Как снимали «Иван Васильевич меняет профессию»: смешные и страшные приключения актеров

Самый запомнившийся многим эпизод – шикарный банкет во дворце. Помните? «Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная… Да! Заморская икра – баклажанная». Огромный стол был щедро уставлен по-настоящему царскими закусками. Обычно в советских фильмах в таких случаях снимали бутафорскую еду – дорого же!

Но Леонид Гайдай наотрез отказался от такой «липы» - и накрыл стол на собственные деньги настоящими деликатесами. Включая «икру заморскую», пироги, поросят, осетров… Рассказывают, что режиссер потратил 200 рублей собственных денег! А это было, на минуточку, больше, чем средняя зарплата в СССР.

Царя должен был играть Никулин

Не секрет, что Юрий Никулин был любимым актером Гайдая. А тут еще оказалось, что Никулин поразительно похож на царя Ивана Грозного. Как раз в то время вышел журнал «Наука и жизнь» с восстановленным антропологами портретом знаменитого русского царя, и эту фотографию показала Гайдаю Нина Гребешкова, - одно лицо с Никулиным!

Но Юрий Владимирович отказался. Он был уверен – раз фильм снимают по произведению Булгакова, чиновники не выпустят его на экраны, а тогда какой смысл сниматься? На роль царя и управдома Бунши пробовались Евгений Евстигнеев, Евгений Лебедев, Георгий Вицин. Лучше всех с задачей справился Юрий Яковлев – ему режиссер и отдал роль.

Царица с подбитым глазом

