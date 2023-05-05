Жуткие совпадения или злой рок – почему смерть забирает «парами»: не только Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

Возможно, виноват «коридор затмений». Возможно, это просто совпадения. Но всякий раз, когда мы слышим о почти одновременной смерти людей, занимавших соседние «ниши», нам становится не по себе.
Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин – легенды мировой моды
30 апреля этого года ушел из жизни легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев. Это событие стало трагедией не только для близких модельера, но и для множества его поклонников. Но еще сильнее потрясла общество смерть его коллеги – Валентина Юдашкина – спустя всего два дня. Это жуткое совпадение буквально ужаснуло даже тех, кто всегда был далек от мира моды. Что говорить о тех, кто знал обоих лично!
«Как ушел из жизни? Может быть, вы его с Вячеславом Зайцевым перепутали? Как-будто кто-то заговор устроил против них», - не смог скрыть своих эмоций художник Никас Сафронов, узнав о смерти Юдашкина.
Некоторые экстрасенсы списывают скоропостижный уход двух гуру мода на «коридор затмений», который длится с 20 апреля по 5 мая. Но как же тогда объяснить другие «парные» трагические случаи, которые начинают повторяться все чаще и чаще, наводя мистический ужас на каждого, кто даст себе труд об этом задуматься? Давайте вспомним звезд, умерших так же странно – почти одновременно.
Юлия Началова и Децл – любимцы подростков
Юлия Началова и Кирилл Толмацкий (Децл). Фото: Global Look Press
Между этими смертями прошло не два дня – восемнадцать, но ведь это тоже очень мало. Юлии Началовой не стало 16 февраля 2019 года. Децл умер 3 февраля. Юле было 38 лет, Кириллу Толмацкому – 35. Оба были популярны среди молодежи, оба вызывали только позитивные эмоции.
Началова ассоциировалась для многих с детским конкурсом «Утренняя звезда», оставившим прекрасные воспоминания – светлые и добрые. С уходом Юли будто закончилась целая эпоха – эпоха тех, кто рос на стыке времен, кто еще помнил «старое-доброе» и уже узнал новое. Децла называли первой настоящей звездой рэпа в России. Он был своим для мальчишек и девчонок конца 90-х-начала 2000-х, которые, как и он, выросли на улице, где были и футбол, и драки, и песни под гитару.
«Я большую часть своей жизни провел на улицах, во дворах. Ломал автоматы с газировкой, тусовался, танцевал. На улице я всегда защищался сам. Мне несколько раз пробивали голову в детстве, я приходил домой весь в крови, но никогда не говорил маме: «Почему ты меня не защищаешь?» Многие считают, что я - успешный мажорный пацан, папенькин сынок. Неправда, этого как раз обо мне сказать нельзя», - признавался рэпер.
Армен Джигарханян и Роман Виктюк – легенды кино и театра
Армен Джигарханян и Роман Виктюк. Фото: Global Look Press
2020 год принес новые страшные потери. 14 ноября умер 85-летний Армен Джигарханян – народный артист СССР, глыба, мощь, один из лучших в советском и российском кино. Его знали и любили все. Валентин Гафт написал о нем эпиграмму, краткую и точную:
«Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханя».
Через 3 дня, 17 ноября, не стало Романа Виктюка – легендарного театрального режиссера-новатора, которого понимали и принимали далеко не все, но который все же много сделал для развития театра и всегда заставлял о себе говорить. Ему исполнилось 84 года. Странно и страшно – вряд ли такая мысль не закрадывалась в головы тех, кто пришел на похороны этих двух легенд. Да, оба были в годах. Да, оба болели. Но чтобы вот так – с разницей в три дня? Это что – тоже коридор затмений?
Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов – «Шоколадный заяц» и «Белые розы»
Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press
В 2022 году нас ждали новые потрясения. Сначала, 21 июня, скончался 45-летний Пьер Нарцисс – знаменитый «шоколадный заяц», популярный в России певец родом из Камеруна. Не успели поклонники и любители музыки перевести дух, как через два дня, 23 июня, внезапно ушел из жизни 48-летний Юрий Шатунов – и миллионы повзрослевших и даже поседевших «девочек» по всей стране не могли сдержать слез по кумиру своей юности.
Можно много спорить о качестве музыки, которую исполняли Пьер Нарцисс и «Ласковый май». Но, какой бы эта музыка ни была с точки зрения знатоков и профессионалов, - она была! И «Шоколадный заяц», и «Белые розы» - часть нашей жизни, часть нашего детства или юности. Под эти песни влюблялись и грустили, танцевали и плакали, пили свой первый портвейн и назначали свидания… Именно поэтому почти одновременный уход двоих музыкантов заставил вздрогнуть и задуматься: почему?
Алексей Смирнов и Леонид Быков в фильме "В бой идут одни "старики". Фото: кадр из фильма
Еще раньше, в 1979-м, весной, ушли из жизни режиссер и актер Леонид Быков, знакомый нам по фильму «В бой идут одни «старики», и его друг – фронтовик и актер, тоже сыгравший в этой картине, Алексей Смирнов.
Андрей Миронов и Анатолий Папанов в фильме "Бриллиантовая рука". Фото: кадр из фильма
В августе 1987 года, с разницей в полторы недели, скончались Анатолий Папанов и Андрей Миронов – актеры, много снимавшиеся вместе, - чего стоит одна только «Бриллиантовая рука» с их сногсшибательным дуэтом!
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И вот теперь – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Что это – злой рок? Простое совпадение? Или что-то неведомое, непонятное «простым смертным»? Ответа нет. Зато есть зловещее предупреждение экстрасенса Джулии Лу: «Считается, что, если в течение сорока дней похороны состоялись дважды - жди еще одного покойника». Неужели смерть прицелилась еще в кого-то?..