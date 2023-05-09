Дед Безрукова брал Кенигсберг, а мама Александра Друзя обороняла Ленинград

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в разных форматах. Фотографии фронтовиков можно загружать на онлайн-сервисы, они появятся в эфирах местных телеканалов и на медиафасадах. Можно размещать портреты родных под стеклом автомобиля, а в Москве фото бесплатно печатают на футболках в МФЦ.
Сергей Безруков
Фото: личный архив
Актер бережно хранит ордена и медали дедушки Миши, который пошел на войну 19-летним мальчишкой. Михаил Иванович Суров воевал в моторазведке в составе танкового батальона.
«У меня деды воевали, прадеды. Я застал дедулю Мишу по маминой линии, - рассказывает Безруков. - Когда он возвращался с парада, мы ему звонили, поздравляли, а он плакал, благодарил».
Внук рассказал, как дед участвовал во взятии Кенигсберга (нынешнего Калининграда): «Там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, никак нельзя было взять город. Дед обошел точку, забросал гранатами, развернул пулемет и ударил по немцам…» Рассказал Безруков и об одном из ранений дедушки: «Ногу должны были ампутировать, но врач сказал: «После войны кому нужен будет мальчишка без ноги? Давайте попробуем спасти». И ведь спас! Но дед хромал всю жизнь». После войны дедушка актера работал в совхозе и преподавал в политехническом училище.
Наталия Антонова
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Известная сериальная актриса часто готовит мужу и сыновьям по рецептам бабушки.
Фото: личный архив
Антонова вспоминает: «Бабушка Маня! Мария Константиновна Антонова - сержант медслужбы армейского полевого госпиталя, в 1941 году ей было всего 19 лет. Участвовала в боях за освобождение Московской, Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской областей и Белоруссии. Участница Японской войны. Всегда мне улыбалась, как на этой фотографии, а ведь видела столько горя. Как она любила меня, так никто не любил.
Натуля, Натусичка - так меня называла. Научила меня вышивать, у меня дома цветут ее любимые цветы, а своим детям я пеку такой же вкусный рулет с маком. Хотя нет, бабушкин был вкуснее в сто раз...»
Анна Банщикова
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Актриса рассказывает детям о героях войны их семьи: «День Победы для нашей семьи - очень важный день.
Фото: личный архив
Мои бабушка Римма Липовская и дедушка Михаил Липовский прошли весь фронт. С праздником!».
Олеся Судзиловская
Фото: Михаил Фролов/КП
На фото, сделанном сразу после войны, бабушка Катя и дедушка Миша актрисы Олеси Судзиловской.
Фото: личный архив
«Помним и бесконечно благодарим наших родных за отданные жизни!» - говорит артистка. Михаил Печенкин, окончив станкостроительный институт, работал на заводе ЗИС, и у него, как у работника этого машиностроительного завода, была бронь. Но в 1941-м он ушел защищать Родину добровольцем. Был много раз ранен, ранения давали о себе знать, поэтому рано умер - в 49 лет.
Александр Друзь
Фото: Global Look Press
Мама магистра игры «Что? Где? Когда?» Сейна Мееровна - участница обороны Ленинграда.
Фото: личный архив
Александр Друзь хранит документы тех лет: «Мама приехала в Ленинград учиться в 1937 году. Война началась в день ее выпускного вечера в педагогическом институте. Всю блокаду она прослужила медсестрой в военном госпитале, спасая раненых».
Родион Газманов
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
«Дедушка Павел Викторович Мартиан в конце войны был начальником штаба ПВО в Мурманске, - рассказывает Родион. - Бабушка Мария Алексеевна Панкова родила трех дочерей, одна из которых - моя мама».
Дед Родиона Павел с бабушкой Марией и детьми (внизу одна из близняшек - мама Родиона). Фото: личный архив
Родители папы Родиона - Олега Газманова тоже прошли войну: «Дедушка Михаил Семенович Газманов воевал в составе 3-го Белорусского фронта. 30 лет своей жизни посвятил службе в рядах Советской армии. Ушел в отставку в 1972 году в звании майора. Был награжден орденом Красной Звезды.
Дедушка служил и воевал на западе, а бабушка, Зинаида Абрамовна Альтшулер, - на востоке. Оба получили орден «За победу». После войны дедушка остался в Берлине, а бабушка на Дальнем Востоке. Как они встретились и познакомились, сложно представить, но в Калининград они приехали уже вместе».