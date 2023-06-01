Куда исчезла девочка из фильма «Сестры»: неожиданная судьба Кати Гориной

Фильм Сергея Бодрова «Сестры» сделал звездой Оксану Акиньшину: девушка построила отличную актерскую карьеру. А что же младшая «сестра» - девочка с упрямым взглядом исподлобья, сыгравшая дочь бандита, своенравную Дину, - Катя Горина? У нее все сложнее…
Пережила школьную травлю
Катя родилась в Санкт-Петербурге – и вовсе не в семье актеров. Правда, бабушка работала телевизионным редактором, а еще все Горины были страстными любителями кино. Маленькая Катя больше всего любила смотреть «Криминальное чтиво». Мрачноватый взгляд появился у нее не просто так: в школе девочку травили одноклассники. Она сначала пыталась их игнорировать, но это не помогло. И Катя научилась давать жесткий отпор. Ей пришлось рано повзрослеть, и со временем только сеансы у психотерапевта вернули Екатерине гармонию и мир с самой собой.
На кастинг заставила пойти бабушка
Оксана Акиньшина и Катя Горина. Фото: кадр из фильма «Сестры»
Семья Гориных жила неподалеку от студии «Ленфильм», и как-то раз бабушка Кати узнала, что на студии проводят кастинг – отбирают девочек для нового фильма. Она тут же повела туда восьмилетнюю внучку, хотя та сопротивлялась – она вовсе не мечтала о карьере актрисы.
Катерина наотрез отказалась наряжаться и появилась перед Сергеем Бодровым в старом растянутом свитере. И это – в то время, когда три сотни девчонок пришли в своих лучших платьях и цвели заискивающими улыбками, чтобы понравиться режиссеру! Своенравная Катя не ставила перед собой такой задачи. Ей хотелось побыстрее уйти и заняться своими делами.
Наврала Бодрову «с три короба»
Фото: кадр из фильма «Сестры»
В разговоре с Бодровым и ассистентами она врала напропалую: рассказала, что ее зовут Ритой, что она живет в роскошном загородном доме, что у нее – 15 собак разных пород… Уходя, Катерина продиктовала номер телефона, - ничего общего не имеющий с реальным. Между тем, Бодрова эта непосредственная девочка со взрослым не по годам взглядом покорила сразу. Но отыскать «Риту» оказалось проблематично. Ассистенты сбились с ног – ведь у них не было никаких координат, одни фантазии. И все же они справились с задачей.
Попрошайки в электричке
Как потом вспоминали Оксана Акиньшина и Катя Горина, самым сложным для них оказался эпизод, в котором их героини просили милостыню в электричке. Несчастным бледным девочкам бросали мелочь довольно охотно: никто из пассажиров не знал, что снимается кино. А им было ужасно стыдно…
Катя пыталась по-быстрому научиться играть на скрипке, чтобы правдоподобно исполнить роль Дины. Но стало понятно: «по-быстрому» не получится, и от этой идеи отказались. Но пела она неплохо – все же занималась в музыкальной школе, участвовала в хоре. Песня «Комбат» в исполнении чумазой Дины – один из ярких моментов фильма.
«Сестры» стали настоящей взлетной полосой для Оксаны Акиньшиной. Способную девочку заметили – у Бодрова оказалась легкая рука. И сегодня Акиньшина продолжает активно сниматься.
Писательница, преподаватель и феминистка
Екатерина Горина. Фото: соцсети
Иначе получилось с Гориной. Она появилась еще в нескольких фильмах, иногда снимается и сейчас (например, в сериале «Последний министр» она сыграла журналистку), но никогда не собиралась делать актерство своей профессией. В детстве ее мечтой было стать кинологом – она очень любила собак.
Но потом выбрала своей профессией писательство. Еще в детстве Горина написала свой первый рассказ, на который ее вдохновил «Белый клык» Джека Лондона: в ее рассказе маленькая девочка оказывалась в волчьей стае. Повзрослев, она окончила филологический факультет, параллельно продолжая писать.
Екатерина Горина. Фото: соцсети
Первый роман Гориной, изданный в 2019 году, получил название «Воздухоплавательный парк» - это роман «о конкуренции, любви, журналистике и кино на фоне цветущих московских нулевых». Кроме того, Екатерина стала заниматься литературным консалтингом – помогает творить начинающим писателям. Еще она преподает литературу и немецкий язык.
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Девушка активно ведет аккаунт в соцсети. Екатерина не скрывает свои феминистические взгляды и убеждения, многие из ее постов посвящены борьбе за равенство женщин.
Скрывает личную жизнь
Екатерина Горина. Фото: соцсети
Сейчас Екатерине Гориной – 30 лет. После «Сестер» прошло много времени, но до сих пор некоторые подписчики видят в ней несостоявшуюся актрису и убеждают продолжить карьеру в кино. Это раздражает Горину, и она не стесняется в выражениях:
«Это событие — просто песчинка в море моего жизненного опыта, включающего в себя... работу в журналистике, депрессию, алкогольную зависимость, опыт абьюза, школьной травли... преподавания, переводческой работы, потрясающие любовные истории и многое другое».
Свою личную жизнь она старательно скрывает – эта область под запретом для посторонних.