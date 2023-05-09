Дед Безрукова брал Кенигсберг, а мама Александра Друзя обороняла Ленинград

Актер бережно хранит ордена и медали дедушки Миши, который пошел на войну 19-летним мальчишкой. Михаил Иванович Суров воевал в моторазведке в составе танкового батальона.

«У меня деды воевали, прадеды. Я застал дедулю Мишу по маминой линии, - рассказывает Безруков. - Когда он возвращался с парада, мы ему звонили, поздравляли, а он плакал, благодарил».

Внук рассказал, как дед участвовал во взятии Кенигсберга (нынешнего Калининграда): «Там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, никак нельзя было взять город. Дед обошел точку, забросал гранатами, развернул пулемет и ударил по немцам…» Рассказал Безруков и об одном из ранений дедушки: «Ногу должны были ампутировать, но врач сказал: «После войны кому нужен будет мальчишка без ноги? Давайте попробуем спасти». И ведь спас! Но дед хромал всю жизнь». После войны дедушка актера работал в совхозе и преподавал в политехническом училище.

Наталия Антонова