Никас Сафронов: «У моего брата пенсия – около 15 тысяч. Ему хватает и даже остается!»

Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что тратит пенсию и часть заработка на поддержку талантливых студентов.
- Никас Степанович, расскажите, какую пенсию вы получаете?
- По сути, пенсия – это добавка к тому, что человек смог приобрести и накопить за свою жизнь. Много ли надо человеку в старости? Он довольствуется простыми вещами. Например, у моего брата пенсия – около 15 тысяч. И ему вполне хватает, и даже остается. А те деньги, что ему даю я, он откладывает.
- А на что все-таки вы тратите свою пенсию?
- Я не знаю точно, какова сумма моей пенсии. Знаете, мне даже неудобно брать эту пенсию – ведь есть люди, которые нуждаются в деньгах гораздо больше, чем я. Поэтому все деньги, которые я получаю, сразу отправляю на благотворительность – для поддержки талантливых студентов в Ульяновском университете, в котором я преподаю.
И в Ростов-на-Дону, где я учился в художественном училище, тоже отправляю деньги на повышенную стипендию студентам. Их по 8-10 человек в каждом из этих городов, и каждому из них я ежемесячно отправляю 10-15 тысяч рублей. Поэтому размер пенсии для меня не имеет большого значения, - я ведь продолжаю много работать, пишу картины, преподаю, провожу мастер-классы, то есть занимаюсь любимым делом.
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- А за звание «Народный художник РФ», за другие почетные звания – что-то получаете?
- Я почетный гражданин нескольких городов, мне присвоили это звание, хотя я не просил. И имею право получать за это деньги, но, конечно, я ничего не беру. Мне платят как академику около 60 тысяч рублей, но и эти деньги отправляю на благотворительность. Мне хватает половины того, что я зарабатываю своим трудом. Остальное я использую на то, чтобы помочь людям, которые нуждаются в этом: моим школьных товарищам, актерам – моим друзьям…
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