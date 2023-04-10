Как снимали «Иван Васильевич меняет профессию»: смешные и страшные приключения актеров

Комедии Леонида Гайдая в этом году исполняется 50 лет, но мы по-прежнему с удовольствием пересматриваем «Иван Васильевич меняет профессию». Во время съемок легендарной комедии случалось всякое…
«Икра заморская – баклажанная»
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Самый запомнившийся многим эпизод – шикарный банкет во дворце. Помните? «Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная… Да! Заморская икра – баклажанная». Огромный стол был щедро уставлен по-настоящему царскими закусками. Обычно в советских фильмах в таких случаях снимали бутафорскую еду – дорого же!
Но Леонид Гайдай наотрез отказался от такой «липы» - и накрыл стол на собственные деньги настоящими деликатесами. Включая «икру заморскую», пироги, поросят, осетров… Рассказывают, что режиссер потратил 200 рублей собственных денег! А это было, на минуточку, больше, чем средняя зарплата в СССР.
Царя должен был играть Никулин
Не секрет, что Юрий Никулин был любимым актером Гайдая. А тут еще оказалось, что Никулин поразительно похож на царя Ивана Грозного. Как раз в то время вышел журнал «Наука и жизнь» с восстановленным антропологами портретом знаменитого русского царя, и эту фотографию показала Гайдаю Нина Гребешкова, - одно лицо с Никулиным!
Но Юрий Владимирович отказался. Он был уверен – раз фильм снимают по произведению Булгакова, чиновники не выпустят его на экраны, а тогда какой смысл сниматься? На роль царя и управдома Бунши пробовались Евгений Евстигнеев, Евгений Лебедев, Георгий Вицин. Лучше всех с задачей справился Юрий Яковлев – ему режиссер и отдал роль.
Царица с подбитым глазом
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Так получилось, что на вечеринке, в которой участвовала Нина Маслова, произошла драка, в которой досталось и актрисе. И вот снимается сцена с банкетом, царица в исполнении Масловой скромно опускает ресницы и молвит: «Марфа Васильевна я…» При этом под глазом у «царицы» красуется мощный синяк. Только мастерство гримеров спасло сцену – они «штукатурили» лицо Масловой перед каждым дублем. Кроме того, Гайдай строго наказал актрисе поворачиваться к камере только одной стороной. И ведь незаметно, правда?
Крачковская рисковала жизнью
Наталья Крачковская очень боялась высоты. Поэтому, когда она узнала, что в фильме ее героине придется перелезать через балконные перила, актриса наотрез отказалась. Но Гайдай очень уговаривал, обещал, что для страховки внизу подвесят специальную люльку. Крачковская согласилась, полезла, но в самый ответственный момент посмотрела вниз – и не увидела никакой люльки! Ее унесло ветром. Актриса запаниковала, руки ослабели, и она чуть не упала с балкона. Хорошо, что ее вовремя подхватил оператор. Сцена так и не была снята.
…И рыдала из-за парика
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Все помнят эффектную сцену, когда героиня Натальи Крачковской, произнося: «И тебя вылечат. И меня вылечат», - с улыбкой снимает с головы парик и остается со стрижкой «ежиком». На самом деле «ежик» - это тоже был парик. Сниматься дубль за дублем в двух париках, которые к тому же не подходили актрисе по размеру и сильно врезались в кожу, было очень неприятно и болезненно, так что Крачковская порой не могла сдержать рыданий.
«Храните деньги в сберегательной кассе»
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Слова жулика Милославского: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» - были написаны в сценарии. Но вот следующая фраза, придавшая сцене особую иронию – «Если, конечно, они у вас есть», - это «придумка» Леонида Куравлева. Известно, что Гайдай приветствовал инициативу актеров и очень любил удачные импровизации на площадке.
Этуша чуть не покусала собака
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Огорченный зубной врач – герой Владимира Этуша – скорбно жалуется милицейской овчарке, перечисляя, что у него украли: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничные, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три…» Во время съемок этой сцены Гайдай то и дело командовал: «Ближе к собаке! Ближе!» - и актер послушно придвигался к здоровенному псу. Пока присутствующий милиционер-дрессировщик тихонько не сказал: хватит ближе, ведь укусит! Только тогда Гайдай остановился – не захотел рисковать ценным актером.
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Но все сомнения, риски и страхи режиссера и актеров окупились – ведь фильм получился «на века». Смотреть его никогда не надоест – это и в самом деле «антидепрессант»!