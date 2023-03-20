Юрий Куклачев: «Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию – мы до 85 лет работаем»

Знаменитый клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, руководитель Театра кошек, в разговоре о пенсионных выплатах вспомнил, как жили его старшие родственники, и сравнил их жизнь со своей. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР, поэтому ему полагаются надбавки.

- Юрий Дмитриевич, поделитесь с нашими читателями секретом: какую пенсию вы получаете, на что тратите эти деньги, хватает ли вам на жизнь?

- Это вопрос непростой… Например, моя тетя получала пенсию 15 тысяч, а когда она умерла, у нее на книжке лежало 300 тысяч рублей.

- Накопила?

- Да. Мы все время привозили ей продукты, и ей не приходилось тратить свою пенсию, - она никуда не ездила, жила дома и почти все деньги откладывала. Я езжу на машине. Только на бензин у меня каждый месяц уходит около 30 тысяч. А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек… Я не на пенсию живу.

Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем. Мой отец по полгода жил на даче – с мая по ноябрь. Сажал огурчики, помидорчики, картошку, капусту, а покупал хлеб и гречку, - ему хватало. Сейчас не так.

