наведывается с концертами в Россию, в 2016 году представил новую программу «Серебряный бал», а в 2017-м привез в Петербург «Питерский бал». Также артист принимает участие в телевизионных проектах.

Другие проекты

Малинин в 1996 году снялся в популярном киномюзикле «Старые песни о главном». В первой части он был пастухом Малиной, во второй части в 1997 году — главным стилягой-хулиганом, в третьей в 1998-м — польским певцом.

В 2021 году Александр Малинин стал участником проекта «Две звезды. Отцы и дети» на Первом канале вместе со старшим сыном, Никитой Малининым.