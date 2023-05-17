«Свинский поступок!»: Иосиф Пригожин и Сергей Соседов – о сорванных съемках из-за неявки героя

Ида Галич поделилась с подписчиками своим негодованием: приглашенная знаменитость серьезно подвела ее. Имени звезды в своем возмущенном посте Ида Галич не назвала, но позднее стало известно, что это певица Люся Чеботина.
«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением. Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски перед «ВКонтакте», мои финансовые потери — это все на совести одного человека», - не скрывает своих эмоций Ида Галич.
В шоу Иды Галич участвуют дети - школьники с 1 по 11 классы, и какая-нибудь знаменитость. Сама Ида выступает в роли учительницы: она задает детям и гостю 11 вопросов из школьной программы, со звездой в ответах соревнуются ученики, а наградой служит заветная отметка - пятерка.
Сергей Соседов, ведущий шоу «За гранью»: «Это принесет большие убытки»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
- Сергей Васильевич, на YouTube-шоу Иды Галич с участием школьников не пришла Люся Чеботина, сорвав съемки. Случалось ли в вашей работе телеведущим такое, чтобы герой передачи не явился на площадку?
- Нет, такого не было. Бывало, что за два-три дня что-то срывалось, но чтобы именно в день съемок, когда все собрались, когда съемочная группа готова начать работать, а главного героя нет, - такого не было.
- А что обычно делают, если вдруг подобное случается? Есть ли какие-то инструкции на этот счет?
- Сложно сказать. Понимаете, из-за отсутствия главного героя рушится вся концепция. Заменить его вы не успеете – нужно заменять полностью всю историю, а значит, нужны другие герои передачи. Получается форс-мажорная ситуация. Придется перенести других героев на эту съемку, а следующие съемки отменить. Или срочно найти кого-то, сделать другую историю, – может быть, более простую…
Как правило, всегда есть варианты: никогда не разрабатывается только одна история, значит, можно попытаться взять других участников, а что делать? В крайнем случае – отменять съемку, но это принесет большие убытки. На шоу Иды Галич, думаю, можно было срочно позвать другого героя, любую знаменитость, это проще, чем в других случаях.
- А на вашем шоу предусмотрено какое-то наказание, штрафные санкции, для тех героев, которые пообещали, но не приехали?
- Эти нюансы прописаны в договоре. Срыв съемок – пункт, который есть в каждом договоре. Предусматривается неустойка, вычтут какую-то сумму. Если же герой не успел подписать договор заранее – тогда ничего нельзя ему вменить.
Иосиф Пригожин, ведущий шоу «Звезды сошлись»: «Свинский поступок!»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
- Иосиф Игоревич, вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда герой или эксперт не приходит на съемку программы, никого не предупредив?
- Если человек согласился прийти, но не пришел, - это, на мой взгляд, свинский поступок по отношению к тем, кто приглашал, к руководству программы, руководству канала.
Потому что люди, которые дают обязательства прийти, неважно, на каких условиях, - они должны прийти во что бы то ни стало! Либо у них должна быть очень веская причина, чтобы не явиться. Если они просто передумали – значит, с этими людьми больше никогда не надо иметь дела.
- Как выходить из такой ситуации на практике?
- Я – ведущий программы, так что я даже не всегда знаю заранее, кто будет из гостей. Часто узнаю это практически перед самым эфиром. Приглашением гостей занимаются редакторы, они с ними обо всем договариваются. Неявка на эфир – это крайне редкий случай.
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Знаете, я вообще очень обязательный человек. Выгодно, невыгодно, за деньги, бесплатно, - это неважно: если я или Валерия пообещали приехать – мы приедем. А для некоторых слова и обещания ничего не значат. К сожалению, сегодня такое случается все чаще. Надо быть ответственным и порядочным, отвечать за свои слова.