Никас Сафронов: «У моего брата пенсия – около 15 тысяч. Ему хватает и даже остается!»

Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что тратит пенсию и часть заработка на поддержку талантливых студентов.

- Никас Степанович, расскажите, какую пенсию вы получаете?

- По сути, пенсия – это добавка к тому, что человек смог приобрести и накопить за свою жизнь. Много ли надо человеку в старости? Он довольствуется простыми вещами. Например, у моего брата пенсия – около 15 тысяч. И ему вполне хватает, и даже остается. А те деньги, что ему даю я, он откладывает.

- А на что все-таки вы тратите свою пенсию?

- Я не знаю точно, какова сумма моей пенсии. Знаете, мне даже неудобно брать эту пенсию – ведь есть люди, которые нуждаются в деньгах гораздо больше, чем я. Поэтому все деньги, которые я получаю, сразу отправляю на благотворительность – для поддержки талантливых студентов в Ульяновском университете, в котором я преподаю.

И в Ростов-на-Дону, где я учился в художественном училище, тоже отправляю деньги на повышенную стипендию студентам. Их по 8-10 человек в каждом из этих городов, и каждому из них я ежемесячно отправляю 10-15 тысяч рублей. Поэтому размер пенсии для меня не имеет большого значения, - я ведь продолжаю много работать, пишу картины, преподаю, провожу мастер-классы, то есть занимаюсь любимым делом.

