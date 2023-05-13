Гонорары звезд, готовых украсить ваше торжество

Поэтому мы констатируем - свадебный сезон начался и продлится аж до октября. Обеспеченные женихи и невесты, естественно, стараются погулять с размахом, а размах в нашей стране подразумевает появление на торжестве известных артистов. А те и рады, ведь это такой приятный способ хорошо заработать!
Поющие гости
1-я категория (5 - 7 млн руб.)
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Сергей Жуков, Николай Басков - все они нарасхват на дорогих свадьбах. Басков за 5 миллионов и споет, и отлично проведет торжество; если же хотите сэкономить и заплатить Коле только за вокал, то выложить придется 3,5 миллиона.
Впрочем, чаще Николая приглашают сразу как певца и тамаду. Богатые заказчики могут приглашать и парочку поющих гостей - каждый развлекает молодоженов и их гостей по часу.
Отметим, что на свадьбах звезды зарабатывают гораздо больше, чем кассовыми выступлениями в концертных залах. Если свадьба проходит на курорте или в каком-то регионе, то звезде еще и оплачивают перелет бизнес-классом.
Интересно, что обеспеченные родители часто стремятся подарить молодоженам песню «Свадебные цветы» в исполнении Ирины Аллегровой, которая далеко не всегда соглашается посетить частное мероприятие даже за большой гонорар.
2-я категория (3 - 4 млн руб.)
Если право выбора предоставляют молодежи, то она заказывает, конечно же, не Аллегрову - тут другие герои, например Анна Асти.
Молодежь предпочитает отмечать вступление в брак под песни Анны Асти. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Еще один кумир «до 30 и младше» - Клава Кока. Впрочем, в данной ценовой категории работают и маститые Леонид Агутин, Полина Гагарина, Баста, «Иванушки International».
Важный момент: артисты не едят и не выпивают с гостями (как бы те ни просили) - они же на работе! И еще: на таких мероприятиях только живое исполнение - фанера не прокатит, так как артисты поют, находясь близко к гостям, часто спускаются со сцены, общаются и импровизируют.
3-я категория (2 - 2,5 млн руб.)
Новую волну популярности переживает регулярно появляющийся в качестве наставника шоу «Голос» Владимир Пресняков - его стали чаще приглашать на частные мероприятия. Востребованы Любовь Успенская, Сосо Павлиашвили, Мот, Ирина Круг, «Дискотека Авария».
Веселый ведущий
1-я категория (3 - 4 млн руб.)
Примерно за такую сумму (3 - 3,5 миллиона) проведут вашу свадьбу Гарик Мартиросян и его тезка Харламов. Андрей Малахов тоже просит гонорар в этом диапазоне, но стать его заказчиком сложно - за любую работу телезвезда не берется, выбирает мероприятия, которые ему подходят.
Дмитрий Нагиев и Иван Ургант берут почти все заказы, если им готовы заплатить 4 миллиона, - надо ведь помнить и о том, что заказов в наше непростое с экономической точки зрения время стало почти на 60% меньше.
2-я категория (2 - 3 млн руб.)
Несмотря на отсутствие «Вечернего Урганта» в эфире, соведущий проекта Митя Хрусталев без работы не сидит. Фото: Соцсети
Лера Кудрявцева, Яна Чурикова, Екатерина Скулкина, Игорь Верник, Дмитрий Хрусталев, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Марина Федункив, Вадим Галыгин, Демис Карибидис - все они отлично ведут свадьбы и поодиночке, и парами с кем-то из коллег. Последнее время чаще заказывают одного тамаду - ради экономии.
Если поющие артисты зарабатывают свои миллионы за час работы на сцене, то ведущие за эти же деньги развлекают публику всю свадьбу, иногда по пять-шесть часов подряд. Еще и сценарий до мероприятия изучают, знакомятся со списком гостей, чтобы подготовить шутки. Часто артисты получают заранее списки и указания: на какие темы лучше не шутить, кого из гостей не трогать и т. д.