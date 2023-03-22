Запутанная личная жизнь Алексея Воробьева: романы с красавицами и слухи о внебрачных детях

Простой парень из провинции, Алексей Воробьев сумел за короткое время стать звездой. Впрочем, не меньше, чем его творчество, поклонников интересует запутанная личная жизнь артиста.
Алексей Воробьев: детство и юность
Алексей Воробьев с мамой и сестрой. Фото: соцсети
Алексей Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. Его отец работал начальником охраны, а мама после рождения детей стала домохозяйкой, чтобы посвящать все свое время семье. У Алексея есть еще старший брат и младшая сестра. Казалось, Алексею была прямая дорога на сцену: и брат, и сестра увлеченно занимались музыкой.
Но ему больше нравился футбол – парень играл за городскую команду и считался отличным бомбардиром. Впрочем, музыкой он тоже занимался – играл на аккордеоне и пел. И в какой-то момент обнаружил, что и в музыке есть и страсть, и накал, и азарт. С 12 лет Алексей Воробьев начал участвовать и побеждать в музыкальных конкурсах, а в 16 – стал солистом ансамбля с названием «Услада».
Алексей Воробьев: начало карьеры
Алексей Воробьев на сцене. Фото: Global Look Press
После окончания музыкального колледжа Алексей, воодушевленный собственными успехами, отправился в Москву. И на первом же кастинге его взяли в телевизионное шоу «Секрет успеха», где он занял третье место.
Поначалу жизнь в столице нельзя было назвать легкой: Воробьев ютился в съемном жилье, учился на эстрадно-джазовом направлении в Гнесинке. Но таланты юноши вскоре привлекли внимание, и спустя год он заключил контракт с Universal Music Russia.
Алексей Воробьев: «Евровидение» и карьера в США
Алексей Воробьев на "Евровидении". Фото: YouTube
Амбициозный молодой музыкант мечтал попасть на «Евровидение». Только вот путь этот оказался не таким простым. Для начала песня Алексея под названием «Новая русская калинка» занял на предварительном отборе лишь 5-е место.
Это было в 2008 году, тогда представлять Россию на конкурс отправился Дима Билан. 2009-й, казалось, принес удачу: Воробьев попал в финал российского отбора. Но к тому времени Алексей уже был занят в других проектах – и не готов был все бросать ради «Евровидения».
Только в 2011 году мечта певца исполнилась. На международном конкурсе он исполнил песню Get You. Но его выступление сопровождалось неожиданными инцидентами. Сначала Алексей обвинил в плагиате певца из Швеции, и команда Воробьева, присутствовавшая на «Евровидении», его поддержала.
Потом в полуфинале наш участник прокричал со сцены: «С Днем Победы!» - это было 10 мая, и Воробьев не мог пройти мимо всенародного праздника и никак это не озвучить. Пресса и жюри международного конкурса пришли в недоумение. Но это было еще не все: узнав о своем выходе в финал, Алексей, не в силах сдержать эмоций, шокировал окружающих нецензурными выражениями. Все это стало причиной того, что наш участник занял в конкурсе лишь 16-е место. Но главное – его популярность невероятно взлетела.
Он заключил контракт с голливудским продюсером и около года жил и работал в США. Его гастроли проходили с аншлагом, и диск, записанный Воробьевым под именем Alex Sparrow, пользовался успехом.
Алексей Воробьев: другие проекты
Фото: кадр из сериала "Деффчонки"
В 2012 году Алексей Воробьев и Егор Крид представили свой дуэт «Больше чем любовь». Спустя несколько лет зрители увидели клип, в котором снялась актриса Полина Максимова, на песню Воробьева «Самая красивая».
Огромный интерес вызвал конкурс «Хочу петь с Воробьевым», в котором победила Катя Блейри. С ней Алексей записал песню «Круглосуточно твой» и снял клип, режиссером которого выступил сам.
Алексей Воробьев: кино
Алексей Воробьев и Полина Максимов. Фото: соцсети
Не менее важный аспект творчества Алексея – кино. Его дебютом стала роль в интерактивном сериале «Мечты Алисы». Проект получился настолько популярным, что Воробьев всерьез задумался о кинокарьере. Он поступил в Школу-студию МХАТ, но проучился там недолго – невозможно было совмещать участие в множестве проектов и серьезную учебу.
Алексей Воробьев. Фото: кадр из фильма "Космические силы"
Тем не менее, музыкант продолжал активно сниматься. Его фильмография насчитывает не один десяток работ. Среди самых известных – роль телезвезды Сергея Звонарева в сериале «Деффчонки», в котором также снимались Галина Боб, Таисия Вилкова и Полина Максимова.
Кроме того, Воробьев исполнял роли в проектах «Самоубийцы», «Екатерина», «Шуберт», «Гастролеры»… Особенно успешным стал для Алексея 2020 год: он снялся в сериале Netflix «Космические войска», сыграв смешного и позитивного персонажа.
Алексей Воробьев: телевидение
В спортивном телепроекте «Лед и пламень» Воробьев и его партнерша Татьяна Навка стали победителями, причем Алексей продолжил кататься, даже получив перелом руки: не в его характере сдаваться на полпути. Удача ждала его и в проекте «Жестокие игры» - он принес Алексею второе место.
Артиста включили в состав жюри проекта «Ты супер!», а в 2022 году он стал ведущим шоу «Страна талантов». Зрители 3-го сезона популярного проекта «Маска» были уверены, что Алексей Воробьев скрывается под видом Монстрика, и эти подозрения подтвердились: он занял в итоге 3-е место.
Алексей Воробьев: доход
По данным СМИ, за 2021 год Воробьев заработал около 2 миллионов долларов сольными концертами. За корпоративы ему платят от 40 до 60 тысяч долларов. Что касается съемок в кино и сериалах, то они приносят артисту примерно 1 миллион рублей в год.
Алексей Воробьев: личная жизнь
Алексей Воробьев и Оксана Акиньшина. Фото: Global Look Press
Яркая внешность и талант статного, улыбчивого и харизматичного артиста (76 кг при росте 177 см) всегда привлекали к нему девушек, - и он не оставался равнодушным к их чарам. Впервые юный Алексей влюбился в коллегу по музыкальному ансамблю «Услада» - Юлию Василиади.
Но вскоре он уехал в столицу, и отношения прекратились. В 2008 году начался его роман с актрисой Анной Чиповской. Однако позднее, уже расставшись, он признавался: они с Анной слишком похожи, оба взрывные, эмоциональные, так что долгих отношений не получилось.
Затем певец увлекся Оксаной Акиньшиной. Их все чаще видели вместе, но пара так и не сложилась: вскоре произошел разрыв. Так же получилось и с Викторией Дайнеко.
Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко. Фото: соцсети
В 2016 году Алексей Воробьев стал главным героем шоу «Холостяк» на ТНТ, где за его сердце боролись десятки красавиц. Однако ни одна из них не тронула сердце музыканта: он так и остался холостяком. Недолгое время возлюбленной Алексея была Диана Иваницкая – солистка группы «Динамо», за ней последовала модель Кира Майер, потом – Джоконда Шеникер, а еще он целовался с Ириной Дубцовой… Словом, поклонники просто не успевали следить за любовными похождениями звезды.
Алексей Воробьев и Наталья Зубарева. Фото: соцсети
В 2020 году стало известно: Воробьев встречается с Натальей Зубаревой. Девушка не имела никакого отношения к миру шоу-бизнеса, она была врачом и воспитывала двоих детей от первого брака.
На одном из фото влюбленной пары, выложенном в Сеть, поклонники увидели явно округлившийся живот Натальи. Но к тому времени, как она родила сына Лео, они с Алексеем уже не были вместе. Слухи о своем внебрачном ребенке артист никак не комментировал.
Алексей Воробьев и Татьяна Челышева. Фото: соцсети
На отцовство Алексея намекала и другая девушка – Татьяна Челышева, которая в свое время участвовала в шоу «Холостяк» с Ильей Глинниковым. Сына Адама она родила в США, а позднее во всеуслышание поблагодарила Воробьева за ребенка. Артист по-прежнему воздерживался от комментариев, хотя, судя по некоторым снимкам с соцсети Татьяны, он участвует в жизни Адама.
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Алексей Воробьев сейчас
Воробьев продолжает активно записывать песни и клипы. В 2023 году он представил клип «У твоего дома», а потом его вновь увидели на шоу «Маска», - только на этот раз в качестве не участника, а судьи.
В скором времени ожидается премьера фильма «На Рубле без рубля» с участием Алексея – это комедия о жителях Рублевке, в которой снялись также Ольга Серябкина, Светлана Пермякова, Владимир Сычев, а Воробьев сыграла в проекте самого себя. Судя по всему, останавливаться артист не собирается: у него множество творческих планов.