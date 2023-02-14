Четыре истории любви Никаса Сафронова: «В моей жизни было много женщин – десятки, сотни…»

- Очень романтично и трогательно… Наверное, после Риты вы еще долго не смотрели на других женщин.

- После армии я поступил в институт в Вильнюсе. И увидел в автобусе девушку. Один ее взгляд заставил меня потом ездить во всех автобусах, чтобы снова ее встретить. Искал ее потом повсюду.

- Нашли?

- Да! Нашел – через неделю. И сумел соблазнить в первый же день. Мы начали встречаться, но домой к себе она наотрез отказывалась меня приглашать. Я все-таки настоял, и она согласилась. Я пришел и увидел в гостиной мужчину в возрасте – как я понял, это был ее папа. Он даже не поздоровался, а сразу скрылся в другой комнате. Меня это задело - такого пренебрежения к себе я не ожидал.

Но через какое-то время он вернулся – уже в костюме, с галстуком-бабочкой. Поздоровался со мной, пригласил к столу. По этому случаю была открыта бутылка французского коньяка. Мы очень мило пообщались. Я влюбился в их семью. Невероятно приятную, четкую, обязательную. Я подумал - это образец для моей будущей жизни. В общем, красивая была история!

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«Маниакальное желание»

- Но и с этой девушкой вы не остались?

- Так получилось – я собрался переезжать в Москву, предложил ей ехать со мной, но она отказалась. Ну что делать – уехал один. И тут вдруг понял: очень сильно хочу ее видеть! Какое-то просто маниакальное желание. Я вернулся в Вильнюс, но она восприняла мой отъезд как предательство, и не захотела больше со мной встречаться. Я делал все, чтобы вернуть ее.

Мне было позволено встречаться с ней раз в месяц. Я жил в мастерских у друзей. Писал какие-то картины, которые потом ей дарил. Думал, что это поможет вернуть наши былые отношения. Целый год страдал и мучился. Потом поехал в Москву, чтобы оплатить коммунальные услуги. Закончив дела, я купил билет в Вильнюс, чтобы продолжать страдать и надеяться дальше...

Был май, в комнате душно. Я открыл окно, а на улице (это был Теплый Стан) пели соловьи. И вдруг я подумал, что Москва такой красивый город, и зачем мне ехать куда-то... Порвал билет и больше в Вильнюс никогда не возвращался. Через какое-то время эта девушка написала, что хочет приехать ко мне. Но я уже перегорел, мне стало все равно. Остальные мои влюбленности вряд ли можно назвать юношеской любовью. Это уже совсем другие истории.

