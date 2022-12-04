«То, что пишут о ней – неправда»: друг Светличной раскрыл реальное положение дел об актрисе

О звезде фильма «Бриллиантовая рука» Светлане Светличной в последнее время чего только не писали. Сообщали и такое, что якобы артистка лишилась ума и памяти. Ее друг актер Иван Николаев опроверг эти данные в беседу с корреспондентом КП.

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По словам Николаева, в данный момент Светличная находится на плановом обследовании в больнице «для пожилых людей с различными возрастными проблемами». Он напомнил, что Светлане уже 82 года и вполне естественно, что иногда ее подводит память, но говорить о нарушениях психики или полном беспамятстве явно не стоит.

«То, что пишут о ней: мол, не помнит себя, сошла с ума – это неправда», - заверил он.

Мало того, Светличная тут даже расцвела. Е узнают сотрудники больницы и те, кто лежит в ней, и это льстит ей. Ведь, как любой артистке, ей необходимо внимание публики, а жизнь дома с сиделкой, даже при регулярных визитах родственников, этого не дает.