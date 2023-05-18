Призрак замка Аллы Пугачевой: таролог объяснила, могут ли в деревне Грязь завестись привидения

При слове «замок» у многих возникают романтические ассоциации: потайные комнаты, рыцари в латах, навесной мост, а главное – привидения!
Возможно, эта же мысль закралась некоторым после сообщений СМИ о том, что во время своего короткого визита в Россию Алла Пугачева жила вовсе не в своем замке в деревне Грязь, а в чужом доме: ее приютила вдова кутюрье Валентина Юдашкина – Марина.
Мало того: в деревне Грязь певица даже не появилась. Говорят, это связано с тем, что замок якобы уже продан, но что, если дело не в этом? Может быть, в покинутом замке уже завелись привидения? Или заведутся в скором времени? Об этом мы расспросили таролога Марианну Абравитову.
Замок Аллы Пугачевой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Пугачева не стала останавливаться в замке не потому, что она боится привидений. Я вам больше скажу: если бы в ее замке жили привидения – она бы их не испугалась, это точно. Она женщина боевая! Но я должна сказать – может быть, кого-то я этим огорчу, - что конкретно в этом замке привидения не водятся.
Они обитают в старинных замках, у которых есть глубинная история, где происходили загадочные смерти, убийства и другие преступления. В этом замке – в «новоделе», построенном недавно, – конечно, ничего подобного не случалось. Он «чистенький». Максимум, кто там может проживать, - это домовой. Или «замковый».
Массивные ворота надежно охраняют тайны замка. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А Пугачева не стала в нем останавливаться по иной причине: потому что недвижимость переходит в другие руки, и ей там места уже нет. Кроме того, ей, скорее всего, не хотелось погружаться в ностальгическую историю. Ведь в этом замке прошли очень яркие годы ее жизни, там она растила своих детей...
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Естественно, она пытается оградить себя от всяких негативных ощущений. Есть еще одна причина. Если бы она там поселилась, огромные толпы репортеров и любопытных просто осаждали бы ее жилище, караулили бы каждый ее шаг. Гораздо комфортнее ей в любом отеле, где она защищена охраной, где есть разные входы-выходы для незаметного отъезда. Так что дело вовсе не в привидениях.
Таролог Марианна Абравитова. Фото: личный архив