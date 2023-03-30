Станислав Садальский о своей пенсии: «Неприятно, когда артисты начинают жаловаться»

Известный актер Станислав Садальский жалеет о том, что в нашей стране не принята практика Голливуда, когда актеры получают отчисления за каждый показ их фильмов.

- Станислав Юрьевич, расскажите, какая у вас пенсия, довольны ли вы ее размером?

- Я всем доволен. Мне доплачивают 30 тысяч рублей за звание, как всем артистам. Хотя некоторые прибедняются. За все надо благодарить - никто никому ничем не обязан.

- А вместе с доплатой – какая сумма выходит?

- Всего, получается, мне платят вместе с надбавкой примерно 55 тысяч. 25 тысяч – пенсия за 50-летний стаж, и 30 тысяч – надбавка за звание. Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться. Единственное, чего еще хотелось бы… Знаете, во всем мире артистам платят роялти – процент с повторных показов фильмов.

Мне Крамаров рассказывал: в Америке ему присылали чеки за каждый показ фильмов с его участием. Маленькая роль – маленькая сумма, большая роль – побольше. Дина Дурбин, американская кинозвезда, безбедно прожила всю свою жизнь, потому что снялась во многих фильмах, и ей платили за каждый прокат.

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Очень хотелось бы, чтобы и нашим артистам выплачивали роялти каждый раз, когда по телевидению показывают фильмы с их участием. Это практикуется во всем мире. А у нас платят только сценаристам и композиторам.

