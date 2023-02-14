Четыре истории любви Никаса Сафронова: «В моей жизни было много женщин – десятки, сотни…»

14 февраля хочется вспоминать о самых светлых моментах юношеской любви. С вопросом об этом корреспондент Тeleprogramma.pro обратилась к художнику Никасу Сафронову.
- Никас Степанович, расскажите нашим читателям о девушках, в которых вы были влюблены в юности.
- Первая любовь у меня была в школе – я влюбился в одноклассницу Люсю Червинскую. Замечательная была девушка! Но после восьмого класса я уехал в Одесское мореходное училище. Позже я узнал, что Люся вышла замуж за нашего одноклассника. Через год из Одессы я переехал в Ростов, поступил там в художественное училище. На летних каникулах, в Ульяновске, познакомился с сестрой моего друга Лидой. Но и с ней не сложилось¸ так как мы жили в разных городах. Вскоре она тоже вышла замуж. Это были, скорее, детские увлечения. Хотя тогда мне казалось, что это настоящая любовь.
- А сейчас вы не общаетесь с этими девушками – Люсей, Лидой?
- Нет, к сожалению. Только знаю, что они, слава богу, живы-здоровы. Хотелось бы, конечно, увидеться. Позднее в моей жизни было много женщин – десятки, сотни… А запомнились лишь несколько из них, к которым я испытывал юношескую любовь.
«Сначала показалась некрасивой»
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- Потом вы становились взрослее, и с вами продолжали происходить романтические истории…
- Да, еще учась в Ростове-на-Дону, я познакомился с Ритой. Мы встретились в ДОСААФе, куда я пришел заниматься - ездил на гоночном мотоцикле. Через какое-то время в секции появилась девушка, которой было уже под тридцать. А мне тогда только исполнилось семнадцать.
Поначалу Рита показалась мне некрасивой, но потом я увидел, как грациозно она садится на мотоцикл… И мой взгляд на ее внешность изменился. Мы начали встречаться, даже жить вместе. Это уже была настоящая страсть, которую я никак не мог остановить.
Чтобы остудить чувства, я даже бросил училище и ушел в армию. Первый год очень страдал, никак не мог ее забыть. Но постепенно остыл… Вернулся в Ростов - забрать свои вещи. Думал, что расставание будет спокойным. Но оказалось совсем не так. С Ритой началась истерика. Она порвала мой паспорт, не хотела меня отпускать. На прощание она мне сказала:
«Знай – я тебя всегда жду, двери моего дома для тебя открыты».
И меня эти слова потом долго поддерживали.
Роковая встреча в автобусе
Никас Сафронов. Фото: Global Look Press
- Очень романтично и трогательно… Наверное, после Риты вы еще долго не смотрели на других женщин.
- После армии я поступил в институт в Вильнюсе. И увидел в автобусе девушку. Один ее взгляд заставил меня потом ездить во всех автобусах, чтобы снова ее встретить. Искал ее потом повсюду.
- Нашли?
- Да! Нашел – через неделю. И сумел соблазнить в первый же день. Мы начали встречаться, но домой к себе она наотрез отказывалась меня приглашать. Я все-таки настоял, и она согласилась. Я пришел и увидел в гостиной мужчину в возрасте – как я понял, это был ее папа. Он даже не поздоровался, а сразу скрылся в другой комнате. Меня это задело - такого пренебрежения к себе я не ожидал.
Но через какое-то время он вернулся – уже в костюме, с галстуком-бабочкой. Поздоровался со мной, пригласил к столу. По этому случаю была открыта бутылка французского коньяка. Мы очень мило пообщались. Я влюбился в их семью. Невероятно приятную, четкую, обязательную. Я подумал - это образец для моей будущей жизни. В общем, красивая была история!
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«Маниакальное желание»
- Но и с этой девушкой вы не остались?
- Так получилось – я собрался переезжать в Москву, предложил ей ехать со мной, но она отказалась. Ну что делать – уехал один. И тут вдруг понял: очень сильно хочу ее видеть! Какое-то просто маниакальное желание. Я вернулся в Вильнюс, но она восприняла мой отъезд как предательство, и не захотела больше со мной встречаться. Я делал все, чтобы вернуть ее.
Мне было позволено встречаться с ней раз в месяц. Я жил в мастерских у друзей. Писал какие-то картины, которые потом ей дарил. Думал, что это поможет вернуть наши былые отношения. Целый год страдал и мучился. Потом поехал в Москву, чтобы оплатить коммунальные услуги. Закончив дела, я купил билет в Вильнюс, чтобы продолжать страдать и надеяться дальше...
Был май, в комнате душно. Я открыл окно, а на улице (это был Теплый Стан) пели соловьи. И вдруг я подумал, что Москва такой красивый город, и зачем мне ехать куда-то... Порвал билет и больше в Вильнюс никогда не возвращался. Через какое-то время эта девушка написала, что хочет приехать ко мне. Но я уже перегорел, мне стало все равно. Остальные мои влюбленности вряд ли можно назвать юношеской любовью. Это уже совсем другие истории.