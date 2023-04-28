Соседов раскрыл правду о продаже замка Пугачевой и Галкина*

В Сети появилась информация, что Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* все-таки продали замок в Подмосковье за один миллиард рублей.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов в подобное сообщение не верит.

«Я думаю, что этот дом никто не купил и не купит, тем более за ту сумму, которую они выставили - один миллиард рублей. Это фейк. Мне очевидно, что ни один здравомыслящий человек не решится на подобную сделку. Тут просто идут разговоры для ажиотажа, глупый пиар. Даже если кто-то когда-то его и купит, то это будет олигарх, не менее. Но вряд ли умный человек распрощается с такими деньгами ради обычного дома», - заявил он Teleprogramma.pro.

Более того, Соседов уверен, что Галкин* в ближайшее время будет снижать сумму, так как содержать замок ему тяжело. Ведь ежемесячно иноагент платит за него около 500 тысяч рублей.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.