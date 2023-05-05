Жуткие совпадения или злой рок – почему смерть забирает «парами»: не только Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

Возможно, виноват «коридор затмений». Возможно, это просто совпадения. Но всякий раз, когда мы слышим о почти одновременной смерти людей, занимавших соседние «ниши», нам становится не по себе.

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин – легенды мировой моды

30 апреля этого года ушел из жизни легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев. Это событие стало трагедией не только для близких модельера, но и для множества его поклонников. Но еще сильнее потрясла общество смерть его коллеги – Валентина Юдашкина – спустя всего два дня. Это жуткое совпадение буквально ужаснуло даже тех, кто всегда был далек от мира моды. Что говорить о тех, кто знал обоих лично!

«Как ушел из жизни? Может быть, вы его с Вячеславом Зайцевым перепутали? Как-будто кто-то заговор устроил против них», - не смог скрыть своих эмоций художник Никас Сафронов, узнав о смерти Юдашкина.

Некоторые экстрасенсы списывают скоропостижный уход двух гуру мода на «коридор затмений», который длится с 20 апреля по 5 мая. Но как же тогда объяснить другие «парные» трагические случаи, которые начинают повторяться все чаще и чаще, наводя мистический ужас на каждого, кто даст себе труд об этом задуматься? Давайте вспомним звезд, умерших так же странно – почти одновременно.

Юлия Началова и Децл – любимцы подростков

