Выступала в украинском «Голосе», покорила индийскую сцену, воспела монакское солнце: каким был путь Люси Чеботиной на российскую эстраду

Люся Чеботина родом с Камчатки. Она заявила себе на зарубежных проектах, прославилась в Интернете и теперь блистает на российской сцене как одна из самых популярных поп-звезд современности. Каким был ее путь к мечте - в нашем материале.

Детство Люси Чеботиной

Людмила Андреевна Чеботина прославилась под сценическим именем «Люся Чеботина» совсем недавно. Она родом из Петропавловска-Камчатского, день рождения отмечает 26 апреля 1997 года.

Люся стала вторым ребенком в семье, у нее есть старшая сестра Лиза. Отец Люси рано ушел из семьи, девочку и ее сестру воспитывала одна мама, по профессии бухгалтер. Родительница старалась, чтобы дочки ни в чем не нуждались, но все равно средств не хватало.