«С сыном Зайцева творится что-то неладное»: названы дата и время отпевания модельера

Заместитель генерального директора дома моды Вячеслава Зайцева Раслул Ахмедов сообщил журналистам Teleprogramma.pro, что отпевание модельера состоится в четверг, 4 мая, в 12.00 в подмосковном Щелково.

«С сыном Зайцева Егором непонятно, что творится. Сегодня Зайцева будут отпевать в церквушке в Подмосковье. Сын занял странную позицию — не реагирует на наши предложения. Хоронить будут так, как решит сын», — заявил он.

Напомним, Егор находился в конфронтации с отцом в последние годы. Друзья Зайцева утверждают, что он намеренно хочет похоронить отца в тайне от всех, чтобы никто с ним не попрощался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».