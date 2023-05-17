«Свинский поступок!»: Иосиф Пригожин и Сергей Соседов – о сорванных съемках из-за неявки героя

- Сергей Васильевич, на YouTube-шоу Иды Галич с участием школьников не пришла Люся Чеботина, сорвав съемки. Случалось ли в вашей работе телеведущим такое, чтобы герой передачи не явился на площадку?

- Нет, такого не было. Бывало, что за два-три дня что-то срывалось, но чтобы именно в день съемок, когда все собрались, когда съемочная группа готова начать работать, а главного героя нет, - такого не было.

- А что обычно делают, если вдруг подобное случается? Есть ли какие-то инструкции на этот счет?

- Сложно сказать. Понимаете, из-за отсутствия главного героя рушится вся концепция. Заменить его вы не успеете – нужно заменять полностью всю историю, а значит, нужны другие герои передачи. Получается форс-мажорная ситуация. Придется перенести других героев на эту съемку, а следующие съемки отменить. Или срочно найти кого-то, сделать другую историю, – может быть, более простую…

Как правило, всегда есть варианты: никогда не разрабатывается только одна история, значит, можно попытаться взять других участников, а что делать? В крайнем случае – отменять съемку, но это принесет большие убытки. На шоу Иды Галич, думаю, можно было срочно позвать другого героя, любую знаменитость, это проще, чем в других случаях.

- А на вашем шоу предусмотрено какое-то наказание, штрафные санкции, для тех героев, которые пообещали, но не приехали?

- Эти нюансы прописаны в договоре. Срыв съемок – пункт, который есть в каждом договоре. Предусматривается неустойка, вычтут какую-то сумму. Если же герой не успел подписать договор заранее – тогда ничего нельзя ему вменить.

Иосиф Пригожин, ведущий шоу «Звезды сошлись»: «Свинский поступок!»