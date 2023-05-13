Гонорары звезд, готовых украсить ваше торжество

Поэтому мы констатируем - свадебный сезон начался и продлится аж до октября. Обеспеченные женихи и невесты, естественно, стараются погулять с размахом, а размах в нашей стране подразумевает появление на торжестве известных артистов. А те и рады, ведь это такой приятный способ хорошо заработать!

Поющие гости

1-я категория (5 - 7 млн руб.)

Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Сергей Жуков, Николай Басков - все они нарасхват на дорогих свадьбах. Басков за 5 миллионов и споет, и отлично проведет торжество; если же хотите сэкономить и заплатить Коле только за вокал, то выложить придется 3,5 миллиона.

Впрочем, чаще Николая приглашают сразу как певца и тамаду. Богатые заказчики могут приглашать и парочку поющих гостей - каждый развлекает молодоженов и их гостей по часу.

Отметим, что на свадьбах звезды зарабатывают гораздо больше, чем кассовыми выступлениями в концертных залах. Если свадьба проходит на курорте или в каком-то регионе, то звезде еще и оплачивают перелет бизнес-классом.

Интересно, что обеспеченные родители часто стремятся подарить молодоженам песню «Свадебные цветы» в исполнении Ирины Аллегровой, которая далеко не всегда соглашается посетить частное мероприятие даже за большой гонорар.

2-я категория (3 - 4 млн руб.)

Если право выбора предоставляют молодежи, то она заказывает, конечно же, не Аллегрову - тут другие герои, например Анна Асти.