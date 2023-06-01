Куда исчезла девочка из фильма «Сестры»: неожиданная судьба Кати Гориной

В разговоре с Бодровым и ассистентами она врала напропалую: рассказала, что ее зовут Ритой, что она живет в роскошном загородном доме, что у нее – 15 собак разных пород… Уходя, Катерина продиктовала номер телефона, - ничего общего не имеющий с реальным. Между тем, Бодрова эта непосредственная девочка со взрослым не по годам взглядом покорила сразу. Но отыскать «Риту» оказалось проблематично. Ассистенты сбились с ног – ведь у них не было никаких координат, одни фантазии. И все же они справились с задачей.

Попрошайки в электричке

Как потом вспоминали Оксана Акиньшина и Катя Горина, самым сложным для них оказался эпизод, в котором их героини просили милостыню в электричке. Несчастным бледным девочкам бросали мелочь довольно охотно: никто из пассажиров не знал, что снимается кино. А им было ужасно стыдно…

Катя пыталась по-быстрому научиться играть на скрипке, чтобы правдоподобно исполнить роль Дины. Но стало понятно: «по-быстрому» не получится, и от этой идеи отказались. Но пела она неплохо – все же занималась в музыкальной школе, участвовала в хоре. Песня «Комбат» в исполнении чумазой Дины – один из ярких моментов фильма.

«Сестры» стали настоящей взлетной полосой для Оксаны Акиньшиной. Способную девочку заметили – у Бодрова оказалась легкая рука. И сегодня Акиньшина продолжает активно сниматься.

Писательница, преподаватель и феминистка

