Это провал, Карл: интриги и скандалы вокруг коронации Карла III

Совсем скоро должна состояться долгожданная коронация Карла III. Похоже, этому событию суждено стать не только главным событием года, но и самым скандальным в истории британской монархии.
Коронация Карла III – не юридическая, а, скорее, символическая церемония: ведь он вступил на трон еще прошлой осенью, сразу после того, как скончалась его мать, королева Елизавета II. Пышную церемонию предстоит провести архиепископу Кентерберийскому 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Времени осталось совсем ничего. Однако подготовка торжества то и дело омрачается неожиданными и неприятными сюрпризами…
Знаменитости отказываются выступать на коронации
Элтон Джон. Фото: Global Look Press
Карл III решил порадовать своих подданных масштабным шоу в честь коронации. Он разослал приглашения всем главным британским звездам. Но многие из них ответили отказом. Уже сейчас известно, что на фестиваль не приедет ни Элтон Джон, ни Гарри Стайлз. Кроме того, культовая группа Spice Girls, чье последнее выступление можно было увидеть в далеком 2012 году на открытии Олимпиады, тоже намерена игнорировать церемонию коронации.
Все эти музыканты сослались на свою «высокую занятость». Когда стало известно о последующих отказах – певицы Адель и певца Эда Ширана, - заговорили чуть не о бунте в королевстве. Впрочем, концерт все равно состоится. Многие звезды согласились на него приехать: Кайли Миноуг, Стиви Уандер и другие артисты.
Масло для помазания со странными ингредиентами
По традиции, на короля – «помазанника божьего» - во время коронации должны нанести масло. Его состав остается неизменным с древности – согласно преданиям, используется старинный рецепт, восходящий к библейским персонажам. Помимо мирро, корицы и оливкового масла, в него входят и другие ингредиенты, в том числе - экстракт желез цивета – млекопитающего, представляющего собой среднее между кошкой и енотом.
Этот факт вызвал такое негодование в среде зоозащитников, что, по-видимому, от традиционной составляющей придется отказаться. Дело в том, что после болезненной процедуры по добыванию этого самого экстракта животное чаще всего погибает.
Изрезанный трон
Карл III. Фото: Global Look Press
При дворе существует специальный трон, предназначенный исключительно для церемонии коронации. В последний раз на нем восседала Елизавета II, а вообще он используется с 1308 года! Первым на нем разместился король Эдуард I. Трон изготовлен из цельного дуба и украшен цветным стеклом, позолотой и изображениями птиц, растений и животных.
Но вот незадача – когда-то в Вестминстерское аббатство разрешили водить экскурсии, с тех пор легендарный трон покрылся слоем граффити: надписи, многие из которых попросту неприличны, оставляют посетители. Говорят, одна из таких надписей гласит: «В этом кресле 5-6 июля 1800 года спал Эббот». К моменту коронации Карла III предстоит как-то отреставрировать многострадальный трон.
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Телевизионщики устроили шантаж
Главный телеканал Великобритании – «Би-Би-Си» - может отказаться транслировать церемонию коронации. Неслыханный скандал! Дело в том, что телевизионщики недовольны изменениями, которые корпорация внесла в содержание телепрограмм. Сотрудники «Би-Би-Си» пригрозили забастовкой, и не исключено, что они решат начать ее как раз в день коронации
Тонкий нюанс с новой королевой
Карл III и Камилла Паркер-Боулз. Фото: Global Look Press
Деликатный момент связан с тем, как будут называть после коронации Карла III его жену, Камиллу. Сейчас она носит титул «королева-консорт», то есть «жена короля», - так распорядилась в свое время Елизавета II.
После официальной коронации Букингемский дворец намерен присвоить ей звание королевы – без приставки «консорт». Казалось бы, мелочь, но, с другой стороны, - это неуважение к вековым традициям, которыми так гордятся британцы. Неизвестно, как воспримут это нововведение подданные.