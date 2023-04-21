Мария Порошина: как стала звездой, почему развелась с отцом своих дочерей и какую тайну о рождении сына скрывает

Звезда кино и сериалов Мария Порошина сегодня скрывает свое женское счастье. У нее пятеро детей, причем самого младшего, долгожданного и единственного сына, она родила не от законного мужа. Впрочем, обо всем по порядку.

Детство

Мария Порошина родилась 1 ноября 1973 года в Москве в семье артиста хореографического ансамбля «Березка» Михаила Порошина и режиссера, певицы, артистки Натальи Красноярской. Девочка с детства была погружена в атмосферу творчества и искусства, поэтому неудивительно, что она захотела пойти по стопам матери и стать артисткой.