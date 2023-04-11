Выступала в украинском «Голосе», покорила индийскую сцену, воспела монакское солнце: каким был путь Люси Чеботиной на российскую эстраду

Люся Чеботина родом с Камчатки. Она заявила себе на зарубежных проектах, прославилась в Интернете и теперь блистает на российской сцене как одна из самых популярных поп-звезд современности. Каким был ее путь к мечте - в нашем материале.
Детство Люси Чеботиной
Людмила Андреевна Чеботина прославилась под сценическим именем «Люся Чеботина» совсем недавно. Она родом из Петропавловска-Камчатского, день рождения отмечает 26 апреля 1997 года.
Люся стала вторым ребенком в семье, у нее есть старшая сестра Лиза. Отец Люси рано ушел из семьи, девочку и ее сестру воспитывала одна мама, по профессии бухгалтер. Родительница старалась, чтобы дочки ни в чем не нуждались, но все равно средств не хватало.
Маленькая Люся Чеботина (сверху) с сестрой и мамой. Фото: соцсети
С детства Люся тянулась к творчеству, пела, танцевала. Семья переехала в Москву, когда ей исполнилось 8 лет, и здесь она стала посещать театральную студию, заниматься балетом.
Но столкнулась с буллингом - одноклассники ее сильно травили. Девушка рассказывала, как ей было тяжело. Поддержку она получала от сестры и мамы.
Люся Чеботина в детстве. Фото: соцсети
В 13 лет Люся стала ученицей музыкальной школы по классу хорового пения, а также занималась игрой на фортепиано. По окончании школы поступила в Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства на педагога по вокалу, а в свободное от учебы время подрабатывала в караоке вокалисткой.
«Голос» и другие проекты
В 2015 году, когда Люсе было 18 лет, она прошла кастинг в украинскую версию шоу «Голос» - «Голос страны». Девушка к тому моменты активно снимала свои кавер-исполнения и публиковала в Интернете, ведя канал на YouTube.
На проекте она смогла дойти до четвертьфинала, ее наставником был вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Правда, чтобы поехать в Киев, мама Люси взяла кредит.
Люся Чеботина на шоу "Голос Украины". Кадр из шоу
Вернувшись в Москву, Люся продолжила развивать свой канал на видеохостинге, который быстро вырос до 100 тысяч фолловеров. А также начала писать свои песни.
В 2016 году она отправилась на индийское шоу талантов Dil Hai Hindustani, выступила на хинди с песней из индийского фильма и полюбилась местной публике.
Люся Чеботина на индийском шоу. Кадр из шоу
В 2017 году Люся отправилась на проект «Главная сцена». Но продвинуться дальше первого этапа не смогла, именитое жюри ее отвергло. Летом она отправилась на шоу «Новая волна» в Сочи, где исполнила три композиции – зарубежную, отечественную и песню собственного сочинения. И по итогам конкурса была признана самой стильной участницей.
Звезда из Сети
Однако всенародная популярность настигла Люсю в Интернете. Она постоянно размещала каверы, записывала песни собственного сочинения и стала обрастать фанатами, число фолловеров неуклонно росло. Девушка сотрудничала с другими известными в Сети артистами - Клавой Кокой, Егором Шипом, DONI.
В 2018 году она представила публике собственную песню «Очарована тобой», клип на нее обошелся девушке в сотню долларов и был снят за один день.
После этого девушка записала дуэт с Даном Баланом, исполнила песню «Будь смелей» с ЮрКиссом, а в 2019 году в свет вышел ее дебютный альбом «Безлимитная любовь» и состоялся первый в Москве сольный концерт исполнительницы.
Люся Чеботина поет свою песню для YouTube. Кадр из видео
Прорывным для Чеботиной стал 2021 год. Девушка выпустила песню «Солнце Монако», которая взорвала радиоэфиры, а клип на эту песню долго находился в трендах YouTube, на весну 2023 года у него уже более 215 миллионов просмотров. В клипе снялся ЮрКисс, после чего поклонники заговорили о романе между ними.
Люся Чеботина и Юрий Киселев в клипе "Солнце Монако". Кадр из клипа
По итогам года Чеботина за хит «Солнце Монако» получила несколько наград. Она победила в номинации «Лучшая песня» и получила «Золотой граммофон», лидировала в «Песне года», а также ей вручили Премию RU.TV в номинации «Лучший старт».
Успех «Солнца Монако» в 2023 году повторил еще один хит Чеботиной – «Плакал Голливуд». Она снова взяла «Золотой граммофон» и победила на «Песне года».
Люся Чеботина на Премии RU.TV. Фото: Global Look Press
Другие проекты
Люся Чеботина не отказывается от участия в разных проектах. В 219 году она снялась в комедии «Холоп», в эпизодической роли девушки из клуба.
В канун 2022 года певица, уже купающаяся в лучах своей славы, стала участницей музыкального новогоднего шоу Первого канала CIAO, 2021! Звезда исполнила роль певицы Лючии Чиабатты, спела на итальянском свою песню «Солнце Монако», только адаптированную под новые географические реалии - Sole a Milano.
Люся Чеботина в шоу Ciao, 2021! Кадр из шоу
В 2023 году на НТВ вышло новое шоу, на котором сказочные аватары выступали вместо звезд. И жюри нужно было угадать, кто именно тот или иной персонаж. Чеботина оказалась Мери Поппинс.
Личная жизнь
Люся Чеботина – девушка красивая, талантливая и умная, она обладает стройной фигурой и пышными формами, имеет рост 166 см, весит 55 кг. Но вопреки желаниям влюбленных фанатов она несвободна сегодня.
Ее бойфренд – сын музыкального продюсера и собственника холдинга «Русская медиагруппа» Владимира Киселева Юрий. Он строит музыкальную карьеру под псевдонимом ЮрКисс, с Люсей они знакомы с 2019 года. Дружба переросла в любовь, пара сейчас встречается.
Люся Чеботина и Юрий Киселев. Фото: соцсети
До ЮрКисса Чеботина была неравнодушна к украинскому исполнителю Никите Алексееву. Он победил в четвертом сезоне шоу «Голос Украины», и Чеботина пристально следила за его успехами. Об этом девушка рассказала сама, прямо на сцене после своего выступления в 2015 году на «слепых» прослушиваниях.
Никита Алексеев. Кадр из шоу "Голос Украины"
Последние новости
В июне 2022 года Чеботина исполнила песню June Song. Это танцевальная композиция, а ее особенность в том, что текст к ней написала официальный представитель МИД РФ Мария Зaхарова, которая не в первый раз создает произведения для российских звезд.
В 2023 году Чеботина представила поклонникам новый хит – «Лучшая подруга», Он уже завоевал признание аудитории и за две недели после релиза набрал миллион просмотров на YouTube.