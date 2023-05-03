Связалась с алкоголем и мечтает о режиссуре: куда пропала Гермиона из «Гарри Поттера»

Что-то мы давно не видели новых фильмов со звездой «Гарри Поттера» Эммой Уотсон… Так их и нет. Последней работой молодой актрисы была драма «Маленькие женщины» 2019 года. Неужели 33-летняя Гермиона перестала сниматься?

На днях вышло большое интервью с ней, но в нем артистка продвигает не новое кино, а марку джина, которую выпустила со своим младшим братом Алексом. Эмма выступает в качестве арт-директора алкогольного бренда.

«Для меня участие в творческой стороне продвижения джина было забавным, потому что у меня есть голос в команде, и я могу привнести все, что узнала (в киноиндустрии. — Прим. авт.), чтобы помочь. Алекс — эксперт по джину, а папа — эксперт по вину, но очень приятно, когда тебя просят принять участие», — рассказала Уотсон изданию Financial Times. «Люди всегда говорили мне, что я должна режиссировать и продюсировать, даже когда я работала над «Поттером». Я волновалась из-за того, что это чисто технический, а не творческий труд, и я не могу показать то, что, как я думаю, является моим набором навыков. Алекс просто пришел ко мне с этим, и друзья стали просить об одолжении: «Мне нужно сделать фотосессию» или «Я снимаю видео». Это заставило меня понять, что я на самом деле знаю довольно много об этой сфере. Быть режиссером казалось для меня недостижимым. Я была не уверена, что смогу. Знаю, это кажется странным. Ведь я, считай, выросла на съемочной площадке».

Эмма добавила, что в прошлом году выступила сценаристом и режиссером одной из рекламных кампаний бренда Prada. А в скором времени ей предстоит поставить музыкальный клип одной известной звезде.