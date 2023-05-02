Кто настоящие родители 13-летней блогерши Миланы Хаметовой и какие отношения связывают ее с Давой: вся правда о жизни юной миллионерши

В 9 лет Милана зарегистрировалась в «ТикТоке». Это было сделано очень вовремя: популярность юной блогерши резко пошла вверх. Через год Милана и ее мама перебрались в Москву: было ясно, что столица сулит способной девочке более широкие перспективы, чем Новосибирск.

Блогер с огромным числом подписчиков

Уже летом 2021 года у Миланы насчитывалось больше миллиона подписчиков в соцсети, а в «ТикТоке» — в два раза больше. Активную девочку наградили премией «Девичник Teens Awards» в номинации «Тиктокер года». Но потом неожиданно Хаметову заблокировали на «ТикТоке»: оказалось, что лица моложе 13 лет не имеют права использовать платформу.

Впрочем, «изгнание» не слишком повлияло на успех Миланы: она продолжала увеличивать количество своих подписчиков в соцсети и на YouTube-канале, зарегистрировалась на аналоге «ТикТока» -— Likee. Что же так привлекает поклонников в ее аккаунтах? Хаметова нашла свою нишу: многие с удовольствием смотрят ее короткие ролики, в которых миловидная девочка танцует или разыгрывает всевозможные сценки.

Дава, Хабиб и другие

