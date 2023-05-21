Катя из «Вам и не снилось» ведет драмкружок, а Алиса Селезнева открыла свою фирму

После успеха «Гостьи из будущего» (1984) режиссеры наперебой звали Наталью сниматься, но она сыграла в нескольких проектах («Гонка века», «Воля Вселенной»), а потом отказалась от главной роли в драме «Авария - дочь мента» и выбрала учебу.

После школы поступила в МИТХТ им. Ломоносова на факультет биотехнологии. Работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - там, где изобрели вакцину «Спутник V».

Дважды была замужем: в первом браке родила дочь Алесю (26 лет, режиссер), во втором - Софию (10 лет). Из НИИ Наталья ушла, открыла собственную фирму, которая специализируется на диагностике инфекционных заболеваний. Счастлива в браке с главой «Русфонда» Львом Амбиндером.

Анастасия Немоляева (51 год)