Стала известная точная дата и место похорон Вячеслава Зайцева

«Сегодня только планируем делать отпевание в Щелково. Но у меня нет точной информации по поводу прощания. Егор взял позицию, когда не хочет реагировать на предложения. Но не я сын Вячеслава Михайловича», - рассказал Teleprogramma.pro замдиректора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов.

- Стоит ли звонить с уточнениями Егору Зайцеву?

- Не думаю. Он не возьмет трубку и впоследствии не будет брать.

- Он так переживает свое горе?

- Нет. Он переживает, что его беспокоят.

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