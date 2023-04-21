Мария Порошина: как стала звездой, почему развелась с отцом своих дочерей и какую тайну о рождении сына скрывает

Звезда кино и сериалов Мария Порошина сегодня скрывает свое женское счастье. У нее пятеро детей, причем самого младшего, долгожданного и единственного сына, она родила не от законного мужа. Впрочем, обо всем по порядку.
Детство
Мария Порошина родилась 1 ноября 1973 года в Москве в семье артиста хореографического ансамбля «Березка» Михаила Порошина и режиссера, певицы, артистки Натальи Красноярской. Девочка с детства была погружена в атмосферу творчества и искусства, поэтому неудивительно, что она захотела пойти по стопам матери и стать артисткой.
Мария Порошина в детстве. Фото: соцсети
Правда, когда Маша была маленькой, родители развелись. Вскоре мама повторно вышла замуж, отчимом Порошиной стал актер Дмитрий Назаров. Их брак продлился 11 лет и распался. Отец Марии, кстати, тоже повторно обзавелся семьей – у него родилась дочь Анастасия, единокровная сестра Маши, она стала певицей оперетты.
Мария Порошина в юности. Фото: соцсети
Порошина подготовилась к поступлению в театральный вуз и прошла отбор с первого раза – стала студенткой Школы-студии МХАТ. Однако руководитель курса Олег Табаков поступил очень жестко – через два года отчислил Порошину за профнепригодность. Образование Мария все же получила – смогла окончить Щукинское училище.
Театр
В 1997 году Порошина получила диплом актрисы и устроилась на работу в театр На Покровке» под руководством Сергея Арцибашева. Правда, больших и главных ролей ей не предлагали, и через год она покинула храм Мельпомены с намерением состояться как киноактриса.
Мария Порошина в антрепризе "Ищу мужа". Фото: соцсети
На подмостки Порошина вернется в 2000 году, она будет сотрудничать с «Театральной компанией Сергея Виноградова», и участвовала в антрепризах. В репертуаре актрисы – роли в таких пьесах, как «Пена дней», «Великолепный мужчина», «Опасные связи», «Идеальная жена, «Пришел мужчина к женщине» и многие другие.
Кино и сериалы
Дебютировала в кино Порошина в 1992 году, это был сериал для молодежи «АБВГД Ltd». Вместе с ней на экране тогда впервые появились многие начинающие артисты, ставшие звездами: Гоша Куценко, Ярослав Бойко и другие.
Мария Порошина в фильме "Поклонник". Кадр из фильма
Для следующего проекта Порошиной пришлось сменить имидж – это триллер «Поклонник» 1999 года, и Мария перекрасилась из брюнетки в блондинку. Она появилась в сюжете вместе с Сергеем Гармашем, Ниной Усатовой, Константином Хабенским, Борисом Щербаковым и другими. Картина была отмечена несколькими наградами и премиями.
В 2002 году Порошина снялась сразу в трех крупных проектах – «Антикиллер», «Бригада», «Вовочка». Актриса прославилась, и в следующем году ей досталась главная роль в сериале «Всегда говори «да», за которую Мария получила всенародную любовь. Партнером по сюжету стал старый знакомый – Ярослав Бойко. За историей пары зрители следили несколько сезонов, с каждым из которых Порошина становилась все известнее.
Мария Порошина и Ярослав Бойко в сериале "Всегда говори "да". Кадр из фильма
В 2004 году Порошина снялась в фантастике «Ночной дозор», в нем она снова работала с Константином Хабенским и Гошей Куценко. Последний стал ей не просто коллегой, но и мужем и отцом ее дочери, и они не раз снялись вместе за карьеру: «Дневной дозор», «Елки», «Врач» и другие проекты сводили пару вместе в разное время.
В 2007 году роль в сериале «На пути к сердцу» принесла Порошиной большую награду – премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Также актриса появилась в новогодней мелодраме «Моя мама – Снегурочка».
Мария Порошина в фильме "Моя мама - Снегурочка". Кадр из фильма
В фильмографии Порошиной множество мелодрам, в которых она воплотила героинь внешне мягких и нерешительных, но на самом деле обладающих твердым характером и целеустремленностью. Так, она снялась в сериалах «Вера, Надежда, Любовь», «Подарок судьбы», «По горячим следам», «Письма на стекле», «Женщины на грани», «Челночницы», «Фаина», «Березка», «Медиум», «Склифосовский».
В 2022 году актриса получила звание Заслуженной артистки Республики Южная Осетия.
Другие проекты
На старте карьеры Порошина была ведущей телепрограммы «Шире круг», которую в разные годы вели многие знаменитости.
Мария Порошина в шоу "Танцы со звездами". Фото: телеканал "Россия 1"
В 2020 году Порошина стала участницей шоу «Танцы со звездами» в паре с танцором Евгением Раевым, удивив всех – коллег, поклонников, жюри. Ведь младшему сыну знаменитости был годик, но мама успешно смогла совместить репетиции, съемки, а еще и работу в кино. Тогда за проект Порошина похудела на 6 кг. Сейчас при росте 170 кг она весит 65 кг.
Личная жизнь
Мария встретила свою первую любовь на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ. Это был Гоша Куценко, который уже учился в вузе на втором курсе. Порошиной было на тот момент 16 лет, но сердцу не прикажешь. Влюбленные стали жить в гражданском браке, в 1996 году у них родилась дочка Полина, которая пошла по родительским стопам.
Мария Порошина и Гоша Куценко. Фото: соцсети
Порошина и Куценко были вместе 5 лет и расстались, но друг о друге вспоминают с теплотой и уважением. Их дочь Полина окончила Щепкинское училище, преподавала в театральной студии РГСУ, в то же время играла на сцене Театра на Таганке.
Мария Порошина с дочкой Полиной Куценко. Фото: соцсети
Второго мужа, актера Илью Древнова, Порошина встретила в театре – они побывали на постановке в «Ленкоме» и случайно пересеклись в буфете. Стали общаться, вспыхнуло чувство, и они несколько лет жили без штампов в паспорте. В 2005 году у них родилась дочка Серафима.
Илья Древнов. Фото: Global Look Press
В 2010 году на свет появилась еще одна дочка – Аграфена, и актеры сыграли свадьбу в том же году. А в 2016 году Порошина стала матерью в четвертый раз – снова дочка, назвали Глафирой.
Кстати, Древнов исповедовал ислам, Порошина – православие, и перед тем как стать родителями, они договорилась, что если родятся сыновья, то они примут отцовскую веру, а если дочки – то материнскую.
Мария Порошина с дочками. Фото: соцсети
В 2018 году актеры внезапно объявили о разводе. За этой неожиданностью последовала другая – в январе 2019 года Порошина родила пятого ребенка, сына Андрея. Об отце ребенка не было известно ничего.
Поползли слухи, что Порошина родила от давнего товарища и женатого коллеги Ярослава Бойко. Или экс-возлюбленного Гоши Куценко, который всегда присутствовал в жизни Марии как отец ее первенца. И именно измена, якобы, стала причиной распада семьи Порошиной и Древнова.
Мария Порошина с сыном. Фото: соцсети
Кстати, малыш был записан на Древнова, на момент развода с мужем Мария была беременна. И Илье пришлось судиться с бывшей, доказывать, что отец мальчика – не он. Суд иск удовлетворил.
Тайна рождения пятого ребенка по сей день открыта, и многодетная мать не раскрывает всех карт. Растит детей она одна, в чем признавалась на интервью в программе «Судьба человека». Однажды на ее безымянном пальце внимательные подписчики углядели кольцо. По слухам, рядом с Марией Порошиной сейчас очень влиятельный мужчина. Якобы, это некий чиновник, который работает в Совете Федерации. Вместе они уже несколько лет. Любопытно, что после съемок рядом с Порошиной часто стали видеть некоего молодого парня. Это вовсе не бойфренд, а водитель, которого как раз и представил к ней для безопасности муж-чиновник
Карьера и личная жизнь сегодня
По слухам, Порошина и Бойко встречаются. Они сегодня играют вместе в спектаклях «Снежный вальс» и «Неоконченный роман». К тому же, в январе Бойко официально развелся с женой. Правда, сами звезды уверяют, что просто друзья.
Мария Порошина и Ярослав Бойко. Кадр из сериала «Всем по 50»
Порошина продолжает сниматься в кино и сериалах. В начале 2023 года на экраны вышел уже 10 по счету сезон сериала «Склифосовский». Также состоялась премьера второго сезона сериала «Медиум», и опять с Ярославом Бойко актриса снялась в новом сериале – «Всем по 50».