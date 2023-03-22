Любовь Успенская: «Пенсию не оформляла, у меня ничего не копится»

Мы расспросили Любовь Успенскую о том, получает ли она пенсию и на что ее тратит. Оказалось, что самое страшное выражение для певицы, еще с детства, - «чтоб ты жил на свою пенсию».

- Вы столько лет выступаете на сцене, наверняка заработали неплохую пенсию…

- Я не получаю пенсию. Когда я была маленькой девочкой, посмотрела какой-то фильм, где герой говорит: «Чтоб ты жил на свою пенсию!» Эта фраза врезалась мне в память. И я сказала себе: буду всю жизнь работать, чтобы не думать о том, как прожить на пенсию. Так что пенсию я не получаю.

- Как, вы ее даже не оформляли? Или она все же приходит и копится?

- Нет, не оформляла. И ничего не копится. Да и можно ли что-то накопить с пенсии? У меня очень дорогая жизнь, каждый мой шаг стоит больших денег, и я много и тяжело работаю, чтобы многое себе позволять.

- Скажите, а правда ли, что вы получаете американскую пенсию?

- Это неправда. Я живу на те деньги, которые зарабатываю. Больше скажу: работа – это моя жизнь, я без нее не могу, и другой жизни мне не надо. Я хочу работать до последнего моего дня. А моя пенсия… Пусть она пойдет кому-то другому!

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Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве, ей сейчас 69 лет. Она всегда подчеркивает, что считает себя российской певицей. В 1977-м она уехала в США со вторым мужем, и вернулась лишь в 1993-м. С тех пор ее карьера резко взлетела вверх: артистка дает концерты, редкая музыкальная премия или шоу обходится без Успенской, да и на корпоративах она – желанный гость.

