Полезные лайфхаки от Розы Сябитовой: как подвязывать помидоры и бороться на даче с клещами

Наступила пора майских праздников. Многие россияне традиционно проводят их у себя на дачах. У телеведущей Розы Сябитовой - большой дачный участок, который она обустроила собственными силами и продолжает делать это до сих пор.
Недавно в соцсетях Роза рассказывала о том, как уже составила для себя список весенних дел на даче: уборка территории, обрезка, дезинфекция деревьев и кустов, посадка рассады, уход за газонами и многое другое. Можно сказать, что Роза – уже заядлая дачница.
Teleprogramma.pro подготовила для Розы Сябитовой список вопросов-лайфхаков, которые, возможно, пригодятся и другим садоводам-огородникам.
«Если не умеешь выращивать рассаду, ничего хорошего все-равно не получится!»
- Как вы подвязываете помидоры, чтобы они у вас хорошо росли?
- Как получится, чисто интуитивно, например, вокруг стебля. У меня нет какой-то специальной технологии подвязки. Потому что те методы, о которых я читала в Интернете или о которых мне говорил садовник, мне не подходят. А когда я следую советам, то ничего хорошего из этого не выходит.
Методом проб и ошибок выбираю определенные сорта помидоров, не спрашивайте каких. Просто я звоню, (а я постоянный клиент) осенью в питомник и говорю: «А мне нужно столько-то, столько-то рассады...». А его сотрудники сами уже ничего лишнего не спрашивают. Я у них в базе. Это проверенные люди.
Просто я знаю, как бы ты не подвязывал помидоры, какую бы теплицу ни сделал – с поднимающимися или закрывающимися окнами, если ты не умеешь выращивать рассаду, ничего хорошего все-равно не получится. Обычно я больше людей проверяю, чем рассаду. Но меня вроде ни разу не подводили.
Если у меня возникают проблемы, то я звоню в питомник и мне говорят: «Это наша ошибка, и мы привезем вам замену». А если мне отвечают: «Вы сами виноваты», то я больше у них ничего не беру.
- Как вы ухаживаете за клубникой?
- Сначала я посадила одну грядку клубники, а потом забросила ее. А она у меня сама разрослась. А потом раскопала эту грядку и думаю: «Ого, вот это да!» В этом году, поскольку у меня растет внучка, а ей нужны витамины, я высажу еще две грядки. Но я попрошу об этом садовника.
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Роза Сябитова. Фото: Михаил Фролов/ КП
- А как боретесь с муравьями у себя на участке?
- Муравьи-то меня меньше всего беспокоят, а вот клещи – да. И поэтому я покупаю специальную штуку, которая надевается на шланг. Она так и называется «От муравьев и клещей». И все свои тридцать соток, а у меня много газонов, я проливаю, назовем это так.
А вообще, мы ходим в ветлечебницу и оттуда черпаем информацию, активизировались ли клещи. Если домашние животные заболели, значит идем делать профилактику от этих насекомых. Я живу больше народными приметами.
«Хочется приобрести газонокосилку, которая едет!»
- Как нужно одеваться на дачу?
- Я одеваюсь комфортно. Например, для работы на участке у меня есть спортивная одежда хорошего качества из проекта Первого канала «Жестокие игры». Для участия в шоу нам же выдавали специальные комплекты: спортивные штаны, футболку, ветровку или толстовку.
Постирал – и все нормально! Никаких проблем не возникает.
А вот кеды на ноги не подходят, потому что я много работаю на участке, хотя у меня все чистенько. Сейчас вовсю вожусь с пересадкой, делаю Аллею славы, детскую площадку. И сапоги – самая удобная обувь для этих целей.
Роза Сябитова. Фото: Global Look Press
- Известно, что у вас есть теплица. А как вы ее обустраиваете?
- У меня сватья заморочена на эту тему, все время меня спрашивает: «А у вас это взошло?». Я говорю: «Ну что-то там взошло». В теплицу я просто все сажаю. В этом году будет меньше помидоров, чем в прошлом, потому что мне их некуда было девать. И я их раздавала. А вообще, помидоры растут на «Ура»! Правда, вот историю с закрутками банок я пока не освоила, не поняла ее.
А еще на участке у меня будут огурчики и зеленушка. Но, может, цветочки посажу. В общем, ничего такого!
Растений у меня на участке очень много – больше 80 кустов: садовые, плодовые деревья, смородина. Конечно, хватает всего! Ухаживаю за ними как могу: мой основной метод – это метод проб и ошибок.
У меня обычная теплица из поликарбоната, которая мне больше нужна для того, чтобы закрыть погреб. Внутри у меня, правда, каменные дорожки – специально, чтобы не разводить грязюку.
Также у меня есть садовый столик, куда можно поставить все необходимое, копательные предметы.
Однако гордость моего участка – это большой садовый автопарк: две газонокосилки, два снегоочистителя, аэраторы, различные ножи. Сейчас вот дострою тренажерный зал, у меня освободится гараж, и я прямо сделаю отдельное место для этих целей.
Еще, поскольку у меня очень много газонов, хочется приобрести газонокосилку, которая едет сама. В общем, получаю огромное удовольствие от дачных дел!