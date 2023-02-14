Vavan впервые влюбился в детском саду, а TSOY – подростком: кто разбил сердца известных артистов

- Первая моя настоящая любовь случилась у меня в 13-14 лет. Я был безумно влюблен в девушку. Это были те самые сильные чувства, которые «раз и навсегда». Я представлял ее своей невестой. Всё было искренне, по-настоящему… столько эмоций, воспоминаний! Эта девочка тоже пела, мы много гастролировали, летали по разным странам на вокальные конкурсы. Однако спустя 3 года я узнал, что девушка мне изменила. Тогда не было толком интернета, и я узнал это с помощью обычной почты.

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Так случилось мое первое настоящее разочарование, душевная боль и разбитое сердце. Где-то год я был в трауре, мне было очень плохо, я ни с кем не встречался и не хотел отношений. Думаю, каждый человек в этой жизни с таким сталкивается, у всех бывает первое разочарование в любви. Сейчас я более осторожен в отношениях, хотя не жалею ни о чем, ведь это тоже был опыт, да и хороших воспоминаний осталось больше.