Как сейчас себя чувствует Светлана Светличная – последние новости

15 мая свое 83-летие отметит знаменитая актриса Светлана Светличная. Последнее время заслуженную артистку РСФСР сопровождал шлейф слухов и скандалов. Так, СМИ много писали о ее нелегких взаимоотношениях с сыном и невесткой.

Из недавних слухов, которые муссировались общественностью, - это то, что артистка лишилась памяти и никого не узнает. Но в декабре прошлого года друг Светланы Светличной, актер Иван Николаев опроверг эти сплетни. Так, он рассказал представителям прессы, что актриса проходит плановое обследование в больнице «для пожилых людей с различными возрастными проблемами».

Зимой прошлого года Иван отметил, что Светлане Афанасьевне уже 82 года и вполне естественно, что иногда ее подводит память, но о полном беспамятстве и нарушениях психики речь явно не идет.