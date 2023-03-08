Азамат Мусагалиев вспомнил, как однажды напился у Гарика Харламова и проспал запись передачи Павла Воли

В новом интервью у популярного телеведущего Азамата Мусагалиева спросили, как часто он приходит на съемки шоу пьяным или с бодуна. Ибо однажды он явился на запись своего YouTube-проекта «Я себя знаю» явно после хорошей гулянки.

38-летний шоумен оправдался, что такое было всего один раз, и вспомнил тот не очень удачный день. По словам Азамата, утром он был приглашен гостем в шоу Павла Воли «Двое на миллион», а вечером записывал «Я себя знаю». Но, договорившись с Пашей о своем визите к нему в студию, ведущий поехал на мероприятие Гарика Харламова, который как раз приобрел себе караоке-клуб.

«Он (Харламов, - Прим. авт.) называет это «на работе». Он просто там сидит, и все. Все поют, а он смотрит, - рассказал Мусагалиев в YouTube-шоу «Вопрос ребром». - Я приехал туда, мы с ним, честно скажу, выпили. Выпили много. Мне много не надо – я просто выпил и опьянел. И приехал домой уже под утро, и проспал передачу Павла Воли. Со стороны это выглядит, будто я специально не приехал к Павлу Воле. А потом уже поехал на «Я себя знаю». «Это, серьезно, было впервые. Раньше мы, когда в КВН играли, часто выходили на сцену выпившие или после пьянки… В телеверсии такого нет, но вот на гастролях это бывало часто».

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Азамат добавил, что они постоянно в шутку мерились с Пашей, у кого круче шоу, и в итоге решили прийти гостями в передачи друг друга. Но закончилось это вышеописанной историей. Какие у него сейчас отношения с Волей, шоумен уточнять не стал.