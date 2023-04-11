Никас Сафронов против Wildberries: отсудит ли художник 10 миллиардов – объясняет адвокат

Художник Никас Сафронов, возмущенный тем, что на Wildberries продаются предметы с его рисунками - наборы для вышивки «Никас», пластиковые пакеты и прочие товары, - подал иск против маркетплейса.
Он настаивает на выплате ему 10 миллиардов рублей. В такую сумму живописец оценивает нарушение авторских прав. Адвокат Анатолий Адамов разобрал ситуацию и объяснил в беседе с Тeleprogramma.pro, стоит ли художнику рассчитывать на компенсацию.
- Как вы считаете – обоснованы ли претензии Никаса Сафронова? Получит ли он компенсацию?
- Знаете, ведь, например, «Почту России» нельзя наказать за то, что она переслала контрафактный товар. Она же его не продает…
- Но ведь Wildberries, в отличие от «Почты России», может проверять продукцию, хранящуюся на складах.
- С этим я согласен. Но нести ответственность за нарушение авторских прав Wildberries в этой ситуации не должен. Мое мнение – ответственность за это будут нести продавцы.
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- Какие, по-вашему, перспективы у этого иска?
- Что касается ответственности маркетплейсов, то я не нашел никаких указаний в последних законах на этот счет. Согласно постановлению Правительства РФ №1351, которое приравнивает маркетплейсы к другим участникам оборота относительно правил обязательной маркировки продукции, с 1 марта этого года онлайн-платформы несут ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафакта.
То есть агрегатору вменяется в обязанность маркировать реализуемый товар. А вот подлежит ли такой маркировке пластиковый пакет с репродукцией картины Никаса Сафронова? Думаю – не подлежит.
- Что бы вы предприняли на месте Wildberries, получив такой иск?
- Если бы я находился на месте ответчика, я бы попытался доказать, что это не моя ответственность, а ответственность продавца.
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- А что вы скажете относительно суммы компенсации? Неужели в самом деле Сафронову могут выплатить 10 миллиардов? Или это безнадежная затея?
- В любом случае, сумма компенсации сильно завышена. Здесь без экспертизы не обойтись. К тому же ведь на Wildberries продаются не сами его картины, а репродукции, напечатанные на пакетах и других предметах.
- Как вы думаете, чем закончится эта история?
- Возможно, истец и ответчик придут к мировому соглашению.