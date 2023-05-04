Король в юбке: наденет ли Карл III на коронацию шотландский килт — объясняет эксперт

Вокруг коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года, разгорается немало споров и даже скандалов. Например, существует версия, будто Карл III может явиться на торжественную церемонию… без брюк. Вместо них, как считают некоторые, король вполне может надеть «юбку» — шотландский килт.
Ведь он не раз появлялся в этой шотландской национальной одежде на официальных мероприятиях — в том числе, на траурном бдении по Елизавете II. Чтобы развеять все сомнения, Тeleprogramma.pro обратилась к историку Александру Киселеву, доценту кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета.
Шотландский килт. Фото: Global Look Press
-— Александр Александрович, расскажите, откуда у шотландцев возник этот обычай — носить юбки?
— Шотландский килт — это не юбка, как обычно многие представляют, а мужской плед или плащ, который веками носили жители Горной Шотландии, пасшие в горах и долинах скот. Учитывая многообразие кланов шотландских горцев, каждая крупная семья украшала собственные килты уникальной клетчатой расцветкой. Примечательно, что килт — элемент мужской одежды именно Горной Шотландии (Хайленде). В равнинной части региона (Лоуленде) килты не были популярны.
— Почему килт считается символом Шотландии?
— В Средние века и раннее Новое время английские короли предпринимали неоднократные попытки завоевать Шотландию. Именно горцы оказывали наиболее яростное сопротивление, в том числе в XVIII веке, когда Англия и Шотландия объединились в одну страну — Великобританию. Поэтому много веков в Англии килт был символом шотландских повстанцев и разбойников.
— А откуда килт появился в королевском гардеробе?
— В XIX столетии, когда Шотландия превращалась в крупный промышленный и туристический регион, король Георг IV, а позже и королева Виктория рискнули ввести килт в королевский гардероб, чтобы изменить отношение британцев к Шотландии и шотландцам, и таким образом повысить свою популярность среди них. Благодаря этому решению сегодня о килтах знает весь мир.
В британской королевской семье наиболее популярны килты с красно-синим тартаном (клетчатой расцветкой) «Балморал», разработанной лично принцем Альбертом, супругом королевы Виктории, в 1857 году. Балморал — королевская резиденция Виндзоров в Шотландии. Однако лично король Карл III всегда больше предпочитал зелено-синий тартан в желтую полоску, являющийся символом клана Гордон.
Карл III. Фото: Global Look Press
— Почему именно Карл III прослыл любителем килтов? И можно ли ожидать, что он наденет шотландский килт на церемонию коронации?
— Хотя нынешний король ранее носил титулы принца Уэльского и герцога Корнуольского, он также являлся носителем и шотландских титулов: барон Ренфрю и герцог Ротсей — традиционные титулы наследников шотландского престола. Кроме того, король Карл III имеет и шотландскую родословную по линии своей бабушки Елизаветы Боуз-Лайон.
Будучи любителем истории и сторонником традиций, нынешний британский монарх в молодости учил валлийский язык и пристрастился к ношению килта.
Однако не стоит сейчас ожидать от Карла III таких экстравагантных решений, как коронация в килте. Прежде всего потому, что Карл должен быть монархом всех жителей Великобритании, а не только шотландцев.
— В чем же он появится на торжестве?
— Традиционно все британские монархи на коронацию надевают далматику, или имперскую паллу — длинное облачение, похожее на христианскую ризу священников, что отражает божественную природу королевской власти. Британская далматика была разработана для Георга IV в 1821 году и впоследствии надевалась при коронации монархов Георга V, Георга VI и Елизаветы II.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Эта одежда украшена сложной вышивкой — изображениями орлов, корон и национальных символов всех регионов Соединенного Королевства — розы (Англия), чертополоха (Шотландия), лука-порея (Уэльс) и трилистника (Северная Ирландия). Даже если Карл III откажется надевать далматику, короноваться в шотландском килте он точно не станет, поскольку это оттолкнет от него подданных других регионов.
Александр Киселев, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета. Фото: личный архив