«Слезы хлынули водопадом»: известный певец IVAN впервые стал отцом

Певец IVAN. Фото: личный архив

Певец IVAN. Фото: личный архив

Как назвали малышку (фото).

Известный певец IVAN поделился с Teleprogramma.pro своим счастьем. Артист впервые стал отцом чудесной девочки, которую назвали Василисой.

«Я только спустился в метро, и мне позвонила жена Алина по видеосвязи. Первый раз в своей жизни я увидел свою дочь. Я не мог поверить глазам, слезы хлынули водопадом.

Счастливее я еще, наверное, не был. Мне хотелось ее рассматривать. Кажется, я даже не моргал. Так я узнал о том, что Василиса появилась на свет. Будь здорова и счастлива», - заявил он нашему изданию.

Фото: личный архив

Роды у жены артиста прошли отлично. Сейчас она восстанавливается.

Желаем семейного счастья звездному семейству!

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