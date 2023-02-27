С кем встречалась Кейт Миддлтон до принца Уильяма и кто разбил ей сердце

Кейт выглядит и ведет себя как настоящая идеальная женщина: верная жена, хорошая мать, достойное лицо королевства. Однако в прошлом у скромницы Кейт было не так уж мало бурных романов.
Виллем Маркс — подростковая влюбленность
Виллем Маркс. Фото: соцсети
Этот красавчик стал первым бойфрендом юной Кейт — они встречались во времена ее учебы в колледже в 1996 году. Правда, настоящей любовью это назвать трудно: скорее, между Кейт и Виллемом некоторое время была подростковая влюбленность, а потом они остались друзьями.
С тех пор прошло много лет. Виллем Маркс давно женился — на красавице-итальянке, телеведущей Джоанне Ботта. У них родился сын. Бывшего бойфренда Кейт пригласили на ее свадьбу с принцем Уильямом — в качестве друга. Между прочим, журналисты предлагали Виллему «золотые горы» — в обмен на его подробный рассказ об отношениях с Кейт. Парень оказался джентльменом — не проронил ни слова на эту тему, храня честь и достоинство девушки.
Гарри Блейклок — разбил ей сердце
Уже ученицей выпускного класса колледжа, в 19 лет, Кейт познакомилась с Гарри Блейклоком. Он был самым популярным парнем — капитан хоккейной команды, сердцеед, он не знал отбоя от девушек. С Кейт он встречался около года. И принес ей немало страданий. Избалованный девичьим вниманием, Гарри нисколько не заботился о чувствах своей возлюбленной, то и дело исчезал без предупреждения, потом вновь появлялся… Словом, за этот год он измучил Кейт.
Она признавалась потом своей подруге, что Гарри «разбил ей сердце». Ей пришлось буквально собирать свое сердце по кусочкам, она еще долго страдала, даже когда уехала во Флоренцию — будущая герцогиня изучала в Италии историю Возрождения. Со временем, излечившись от этой токсичной любви, Кейт простила Гарри и даже пригласила его на свое бракосочетание.
Руперт Финч — женился на подруге принца Уильяма
Руперт Финч и Наташа Айзекс. Фото: Global Look Press
На первом курсе университета Кейт выбрала своим бойфрендом парня постарше: ровесники казались ей несерьезными. Руперт Финч был выпускником юридического факультета. Правда, их отношения тоже длились не больше года. Но на этот раз все произошло не так болезненно, и они остались друзьями.
Со временем Руперт стал востребованным юристом. Он женат на девушке из английской аристократической семьи — Наташе Айзекс, она, кстати, дружит с принцем Уильямом. Наташа выпускает модную одежду, ее бренд очень нравится Кейт, она часто носит вещи, созданные Наташей. У Руперта и Наташи — три дочери.
Принц Уильям — заставил ждать себя 10 лет
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
По общепринятой версии, принц Уильям заметил Кейт в 2002 году на студенческом показе мод: высокая стройная девушка с роскошными волосами, яркими серыми глазами и белозубой улыбкой дефилировала в прозрачном соблазнительном платье, и парень не мог отвести от нее глаз. Они встречались несколько лет, их роман быстро перестал быть тайной.
Но даже в статусе официального парня Кейт принц позволял себе интрижки на стороне. Девушка долго терпела и молчала: она уже тогда лелеяла надежду выйти за него замуж. Но когда Уильям всерьез увлекся Изабеллой Анструтер-Гох-Калсорп — роскошной блондинкой-аристократкой, — ее терпению пришел конец, и она объявила о разрыве. Впрочем, Изабелла тоже недолго была рядом с Уильямом — вскоре она вышла замуж за другого, и принц остался один.
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Он очень скучал по Кейт. А она простила его не сразу — ему пришлось приложить много усилий, чтобы вернуть любимую. Они снова стали встречаться, но до предложения руки и сердца было еще далеко — Кейт пришлось ждать его почти 10 лет! Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011 году, и это была невероятно роскошная и богатая свадьба — настоящая королевская. В их семье — трое детей, и британские подданные искренне полюбили такую милую, красивую и добрую Кейт.