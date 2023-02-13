Как Ольга Кузьмина стала звездой «Кухни», победила в «Ледниковом периоде» и озвучила Чебурашку

Звезда театра и кино Ольга Кузьмина подарила свой голос сказочному герою из детства вех советских ребятишек Чебурашке. Фильм уже вошел в историю российского кино и стал самым кассовым. Как актрису утвердили на эту «роль» и в каких еще проектах она успела сняться - читайте в нашем материале.

Ольга Кузьмина: детство, танцы, «Ералаш»

Родилась Ольга Кузьмина в Москве 16 июня 1987 года. Ее мама посвятила жизнь спорту и привила любовь к акробатике Ольге и ее старшей сестре, которая в итоге стала работать тренером.

Оля же больше стремилась к сцене, поэтому увлеклась танцами. В 11 лет она стала участницей студии Игоря Моисеева, а через год пополнила ряды ансамбля «Школьные годы».