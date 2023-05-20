Сколько Дибров, Пресняков, Галустян и другие звезды платят за школы для своих детей

Дибровы: 1,5 млн руб. в год за ребенка

У Дмитрия и Полины Дибровых трое сыновей.

«Стоит школа недешево, но мы берем «оптом», и нам делают скидки, - рассказывает Полина. - У нас совершенно потрясающая школа. Помимо уроков, есть и развивалки, и спорт. У нее впечатляющее название - «Школа жизни». Детей в классах мало: 5 - 6 человек. Дети там находятся с 9 утра до 7 вечера. Я не касаюсь домашних заданий, они все делают в школе».

Полина говорит, что у них нет родительских собраний в общепринятом смысле: «Собираемся раз в месяц: педагоги рассказывают родителям, что происходит с ребенком, главное - душевное и психологическое состояние ученика».

«Мы выбрали школу, где детям преподают предметы так, что скучно не будет, - говорит Дмитрий Дибров. - К примеру, там изучают математику, играя на барабанах. Это самая авангардная школа в стране на сегодня. У молодых педагогов очень подвижный ум. Я встретился с руководителем этой школы, и мне понравились его размышления».

В этой школе учатся 10 месяцев, оплата за месяц за одного ребенка - 150 тыс. рублей.

Пресняков и Подольская: 803 тыс. руб.

В этом году первенец Натальи Подольской и Владимира Преснякова ходит в первый класс. Артемий проходил тестирование перед поступлением - общался с психологом, учителем.

«Тема блестяще прошел тест, - похвасталась Наталья. - Это частная школа, и меня больше всего порадовало то, что она полного дня. В сад ты ребенка отдаешь утром и вечером забираешь. А в обычной школе - в середине дня. В нашей же первую половину дня детки учатся, а во второй ходят в секции и делают домашние задания, что для меня тоже большое счастье. Я совершенно не хочу делать домашние задания с ребенком!»

В загородном филиале школы «Ника» в классе не больше 18 детей. С момента заключения договора в течение недели надо оплатить ежегодный разовый взнос в размере 110 тыс. рублей. В начальной школе месяц учебы стоит 77 тыс. рублей. Оплата ежемесячная и только за 9 месяцев. Еще год назад было на 10 тысяч рублей дешевле.

Больше всего звездных детей сейчас обучается в гимназии им. Е. М. Примакова в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Рядышком сплошь звездные поселки. А в школе, как и во всех дорогих частных учебных заведениях, охрана, хорошее питание, полный учебный день (дети не носят домой домашку), масса кружков и секций.

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Кудрявцева, Галустян и другие: 800 тыс. руб.

Здесь получают начальное и среднее образование дети Леры Кудрявцевой, Юлии Барановской, Михаила Галустяна, Анны Банщиковой, Марии Кожевниковой, Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Кети Топурии, внуки Надежды Бабкиной.

В школе билингвальное обучение - преподают на русском и английском языках. Ученики после 5-го класса входят в один из четырех так называемых домов: между этими командами идут интеллектуальные и спортивные соревнования (как факультеты в Хогвартсе!). Так каждый гимназист приносит баллы своей команде, учится взаимовыручке.

Есть пансион для детей из регионов. Победители регионального этапа или победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников живут и учатся бесплатно.

Желающие девятиклассники могут поступить на курс подготовки к дипломной программе международного бакалавриата. Диплом об окончании этой образовательной программы дает возможность поступать в известные университеты по всему миру.

Стоимость обучения в 2023/2024 учебном году за 10 месяцев составляет 800 тыс. руб. на очном отделении и 350 тыс. руб. на очно-заочном. Работает цифровая гимназия, где обучают так: онлайн-уроки и дистанционные курсы по основным предметам в течение учебного модуля, а через каждые 7 недель - очные занятия в течение недели в режиме полного дня.

А как у них?

1 миллион 500 тыс. руб. за ребенка за учебный год

Израильский дом Аллы Пугачевой находится в Герцлии, что в 10 км от Тель-Авива и в 20 минутах езды на машине от школы ее младших детей - это район Рамат-ха-Шарон к северу от столицы Израиля. Девятилетние двойняшки Елизавета и Гарри Галкины посещают одну из самых дорогих частных школ Израиля - King Solomon School.