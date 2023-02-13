Как Ольга Кузьмина стала звездой «Кухни», победила в «Ледниковом периоде» и озвучила Чебурашку

Звезда театра и кино Ольга Кузьмина подарила свой голос сказочному герою из детства вех советских ребятишек Чебурашке. Фильм уже вошел в историю российского кино и стал самым кассовым. Как актрису утвердили на эту «роль» и в каких еще проектах она успела сняться - читайте в нашем материале.
Ольга Кузьмина: детство, танцы, «Ералаш»
Родилась Ольга Кузьмина в Москве 16 июня 1987 года. Ее мама посвятила жизнь спорту и привила любовь к акробатике Ольге и ее старшей сестре, которая в итоге стала работать тренером.
Оля же больше стремилась к сцене, поэтому увлеклась танцами. В 11 лет она стала участницей студии Игоря Моисеева, а через год пополнила ряды ансамбля «Школьные годы».
Ольга Кузьмина в детстве. Фото: соцсети
На выступлении ее и заметил Борис Грачевский, который в поисках новых лиц для «Ералаша» посещал детские коллективы. Юную танцовщицу пригласили на съемки, и успешный дебют обернулся сотрудничеством с киножурналом.
Ольга Кузьмина в "Ералаше". Кадр из серии "Волшебная шляпа"
Кузьмина снялась в нескольких эпизодах: «Никто, кроме меня», «Сюрприз», «Между нами, девочками», «Волшебная шляпа», «Тихо! Идет контрольная!». И девочка поняла, что хотела бы стать настоящей актрисой и сниматься в кино.
Ольга Кузьмина: образование, карьера
В выпускном классе Кузьмина начала посещать подготовительные занятия во ВГИКе, правда, поступить с первого раза не смогла. Тогда она начала обучаться заочно в Академии славянской культуры.
Ольга Кузьмина в юности с подругой. Фото: соцсети
Режиссер Сергей Проханов, обнаружив фотопробы Ольги у Грачевского в каталоге лиц «Ералаша», понял, что нашел актрису для своего нового проекта и пригласил сниматься. Девушка с радостью согласилась, отлично справилась с ролью в кино про театр Луны – она сыграла 13-летнюю девочку Айрин, дочь Луны, благо рост 157 см и вес 46 кг позволял. И Проханов остался доволен работой Ольги, поэтому предложил ей обучаться у него в ГИТИСе. Кузьмину приняли сразу на второй курс.
Сергей Проханов. Фото: Global Look Press
В 2008 год Кузьмина с дипломом актрисы выпустилась из вуза и была принята в труппу Театра Луны. Спектакли с участием Кузьминой пользовались большой популярностью у зрителей: «Портрет Дориана Грея», «Природный экстрим», «Прокурорская притча», «Старый Новый Фауст». В 2019 году уволилась из Театра.
Но продолжает играть на сцене в антрепризах. Например, осенью 2022 года актриса выступила в Театра М.Булгакова с пьесой «Быть Михаилом Чеховым».
Ольга Кузьмина в спектакле "Шикарная свадьба". Фото: соцсети
Ольга Кузьмина: кино
Карьеру в кино Ольга начала с эпизода в сериале «Адвокат» в 2008 году. Следующими стали небольшие роли в многосерийных фильмах «Маргоша», «Спальный район», «Универ», Счастливы вместе». Девушка долго шла к своей славе и даже чуть не свернула с пути, когда ее убрали из проекта, к которому она готовилась год. Депрессия навалилась на актрису так, что она готова была сменить сферу деятельности.
Ольга Кузьмина в фильме "Сибирь. Монамур". Кадр из фильма
В 2011 году Кузьмина появилась в фильме «Сибирь. Монамур», которая стала большим успехом в ее карьере. Картина получила 70 призов на международных кинофестивалях и открывала 11-ю неделю российского кино в Нью-Йорке.
В следующем году актриса снялась в сериале «Кухня» на СТС. Он для Кузьминой стал судьбоносным, хотя поначалу роль официантки Насти ее не впечатлила и казалась проходной. Но подкупило обилие звездных имен вокруг, и актриса согласилась. Это был успех, принесший Ольге известность и любовь зрителя. Причем. Она признается, что уже привыкла, когда ее в жизни называют Настей, и даже откликается на это имя.
Ольга Кузьмина в сериале "Кухня". Кадр из сериала
Карьерный рост ее героиню ждал в продолжении ситкома – сериале «Отель «Элеон» в 2016 году. Настю повысили до директора ресторана, и эта роль для Кузьминой стала уже главной. Также она сыграла центральных персонажей в таких картинах, как «Фронт», «Одноклассницы», «Кумир», «Москва, я люблю тебя!».
Ольга Кузьмина: другие проекты
В 2018 году актриса в паре с другой звездой «Кухни» марком Богатыревым стали ведущими тревел-шоу «По секрету всему свету». Программа открывает телезрителям канала «Россия» красоты только нашей страны, но и других государств.
Ольга Кузьмина и Александр Энберт в шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
В 2020 году Кузьмина стала участницей шоу Первого канала «Ледниковый период». В паре с фигуристом Александром Энбертом им удалось не просто выбиться в лидеры – они заняли первое место.
Ольга Кузьмина: личная жизнь
Актриса была замужем один раз и успела развестись. С будущим мужем Ольга повстречалась еще в студенчестве, Алексей Терещенко учился в академии на факультете психологии. Отношения с ним у Кузьминой стали первым серьезным чувством. И в 2010 году они сыграли свадьбу в Москве, а затем отправились на Бали, чтобы провести красивую церемонию прямо на берегу океана.
Ольга Кузьмина с мужем и сыном. Фото: соцсети
Через три года, в 2013-м, они стали родителями - на свет появился сын Гордей. О беременности Ольга узнала во время съемок «Кухни», сценарий пришлось переписывать - ее героиня тоже стала мамой по новому сюжету.
Однако, в 2019 году семья распалась. Муж не смог смириться с тем, что жена пропадала на работе, добавляли масла в огонь сплетни о ее романах на площадке с коллегами.
Ольга Кузьмина сегодня
В новогодние каникулы 2023 года на больших экранах состоялась премьера сказки про Чебурашку. Кузьмина озвучила ушастого героя и призналась, что это было нелегко. Кастинг она прошла в мессенджере: режиссер Дмитрий Дьяченко попросил актрису в сообщении записать что-нибудь голосом Чебурашки. Ольга восприняла эту просьбу со всей ответственностью, хоть и не понимала, для чего.
Ольга Кузьмина озвучила Чебурашку. Фото: соцсети