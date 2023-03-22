Запутанная личная жизнь Алексея Воробьева: романы с красавицами и слухи о внебрачных детях

Амбициозный молодой музыкант мечтал попасть на «Евровидение». Только вот путь этот оказался не таким простым. Для начала песня Алексея под названием «Новая русская калинка» занял на предварительном отборе лишь 5-е место.

Это было в 2008 году, тогда представлять Россию на конкурс отправился Дима Билан. 2009-й, казалось, принес удачу: Воробьев попал в финал российского отбора. Но к тому времени Алексей уже был занят в других проектах – и не готов был все бросать ради «Евровидения».

Только в 2011 году мечта певца исполнилась. На международном конкурсе он исполнил песню Get You. Но его выступление сопровождалось неожиданными инцидентами. Сначала Алексей обвинил в плагиате певца из Швеции, и команда Воробьева, присутствовавшая на «Евровидении», его поддержала.

Потом в полуфинале наш участник прокричал со сцены: «С Днем Победы!» - это было 10 мая, и Воробьев не мог пройти мимо всенародного праздника и никак это не озвучить. Пресса и жюри международного конкурса пришли в недоумение. Но это было еще не все: узнав о своем выходе в финал, Алексей, не в силах сдержать эмоций, шокировал окружающих нецензурными выражениями. Все это стало причиной того, что наш участник занял в конкурсе лишь 16-е место. Но главное – его популярность невероятно взлетела.

Он заключил контракт с голливудским продюсером и около года жил и работал в США. Его гастроли проходили с аншлагом, и диск, записанный Воробьевым под именем Alex Sparrow, пользовался успехом.

Алексей Воробьев: другие проекты

