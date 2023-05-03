Полезные лайфхаки от Розы Сябитовой: как подвязывать помидоры и бороться на даче с клещами

Наступила пора майских праздников. Многие россияне традиционно проводят их у себя на дачах. У телеведущей Розы Сябитовой - большой дачный участок, который она обустроила собственными силами и продолжает делать это до сих пор.

Недавно в соцсетях Роза рассказывала о том, как уже составила для себя список весенних дел на даче: уборка территории, обрезка, дезинфекция деревьев и кустов, посадка рассады, уход за газонами и многое другое. Можно сказать, что Роза – уже заядлая дачница.

Teleprogramma.pro подготовила для Розы Сябитовой список вопросов-лайфхаков, которые, возможно, пригодятся и другим садоводам-огородникам.

«Если не умеешь выращивать рассаду, ничего хорошего все-равно не получится!»

- Как вы подвязываете помидоры, чтобы они у вас хорошо росли?

- Как получится, чисто интуитивно, например, вокруг стебля. У меня нет какой-то специальной технологии подвязки. Потому что те методы, о которых я читала в Интернете или о которых мне говорил садовник, мне не подходят. А когда я следую советам, то ничего хорошего из этого не выходит.

Методом проб и ошибок выбираю определенные сорта помидоров, не спрашивайте каких. Просто я звоню, (а я постоянный клиент) осенью в питомник и говорю: «А мне нужно столько-то, столько-то рассады...». А его сотрудники сами уже ничего лишнего не спрашивают. Я у них в базе. Это проверенные люди.

Просто я знаю, как бы ты не подвязывал помидоры, какую бы теплицу ни сделал – с поднимающимися или закрывающимися окнами, если ты не умеешь выращивать рассаду, ничего хорошего все-равно не получится. Обычно я больше людей проверяю, чем рассаду. Но меня вроде ни разу не подводили.

Если у меня возникают проблемы, то я звоню в питомник и мне говорят: «Это наша ошибка, и мы привезем вам замену». А если мне отвечают: «Вы сами виноваты», то я больше у них ничего не беру.

- Как вы ухаживаете за клубникой?

- Сначала я посадила одну грядку клубники, а потом забросила ее. А она у меня сама разрослась. А потом раскопала эту грядку и думаю: «Ого, вот это да!» В этом году, поскольку у меня растет внучка, а ей нужны витамины, я высажу еще две грядки. Но я попрошу об этом садовника.

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