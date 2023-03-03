Не только зеркальце и помада: странные предметы в сумочках Кейт Миддлтон и Елизаветы II

Не менее интересен набор предметов, которые, если верить королевским биографам, постоянно находились в сумочке свекрови Кейт – королевы Елизаветы II. Самые обычные вещи, которые там можно было увидеть, - это те же зеркальце и помада: королева имела привычку после каждого обеда и ужина аккуратно поправлять свой макияж, не выходя из-за стола. Мятные леденцы и очки для чтения тоже никого не удивят. А вот остальные предметы выглядят уже интереснее.

Наличные деньги

Не так уж много – всего лишь одна банкнота достоинством 5 или 10 фунтов стерлингов. Деньги нужны были королеве на случай, если она окажется в церкви: для пожертвования.

Крючок

Специальный крючок Елизавета крепила при необходимости к столу и вешала на него свою сумку, чтобы не ставить ее на пол.

Фотографии

Возможно, кому-то эта привычка покажется сентиментальной или устаревшей, но королева всегда носила в сумочке фото детей и внуков.

Талисманы

В качестве талисманов «на счастье» Елизавета прихватывала крошечные фигурки собак – рассказывали, что она никогда с ними не расставалась, будучи уверенной, что они приносят удачу.

Печенье

Известно, что королева очень любила собак, ее любимой породой была корги. Для собак в ее сумочке всегда лежало специальное печенье, которым она с удовольствием угощала своих питомцев.

Кроссворды

Это может звучать очень странно, однако Елизавета II обожала в свободную минуту разгадывать кроссворды. Прислуга заботилась о том, чтобы у королевы с собой всегда были свежие экземпляры, вырезанные из газет.

Остальное – у фрейлин