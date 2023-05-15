Как сейчас себя чувствует Светлана Светличная – последние новости

15 мая свое 83-летие отметит знаменитая актриса Светлана Светличная. Последнее время заслуженную артистку РСФСР сопровождал шлейф слухов и скандалов. Так, СМИ много писали о ее нелегких взаимоотношениях с сыном и невесткой.
Из недавних слухов, которые муссировались общественностью, - это то, что артистка лишилась памяти и никого не узнает. Но в декабре прошлого года друг Светланы Светличной, актер Иван Николаев опроверг эти сплетни. Так, он рассказал представителям прессы, что актриса проходит плановое обследование в больнице «для пожилых людей с различными возрастными проблемами».
Зимой прошлого года Иван отметил, что Светлане Афанасьевне уже 82 года и вполне естественно, что иногда ее подводит память, но о полном беспамятстве и нарушениях психики речь явно не идет.
Актер рассказал и о том, что в клинике звездная пациентка окружена вниманием медицинского персонала и пациентов, которые, конечно, узнали в пожилой женщине ту самую белокурую роковую соблазнительницу из фильма «Бриллиантовая рука».
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Тогда невестка Светланы Светличной Ольга Ивашова также подтвердила, что ее знаменитая родственница находится под присмотром врачей. Что-то она помнит, что-то – нет. Возраст, знаете ли.
Teleprogramma.pro дозвонилась до Ивана Николаева, чтобы узнать последние новости о здоровье Светланы Светличной и спросить, поздравит ли он ее с днем рождения. Однако актер отметил, что больше не хочет отвечать на вопросы о Светлане Афанасьевне.
Иван Николаев. Фото: Global Look Press
Понять его, безусловно, можно. В кулуарах то и дело циркулировали слухи, что Иван Николаев якобы встречается со Светличной из-за ее жилплощади. Он, конечно, опроверг их, напомнив, что является коренным москвичом. И никаких непристойных предложений актриса ему никогда не делала.
А если бы даже и сделала, то он бы ответил отказом.
Но все же Иван Николаев сказал несколько слов Teleprogramma.pro.
«Светлана Афанасьевна – пожилой больной человек. Актриса отдыхает, она в кругу семьи. И с ней все в порядке», - резюмировал артист.
Teleprogramma.pro поздравляет Светлану Светличную с днем рождения и желает ей здоровья и долголетия!