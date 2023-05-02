Кто настоящие родители 13-летней блогерши Миланы Хаметовой и какие отношения связывают ее с Давой: вся правда о жизни юной миллионерши

«Залетает в тренды хит четвероклашки» — это строчка из песни 13-летней Миланы Хаматовой, блогерши, вошедшей в российский список Forbes как одна из самых успешных и богатых личностей «до 30».
6-летняя модель и «Мини-мисс»
Милана Хаметова в год. Фото: соцсети
Милана Хаметова родилась 3 марта 2010 года в Новосибирске. Молодые родители, Евгений и Альбина, не имели тогда никакого отношения к шоу-бизнесу. Но они хорошо понимали: чтобы их дочь добилась успеха, нужно помогать ей развиваться в самых разных направлениях.
Милана Хаметова в детстве с мамой. Фото: соцсети
Милана не только танцевала и занималась в секции гимнастики: родители привели симпатичную улыбчивую девочку в модельное агентство, и уже в 6 лет она стала победительницей конкурса «Мини-мисс Сибирь» в категории самых младших красавиц. А спустя год Милана получила первый приз в конкурсе «Маленькая Мисс Россия».
Находчивые родители принялись «ковать железо, пока горячо». Они зарегистрировали дочку в соцсети и бросили все силы на ее продвижение. Профиль Миланы набирал популярность, рекламных постов становилось все больше, число подписчиков росло с каждым днем. Вскоре девочка сделалась лицом торговой марки Millisa, производящей модную детскую одежду.
Начало карьеры: из Новосибирска — в Москву
Милана Хаметова — модель. Фото: соцсети
В 9 лет Милана зарегистрировалась в «ТикТоке». Это было сделано очень вовремя: популярность юной блогерши резко пошла вверх. Через год Милана и ее мама перебрались в Москву: было ясно, что столица сулит способной девочке более широкие перспективы, чем Новосибирск.
Блогер с огромным числом подписчиков
Уже летом 2021 года у Миланы насчитывалось больше миллиона подписчиков в соцсети, а в «ТикТоке» — в два раза больше. Активную девочку наградили премией «Девичник Teens Awards» в номинации «Тиктокер года». Но потом неожиданно Хаметову заблокировали на «ТикТоке»: оказалось, что лица моложе 13 лет не имеют права использовать платформу.
Впрочем, «изгнание» не слишком повлияло на успех Миланы: она продолжала увеличивать количество своих подписчиков в соцсети и на YouTube-канале, зарегистрировалась на аналоге «ТикТока» -— Likee. Что же так привлекает поклонников в ее аккаунтах? Хаметова нашла свою нишу: многие с удовольствием смотрят ее короткие ролики, в которых миловидная девочка танцует или разыгрывает всевозможные сценки.
Дава, Хабиб и другие
Милана Хаметова и Давид Манукян. Фото: соцсети
Конечно, добиться такого успеха она вряд ли смогла бы без посторонней помощи. Вначале ей помогала землячка — блогер Виктория Фомина. А потом подставил свое плечо знаменитый Давид Манукян — Дава. Он принял девочку в свой дом тиктокеров Super House.
Милана Хаметова с Хабибом и Наташей Марковой. Фото: соцсети
Там Милана поселилась вместе с мамой: она учит уроки, занимается по видео с репетитором английского и, конечно, придумывает и снимает новые ролики, часто — в компании с другими тиктокерами: Хабибом Шариповым, Наташей Марковой, Викторией Никулиной, Диной Цуркану… В клипе Хабиба «Ягода малинка» обаятельная девочка непринужденно танцевала.
Милана Хаметова и Ольга Бузова. Фото: соцсети
Кроме того, Хаметова выкладывает в своем профиле совместные фотографии с такими звездами, как Клава Кока, Дима Билан, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Андрей Малахов и другие. Конечно, блогерская тусовка, в которой оказалась девочка, — хороший трамплин к известности, но не стоит сбрасывать со счетов и природное обаяние Миланы, ее умение держаться перед камерой и редкое сочетание детской наивности с пробивным характером и уверенностью.
«Умка» и другие песни
А с некоторых пор Милана Хаметова еще и запела. Первая же песня, с которой она выступила весной 2021 года — «Умка», — сделала ее еще более популярной. Клип мгновенно набрал миллионы просмотров. Но Милана не стала «почивать на лаврах» — она продолжала много работать: записывала новые ролики вместе с Давой («Один дома», «Новогодняя»).
«Спокойной ночи, малыши!» и «Дом-2»
Милана Хаметова в передаче «С добрым утром, малыши!». Фото: кадр из передачи
Еще совсем маленькой девочкой Милана любила передачу «Спокойной ночи, малыши!», и ее мечтой было «познакомиться» с обаятельным персонажем детской передачи — Хрюшей. Не так давно эта мечта осуществилась: Милану пригласили принять участие в записи передачи, и на память у нее осталась фотография с Хрюшей. Побывала Хаметова и на «Доме-2» — хотя это шоу никак нельзя назвать детским. Там в течение суток девочка вместе с Давой и другими знаменитостями играла в футбол, с любопытством осматривала комнаты участников, присутствовала на лобном месте.
Миллионерша
Российский Forbes включил Милану Хаметову в список 30 самых успешных личностей в возрасте «до 30». У ее канала — более 5 миллионов подписчиков, и реклама в ее соцсети стоит весьма дорого. По данным СМИ, YouTube-канал приносит девочке больше 5 миллионов рублей каждый месяц.
Как Милана с подружкой поссорилась
Несмотря на юный возраст, у Миланы почти не остается свободного времени — она много работает. Осенью 2022 года зрители увидели ее клип «ЛП» («Лучшая подруга») — он собрал миллион просмотров уже за первые сутки. Песню в клипе Хаметова исполнила дуэтом со своей подругой и тезкой — юной певицей Миланой Стар (Milana Star). Но потом подружки рассорились, и права на песню теперь делят через суд.
Слухи и байки
Милана Хаметова с Давой. Фото: соцсети
У этой 13-летней девочки (рост Миланы — 136 см, весит она 30-33 кг) сегодня так много фанатов, что торговый центр в Минске, где была организована фан-встреча, не вместил всех желающих. Милана пообещала проводить следующие встречи в более масштабных помещениях.
Интерес к личности юной блогерши настолько высок, что в Сети начали появляться байки о ней — например, некоторые СМИ публиковали информацию о том, что первые годы своей жизни Милана провела в детском доме. Узнав об этом, Милана дала интервью, в котором опровергла нелепые слухи.
Поговаривали и о том, что Милана Хаметова – родственница Давы. На самом деле – они просто друзья, девочка считает Давида своим «крестным» в мире шоу-бизнеса. Манукян же относится к девочке как к младшей сестренке – всячески ее опекает, поддерживает, следит за тем, чтобы она хорошо училась, балует подарками.
Школа, работа и любимые игрушки
Кстати, училась Милана Хаметова дистанционно, но с недавних пор стала ходить в обычную школу. Ей очень нравится математика и география. Что же касается нелюбимых предметов – то среди них иностранные языки. Она успевает и учиться на 4 и 5, и участвовать в концертах, и записывать клипы, и встречаться с поклонниками.
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А еще Милана вела шоу «Блогер чат» на телеканале RU.TV. Кроме того, она представила свое шоу на YouTube-канале Муз-ТВ. Когда же Милана чувствует усталость – она прибегает к помощи «антистресса» pop it: этих игрушек у нее собралось уже очень много, целая коллекция. Впереди у Миланы и ее поклонников – еще много интересного: ее дорога только начинается.