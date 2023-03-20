Юрий Куклачев: «Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию – мы до 85 лет работаем»

Юрий Куклачев. Фото: Global Look Press

Юрий Куклачев. Фото: Global Look Press

Тeleprogramma.pro побеседовала с 73-летним дрессировщиком Юрием Куклачевым о том, почему ему не хватает пенсии даже на бензин.

Знаменитый клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, руководитель Театра кошек, в разговоре о пенсионных выплатах вспомнил, как жили его старшие родственники, и сравнил их жизнь со своей. Юрий Куклачев – народный артист РСФСР, поэтому ему полагаются надбавки.

- Юрий Дмитриевич, поделитесь с нашими читателями секретом: какую пенсию вы получаете, на что тратите эти деньги, хватает ли вам на жизнь?

- Это вопрос непростой… Например, моя тетя получала пенсию 15 тысяч, а когда она умерла, у нее на книжке лежало 300 тысяч рублей. 

- Накопила?

- Да. Мы все время привозили ей продукты, и ей не приходилось тратить свою пенсию, - она никуда не ездила, жила дома и почти все деньги откладывала. Я езжу на машине. Только на бензин у меня каждый месяц уходит около 30 тысяч. А ведь еще нужны продукты, нужно покупать корм для кошек… Я не на пенсию живу.

Мы, клоуны, не можем уйти на пенсию. Мы до 85 лет работаем. Мой отец по полгода жил на даче – с мая по ноябрь. Сажал огурчики, помидорчики, картошку, капусту, а покупал хлеб и гречку, - ему хватало. Сейчас не так. 
 

Юрий Куклачев. Фото: Global Look Press

- Но вам же положены какие-то надбавки за звание народного артиста?

- Я – артист. При Советском Союзе работал в «Союзгосцирке», собирал стадионы. Но платили мне 8 рублей за выступление. Когда выступал за рубежом, мне платили 25 долларов.

А сейчас я получаю пенсию порядка 30 тысяч рублей – недавно добавили за звание Народного артиста РФ.

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Самое правильное – заранее подготовиться к пенсии, купить недвижимость и сдавать ее. И теперь я это всем тоже советую.
 

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