Это провал, Карл: интриги и скандалы вокруг коронации Карла III

Карл III решил порадовать своих подданных масштабным шоу в честь коронации. Он разослал приглашения всем главным британским звездам. Но многие из них ответили отказом. Уже сейчас известно, что на фестиваль не приедет ни Элтон Джон, ни Гарри Стайлз. Кроме того, культовая группа Spice Girls, чье последнее выступление можно было увидеть в далеком 2012 году на открытии Олимпиады, тоже намерена игнорировать церемонию коронации.

Все эти музыканты сослались на свою «высокую занятость». Когда стало известно о последующих отказах – певицы Адель и певца Эда Ширана, - заговорили чуть не о бунте в королевстве. Впрочем, концерт все равно состоится. Многие звезды согласились на него приехать: Кайли Миноуг, Стиви Уандер и другие артисты.

Масло для помазания со странными ингредиентами

По традиции, на короля – «помазанника божьего» - во время коронации должны нанести масло. Его состав остается неизменным с древности – согласно преданиям, используется старинный рецепт, восходящий к библейским персонажам. Помимо мирро, корицы и оливкового масла, в него входят и другие ингредиенты, в том числе - экстракт желез цивета – млекопитающего, представляющего собой среднее между кошкой и енотом.

Этот факт вызвал такое негодование в среде зоозащитников, что, по-видимому, от традиционной составляющей придется отказаться. Дело в том, что после болезненной процедуры по добыванию этого самого экстракта животное чаще всего погибает.

Изрезанный трон