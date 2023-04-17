Мари Краймбрери: почему сменила имя и страну, как стала певицей и виновна ли в разводе Диты Дакоты и Влада Соколовского

Мари Краймбрери на самом деле зовут Мариной Вадимовной Жадан. Она родом из Кривого Рога (Украина), день рождения — 21 августа 1992 года. У нее есть старший брат-программист Олег. В четыре года девочку отдали на хореографию, и все детство она провела на паркете и сцене. Родители надеялись, что дочка станет переводчиком, но у Марины были другие планы: она мечтала о сцене.
В 15 лет травма мениска не позволила ей продолжать танцевать, и девушке пришлось забыть о своем желании стать профессиональной танцовщицей. Она пошла преподавать.
Параллельно писала стихи и даже впустила книгу лирики «Наедине с небом». И в 19 лет всерьез стала задумываться: а не стать ли ей певицей? Как раз судьба распорядилась так, что она переехала в Москву к своему возлюбленному, начала работать в продюсерском центре хореографом и видела, как становятся звездами.
Мари Краймбрери преподавала танцы. Фото: соцсети
Начало карьеры
В продюсерском центре Марина и записала свою первую песню. Она тогда рассталась с бойфрендом, он ее предал, и девушке захотелось выразить свои эмоции через музыку. За возможность звукозаписи начинающая певица работала бесплатно, а треки постила в Сети.
Мари написала несколько композиций. Ее песня «Парадоксы» тогда даже стала саундтреком к сериалу «Молодежка», а для группы 5sta Family Краймбрери создала коммерческую композицию — заработала 2000 долларов.
Мари Краймбрери в 2012 году. Фото: соцсети
В 2015 году Мари выпустила песню «Давай навсегда», на которую сняла клип. Первый успех пришел к ней после выпуска песни «От любви свободная, снова гордая». Затем свет увидели треки «Смогу ли я без тебя», «Кеды, капюшон», «Кроет», «Больше не встретимся».
Все они, а также много других вошли в дебютный альбом «Нет никого круче нас» в 2017 году. Хитами стали композиции «Полюби меня пьяную» и «Он тоже любит дым».
Откуда псевдоним?
После дебютного альбома Краймбрери, прежде звучавшая лишь в Интернете, стала появляться в тусовке. Ее приглашают на телевидение и радиоэфиры, и широкая публика постепенно узнает про певицу все больше и больше.
Мари Краймбрери на мероприятии. Фото: Global Look Press
Например, об истории возникновения псевдонима Марины — Краймбрери. Как в одном интервью она сама вспоминала, что в школе на уроке информатики придумала его: это акроним, собранный из первых букв в предложении. И уже не мыслит себя без этого именования.
Слава и признание
Автор-исполнитель Краймбрери — самоучка. Она признавалась, что нашла свой стиль и путь методом проб и ошибок, но никогда не останавливалась. В 2017 году ей поступило предложение о сотрудничестве с Velvet Music — продюсерским центром. Она недолго колебалась и не прогадала.
Старт получился резким и успешным. Сингл «Туси сам» быстро стал трендовым в YouTube и стремительно набрал первый миллион, следом за ним — «Она тебе не идет». Осенью 2017 года Краймбрери уже дала свой первый сольный концерт в Москве.
Мари Краймбрери на сцене. Фото: соцсети
После успешного выступления Мари села за написание второго альбома. Хиты появлялись один за другим: «Я хотела твою фамилию», «Не в адеквате», «На тату» и другие. Так появился альбом «Переобулась», вышедший весной 2018 года. За него певица получила победу в номинации «Альбомом года» на премии «Жара Music Awards 2019».
Следующий год вошел в биографию артистки песней «31 февраля», которую она записала с рэпером Гуфом. В 2020 году Мари отметилась громкими хитами «Пряталась в ванной» и «Океан», которые вошли в альбом «Нас узнает весь мир».
По итогам этого и следующего года на премии «Золотой граммофон» певица получила за них по награде. Еще одним достижением артистки стало попадание в топ-10 самых популярных российских исполнителей по версии издания «Культура».
Мари Краймбрери и Дима Билан на церемонии RU.TV. Фото: Global Look Press
Третий альбом не заставил себя ждать. Поклонники услышали сольник «Нас узнает весь мир II», который очень быстро выбился в лидеры, дважды став платиновым. В нем такие хиты, как «Самолет», «Иди танцуй».
После альбома Мари записала несколько дуэтов. Вместе со Звонким они спели «Как дела, малыш?», с Димой Биланом — «Ты не моя пара». А в 2021 году исполнительница написала песню «В разных мирах», которая стала саундтреком к сериалу «Проект «Анна Николаевна».
Весной 2022 года Краймбрери получила несколько наград на премии RU.TV — ее оценили за дуэты предыдущего года. А осенью представила новый альбом — «Нас узнает весь мир II».
Другие проекты
Краймбрери неожиданно для всех поучаствовала в шоу «Маска» на НТВ. Девушка выступала в костюме Леопарда, и поначалу всем казалось, что там дочка Валерии. Чтобы всех запутать, Мари подыгрывала этой версии.
Мари Краймбрери на шоу «Маска. Танцы». Фото: соцсети
В том же году осенью она появилась на шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Девушка выступала в костюме Зайки и покорила своей хореографией жюри и телезрителей.
Внешность
Сегодня Краймбрери при росте 157 см весит 49 кг. Но сама признавалась, что в детстве страдала лишним весом. Видимо, поэтому она не публикует свои школьные фото. Девушке удалось скинуть два десятка килограммов благодаря, как она сама уверяет, смене мышления.
Когда у Марины начало получаться в музыке, девушка сменила имидж. Из жгучей брюнетки она перекрасилась в блондинку и верна этому образу до сих пор.
Личная жизнь
Первый раз Краймбрери влюбилась по Интернету. В 17 лет она познакомилась с парнем из Москвы, через три года они воссоединились, но все оказалось очень сложно. Мужчина был абьюзером, изменял, злоупотреблял выпивкой. Девушка ушла от него.
Мари Краймбрери и Алексей Назаров. Фото: соцсети
Позже Марине приписывали романы с разными звездами, например, с партнером по клипу «Мы останемся в городе одни» Алексеем Назаровым, Артемом Пиндюрой и даже с HammAli, настоящее имя которого Александр Алиев. Но все это был лишь шиппинг фанатов.
Дава. Фото: Global Look Press
Осенью ей приписывали отношения с бывшим парнем Ольги Бузовой, блогером Давой. Пара активно светилась вместе, снималась для соцсетей друг у друга и выглядела счастливой. Но все это — дружба. Сегодня свою личную жизнь артистка тщательно скрывает. По последним данным, у нее нет бойфренда.
Конфликты
Невольно Краймбрери за свою непродолжительную карьеру успела стать участницей нескольких конфликтов. Причем даже на любовном фронте. Она попала под подозрение со стороны Риты Дакоты в измене с ее мужем Владом Соколовским.
Случился неприятный конфликт в 2018 году. А поводом стала песня «Палево», где главным героем, по мнению некоторых слушателей, был женатый мужчина. Но Краймбрери объявила, что с Соколовским даже не знакома.
Рита Дакота и Влад Соколовский. Фото: Global Look Press
В 2020 году случайное совпадение в концепции номеров на шоу «Золотой граммофон» вылилось в громкий скандал. Тогда у нее и ее соотечественницы Лободы оказался одинаковый реквизит — ванна.
Все бы, наверное, ничего, но артистки шли одна за другой, Мари выступила первая. Лобода настаивала, чтобы ее перенесли, но не добилась желаемого и покинула концертную площадку, не выступив. Краймбрери узнала об оказии из прессы уже после мероприятия.
Сегодня
Краймбрери продолжает творить. Она пишет свои песни сама, и каждый ее текст связан с личными переживаниями. Весной 2023 года она отправилась в тур по городам России и работает над новым альбомом.