Сколько получали за свои лучшие фильмы Вячеслав Тихонов, Михаил Боярский и другие звезды советского кино

При этом их часто критикуют - мол, зарабатывают много, а играют совсем не так ярко, как артисты в советское время. Так, может, в СССР артистам и платили больше? Или наоборот? Давайте разберемся.

Доплата за «выдающиеся образы»

До перестройки актеров в СССР оценивали по трем квалификационным категориям: высшая, первая, вторая. Категорию присваивала государственная тарификационная комиссия при учреждении культуры, к которому был прикреплен артист. К примеру, Вячеслав Тихонов состоял в штате киностудии имени Горького, а Александр Абдулов - в Театре Ленинского комсомола. У каждой категории были свои тарифные ставки.

Высшая категория была условно поделена на две группы, которые определялись уровнем значительности актерских работ, - тут учитывались не только собственно главные роли, но и конкретные образы (больше платили за так называемые выдающиеся). Оклады в первой группе были такими: 450 рублей во время съемок, 300 рублей на время простоя; во второй - соответственно 350 рублей и 230 рублей.

Артистов первой категории делили на две группы по такому же принципу, оклады выглядели так: первая группа - 250 рублей (за съемки) и 160 рублей (простой), вторая - соответственно 200 и 145 рублей. Ну а второй категории все было проще: снимаясь, все получали 180 рублей, не снимаясь - 120 рублей. Были доплаты: премии за собственно фильм (картины тоже получали категории), надбавки - за , награды, стаж, профессионализм.

К примеру, когда зритель высоко оценил вышедшую в 1963 году комедию «Три плюс два», картине вместо базовой второй категории присвоили первую, и исполнителям главных ролей к выплаченным гонорарам добавили по 300 рублей.

Снялся в кинохите - купил машину

Кто-то скажет: ну что это за деньги? 300 рублей, четыреста... Однако стоит учитывать, сколько в те годы эти рубли стоили. Чтобы легче было это понять, используйте такой важный показатель, как средняя зарплата. В СССР в 1963 году она равнялась 80 рублям в месяц.

За одну картину исполнитель второстепенной роли мог получить максимум 1800 рублей; главной роли - максимум 5500 рублей. Это были серьезные деньги, позволяющие пошиковать и купить, скажем, машину. Например, автомобиль

«Москвич-412», который герой «Бриллиантовой руки» приобрел «по совету друзей», стоил в 1968 году 4265 рублей (при средней зарплате в 110). Данные суммы складывались из множества элементов - помимо вышеперечисленных надбавок и премий, учитывалось количество съемочных дней. Подобная система выплат существовала до середины 80-х: после начала перестройки все актерские гонорары стали договорными.

ТАРИФ «СОВРЕМЕННОСТЬ»

Съемочный день - полмиллиона