С кем встречалась Кейт Миддлтон до принца Уильяма и кто разбил ей сердце

Этот красавчик стал первым бойфрендом юной Кейт — они встречались во времена ее учебы в колледже в 1996 году. Правда, настоящей любовью это назвать трудно: скорее, между Кейт и Виллемом некоторое время была подростковая влюбленность, а потом они остались друзьями.

С тех пор прошло много лет. Виллем Маркс давно женился — на красавице-итальянке, телеведущей Джоанне Ботта. У них родился сын. Бывшего бойфренда Кейт пригласили на ее свадьбу с принцем Уильямом — в качестве друга. Между прочим, журналисты предлагали Виллему «золотые горы» — в обмен на его подробный рассказ об отношениях с Кейт. Парень оказался джентльменом — не проронил ни слова на эту тему, храня честь и достоинство девушки.

Гарри Блейклок — разбил ей сердце

Уже ученицей выпускного класса колледжа, в 19 лет, Кейт познакомилась с Гарри Блейклоком. Он был самым популярным парнем — капитан хоккейной команды, сердцеед, он не знал отбоя от девушек. С Кейт он встречался около года. И принес ей немало страданий. Избалованный девичьим вниманием, Гарри нисколько не заботился о чувствах своей возлюбленной, то и дело исчезал без предупреждения, потом вновь появлялся… Словом, за этот год он измучил Кейт.

Она признавалась потом своей подруге, что Гарри «разбил ей сердце». Ей пришлось буквально собирать свое сердце по кусочкам, она еще долго страдала, даже когда уехала во Флоренцию — будущая герцогиня изучала в Италии историю Возрождения. Со временем, излечившись от этой токсичной любви, Кейт простила Гарри и даже пригласила его на свое бракосочетание.

Руперт Финч — женился на подруге принца Уильяма