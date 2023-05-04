Король в юбке: наденет ли Карл III на коронацию шотландский килт — объясняет эксперт

-— Александр Александрович, расскажите, откуда у шотландцев возник этот обычай — носить юбки?

— Шотландский килт — это не юбка, как обычно многие представляют, а мужской плед или плащ, который веками носили жители Горной Шотландии, пасшие в горах и долинах скот. Учитывая многообразие кланов шотландских горцев, каждая крупная семья украшала собственные килты уникальной клетчатой расцветкой. Примечательно, что килт — элемент мужской одежды именно Горной Шотландии (Хайленде). В равнинной части региона (Лоуленде) килты не были популярны.

— Почему килт считается символом Шотландии?

— В Средние века и раннее Новое время английские короли предпринимали неоднократные попытки завоевать Шотландию. Именно горцы оказывали наиболее яростное сопротивление, в том числе в XVIII веке, когда Англия и Шотландия объединились в одну страну — Великобританию. Поэтому много веков в Англии килт был символом шотландских повстанцев и разбойников.

— А откуда килт появился в королевском гардеробе?

— В XIX столетии, когда Шотландия превращалась в крупный промышленный и туристический регион, король Георг IV, а позже и королева Виктория рискнули ввести килт в королевский гардероб, чтобы изменить отношение британцев к Шотландии и шотландцам, и таким образом повысить свою популярность среди них. Благодаря этому решению сегодня о килтах знает весь мир.

В британской королевской семье наиболее популярны килты с красно-синим тартаном (клетчатой расцветкой) «Балморал», разработанной лично принцем Альбертом, супругом королевы Виктории, в 1857 году. Балморал — королевская резиденция Виндзоров в Шотландии. Однако лично король Карл III всегда больше предпочитал зелено-синий тартан в желтую полоску, являющийся символом клана Гордон.