Никас Сафронов против Wildberries: отсудит ли художник 10 миллиардов – объясняет адвокат

Художник Никас Сафронов, возмущенный тем, что на Wildberries продаются предметы с его рисунками - наборы для вышивки «Никас», пластиковые пакеты и прочие товары, - подал иск против маркетплейса.

Он настаивает на выплате ему 10 миллиардов рублей. В такую сумму живописец оценивает нарушение авторских прав. Адвокат Анатолий Адамов разобрал ситуацию и объяснил в беседе с Тeleprogramma.pro, стоит ли художнику рассчитывать на компенсацию.

- Как вы считаете – обоснованы ли претензии Никаса Сафронова? Получит ли он компенсацию?

- Знаете, ведь, например, «Почту России» нельзя наказать за то, что она переслала контрафактный товар. Она же его не продает…

- Но ведь Wildberries, в отличие от «Почты России», может проверять продукцию, хранящуюся на складах.

- С этим я согласен. Но нести ответственность за нарушение авторских прав Wildberries в этой ситуации не должен. Мое мнение – ответственность за это будут нести продавцы.