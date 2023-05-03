Стала известная точная дата и место похорон Вячеслава Зайцева

Настоящий детектив развернулся вокруг похорон Вячеслава Зайцева. Телеграм-канал Mash сообщил, что Егор Зайцев хочет похоронить отца на кладбище в Щелковском районе Подмосковья. А бывший директор Дома моды Славы Зайцева Николай Головин считает, что мэтр моды достоин места на Новодевичьем кладбище. Вокруг этой информации много кривотолков.
Где же в итоге пройдет прощание с Вячеславом Михайловичем? Мы дозвонились до людей, входивших в его окружение. И вот что они нам ответили.
«Сегодня только планируем делать отпевание в Щелково. Но у меня нет точной информации по поводу прощания. Егор взял позицию, когда не хочет реагировать на предложения. Но не я сын Вячеслава Михайловича», - рассказал Teleprogramma.pro замдиректора Дома моды Славы Зайцева Расул Ахмедов.
- Стоит ли звонить с уточнениями Егору Зайцеву?
- Не думаю. Он не возьмет трубку и впоследствии не будет брать.
- Он так переживает свое горе?
- Нет. Он переживает, что его беспокоят.
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Вячеслав и Егор Зайцевы. Фото: Global Look Press
В итоге нам стало известно, что прощание назначено на 4 мая, на 12 часов дня в Троицком соборе в Щелково. Похоронят модельера на местном кладбище.
Но по сведениям Николая Головина, туда приглашают не всех. По его данным Егор Зайцев и его помощники выборочно обзванивают тех людей, которые действительно должны попрощаться с модельером.
Информацию о времени и месте прощания также подтвердила и подруга Вячеслава Зайцева, PR-агент музыкального проекта Timbigfamily, певица Лучана Гарафутдинова.