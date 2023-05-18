Призрак замка Аллы Пугачевой: таролог объяснила, могут ли в деревне Грязь завестись привидения

При слове «замок» у многих возникают романтические ассоциации: потайные комнаты, рыцари в латах, навесной мост, а главное – привидения!

Возможно, эта же мысль закралась некоторым после сообщений СМИ о том, что во время своего короткого визита в Россию Алла Пугачева жила вовсе не в своем замке в деревне Грязь, а в чужом доме: ее приютила вдова кутюрье Валентина Юдашкина – Марина.

Мало того: в деревне Грязь певица даже не появилась. Говорят, это связано с тем, что замок якобы уже продан, но что, если дело не в этом? Может быть, в покинутом замке уже завелись привидения? Или заведутся в скором времени? Об этом мы расспросили таролога Марианну Абравитову.