Катя из «Вам и не снилось» ведет драмкружок, а Алиса Селезнева открыла свою фирму

В Москве продолжаются съемки полнометражного фильма «Сто лет тому вперед», премьера которого запланирована на декабрь. Это будет уже вторая экранизация одноименной повести Кира Булычева.
А первая - это советский телехит «Гостья из будущего». Главную роль Алисы Селезневой тогда сыграла Наталья Гусева (впоследствии - Мурашкевич), очаровательная девочка с широко открытыми глазами. Как сложилась ее судьба и судьбы других юных актрис, сыгравших в советских фильмах, ставших культовыми, рассказывает «Телепрограмма».
Наталья Гусева (51 год)
Наталья Гусева. Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
После успеха «Гостьи из будущего» (1984) режиссеры наперебой звали Наталью сниматься, но она сыграла в нескольких проектах («Гонка века», «Воля Вселенной»), а потом отказалась от главной роли в драме «Авария - дочь мента» и выбрала учебу.
После школы поступила в МИТХТ им. Ломоносова на факультет биотехнологии. Работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - там, где изобрели вакцину «Спутник V».
Дважды была замужем: в первом браке родила дочь Алесю (26 лет, режиссер), во втором - Софию (10 лет). Из НИИ Наталья ушла, открыла собственную фирму, которая специализируется на диагностике инфекционных заболеваний. Счастлива в браке с главой «Русфонда» Львом Амбиндером.
Анастасия Немоляева (51 год)
Анастасия Немоляева. Фото: Persona Stars
Еще один секс-символ советского кино - блондинка Катя Кузнецова, профессорская дочка из шахназаровского «Курьера» (1986). Именно она, дочь оператора Николая Немоляева - брата Светланы Немоляевой, предложила попробовать на роль саркастичного курьера Вани Мирошникова дебютанта Федора Дунаевского. И прославила парня на всю жизнь.
А сама в большом кино так и не закрепилась. В портфолио Анастасии есть немало больших проектов («Интердевочка», «Моя морячка», «Цареубийца» и др.),но роли в них совсем эпизодические. Последняя работа Немоляевой - русский комикс-боевик «Майор Гром: Чумной доктор».
Анастасия Немоляева. Фото: кадр из фильма «Курьер»
Зато повезло в любви! Актриса вышла замуж за Цутому Исидзима (он же Вениамин Скальник) - наполовину японца, наполовину русского режиссера и переводчика.
Ему Анастасия родила трех прекрасных дочерей: Евдокию, Софию и Ефросинью. Уйдя из Театра на Малой Бронной, стала художником-декоратором - у Немоляевой собственная студия, которая сотрудничает с мастерскими Франции, Японии, Италии и Великобритании.
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Татьяна Аксюта (66 лет)
Татьяна Аксюта. Фото: Persona Stars
Выпускница ГИТИСа Татьяна Голубятникова сыграла Катю Шевченко в щемящей подростковой драме «Вам и не снилось». Она работала в детском театре, когда попала на роль в экранизации повести Галины Щербаковой.
Фильм с успехом прошел в прокате США, а в СССР был признан лучшей картиной 1981 года. После этого Татьяна сверкнула в роли Василисы Премудрой в фильме-сказке «Там, на неведомых дорожках…», через год - в «Сказке странствий». Удивительно, но на этом карьера актрисы практически завершилась.
Татьяна Аксюта. Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось»
Она сыграла последнюю крупную роль в 85-м («Полевая гвардия Мозжухина») и перестала сниматься совсем уже в 97-м. Ушла на радио, работала диктором, служила в РАМТ, вышла замуж за Юрия Аксюту (теперь музыкального директора Первого канала) и родила дочь Полину (40 лет, работает на эстонском ТВ).
Сейчас они в разводе. Татьяна ведет драмкружок в Детском доме творчества в парке «Сокольники» и наотрез отказывается признавать себя артисткой.
Наталья Вавилова (64 года)
Наталья Вавилова. Фото: Руслан Вороной/Экспресс газета
Звезда жестокой драмы «Розыгрыш» (1976) Наталья Вавилова очаровала Советский Союз ролью школьницы Таисии Петровой, «юродивой». А успех закрепила ролью дочери Катерины Тихомировой в мелодраме «Москва слезам не верит».
Наталья Вавилова. Фото: кадр из фильма «Розыгрыш»
Ясные черты лица и фирменный взгляд исподлобья, вызывающий невольное чувство вины, могли бы стать пропуском Натальи в мир большого кино, но супервзлета не вышло.
После десятка малозаметных ролей Вавилова сконцентрировала энергию на семье - актриса долгое время была счастлива в браке с режиссером Самвелом Гаспаровым, который начал ухаживать за Натальей еще на премьере «Розыгрыша».
В 2020 году муж артистки скончался от коронавируса, усугубленного язвой. Теперь Вавилова занимается садоводством и благотворительностью. Детей у Натальи нет.