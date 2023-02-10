Как «Служебный роман» разрушил брак Алисы Фрейндлих и почему она решила больше не выходить замуж

Алиса Бруновна Фрейндлих – народная артистка СССР, звезда легендарного «Служебного романа» и десятков других фильмов и спектаклей. В ее жизни было немало боли и огорчений, но, пройдя через все испытания, актриса стала только сильнее.
Алиса Фрейндлих: детство
Родители Алисы Фрейндлих. Фото: wikipedia.org
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Непривычную для слуха россиян фамилию она получила от отца – Бруно Фрейндлиха, немца по национальности. Когда-то, еще во времена правления императрицы Екатерины II, предки Бруно переехали из Германии в Россию, да так и остались здесь.
Когда у Бруно и Ксении родилась девочка, мама хотела дать ей русское имя Наташа. Но отец настоял на другом варианте – и дочку назвали Алисой. Зато мама «победила» в другом споре – в документах малышки поставили национальность «русская». Мама будто чувствовала, что совсем скоро людям с немецкой национальностью придется в стране нелегко…
Отец Алисы был ведущим актером в театре, актрисой была и сестра мамы, и ее муж… Словом, девочка уже в три года, увидев первый в своей жизни спектакль, «заболела» сценой: постоянно напевала услышанные там песенки и дома играла только в театр. Незадолго до войны родители Алисы расстались. И это, вероятнее всего, спасло и ее, и маму, и бабушку от репрессий: они больше не были семьей немца, и их не коснулось то, что погубило судьбы множества других людей в Советском Союзе.
Алиса Фрейндлих: блокада Ленинграда
Алиса Фрейндлих в детстве. Фото: wikipedia.org
Зато им пришлось пережить все ужасы блокады Ленинграда. Алиса Бруновна вспоминала, что выжили они только благодаря бабушке: она строго следила за тем, чтобы скудный паек делился на равные части, и чтобы никто не прикасался к своей порции раньше установленного ею времени. Так, деля крошечные съестные припасы на части, они и сумели остаться в живых, не умереть от голода. А однажды их дом разбомбили. К счастью, именно в тот день семья Алисы решила спуститься в подвал – и судьба снова сохранила им жизнь.
Алиса Фрейндлих: начало карьеры, театр
Алиса Фрейндлих в юности: Фото: кадр из фильма «Город зажигает огни», 1958 г.
Как только появилась возможность, Алиса с мамой уехали в Эстонию (бабушка к тому времени умерла) и прожили там три года. Только после войны смогли они вернуться в родной город. Но, несмотря на все тяготы, Алиса продолжала мечтать о том, как станет знаменитой актрисой.
Окончив ленинградский театральный институт, она начала работать в театре имени Комиссаржевской, который стал для нее настоящей школой жизни. Но настоящий успех пришел позднее, когда Фрейндлих приняли в театр имени Ленсовета. Миниатюрную молодую актрису (ее рост – 153 см) наконец-то оценили по достоинству. Театром руководил Игорь Владимиров: он разглядел не только талант, но и женское очарование Алисы, и вскоре стал ее мужем.
Играла Фрейндлих и в других театрах Ленинграда – БДТ имени Товстоногова, театре имени Максима Горького. И везде становилась примой. Зрители шли в театр «на Алису Фрейндлих» - она блестяще исполняла роли и в классических спектаклях, и в пьесах новых авторов.
Алиса Фрейндлих: кино
Алиса Фрейндлих с Василием Лановым в фильме «Анна и Командор», 1975 г.
А вот успех в кино пришел намного позднее. Режиссеры давали Алисе маленькие роли, эпизоды (например, она сыграла буфетчицу в знаменитой комедии «Полосатый рейс), а она мечтала о чем-то большем. Актрисе было уже за 40, когда, наконец, она сыграла заметные кинороли: в фильмах «Анна и Командор», «Соломенная шляпка», «Принцесса на горошине»…
Алиса Фрейндлих с Андреем Мягковым. Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Но по-настоящему оглушительная слава пришла к Алисе Фрейндлих, когда она исполнила роль Людмилы Прокофьевны – «Мымры» - в картине Эльдара Рязанова «Служебный роман». Актриса подошла к делу ответственно и творчески: текст роли учила по ночам, потому что была занята в театре, сама отыскала бесформенный костюм для своей героини, и даже исполнила две песни в фильме – «У природы нет плохой походы» и «Моей душе покоя нет». Людмила Прокофьевна, превратившаяся из «мымры» в цветущую влюбленную женщину, до сих пор остается визитной карточкой Алисы Фрейндлих.
Алиса Фрейндлих: лучшие роли, награды
Алиса Фрейндлих в роли королевы Анны. Фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», 1978 г.
Впрочем, помимо «Служебного романа», в ее фильмографии немало и других ярких работ. В экранизации «Трех мушкетеров» она сыграла королеву Анну, потом были «Старомодная комедия» и «Комедия ошибок», а за «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского Алиса Бруновна получила премию «Ника». Еще одна «Ника» появилась у актрисы после большого перерыва в работе – она сыграла в фильме «На Верхней Масловке» в 2004 году. Зрители полюбили и ее героиню Ольгу Туманову – увлеченную сыщицу – в сериале «Женская логика». А вообще Алиса Бруновна сыграла десятки ролей в кино и театре, многие из фильмов, в которых она снималась, давно стали классикой, в ее коллекции – огромное количество наград и премий, которые просто невозможно перечислить.
Алиса Фрейндлих: личная жизнь
Алиса Фрейндлих с дочерью Варварой. Фото: соцсети
В первый раз актриса вышла замуж еще студенткой – за своего однокурсника Владимира Карасева. Но этот брак распался довольно быстро. А вот второе замужество Алисы Бруновны стало результатом «служебного романа» - почти как в известном фильме. Игорь Владимиров был на 16 лет старше и руководил Театром имени Ленсовета. В этом браке родилась единственная дочь Фрейндлих – Варвара Владимирова. Позднее Алиса Бруновна вспоминала:
«Он развернул мою судьбу, благодаря ему меня заметили… Мы были не только супругами, мы являли собой крепкий творческий союз. Он, как я, испытывал к музыке не просто слабость, он был ею болен. Именно поэтому поставил так много музыкальных спектаклей. Именно музыка открывает и актерскую душу, умножает зрительское восприятие».
Владимиров ставил спектакли специально для Алисы, очень быстро она стала настоящей «примой», - ему удалось раскрыть все грани ее таланта. Но двоим творческим людям часто бывает сложно ужиться под одной крышей. Так получилось и здесь. Владимиров ревновал Алису к ее взлетевшей популярности и успеху в кино, она ревновала мужа к молоденьким актрисам… Одной из последних капель стал головокружительный успех «Служебного романа», после которого актриса стала настоящей звездой. Словом, они развелись.
А когда дочке Варе было 13 лет, мама познакомила ее со своим новым мужчиной – Юрий Соловей тоже был актером. Они прожили вместе 14 лет, а потом Алиса Бруновна просто отпустила Юрия – он стремился за границу. Там его ждала карьера: к тому времени он занялся тем, что ему нравилось гораздо больше, чем сцена, - писал картины.
Алиса Фрейндлих: дочь и внуки
Алиса Фрейндлих с внуком Никитой. Фото: Global Look Press
Больше Фрейндлих не выходила замуж. Она признается, что ей комфортнее жить одной. Дочь Варвара – давно взрослая, она тоже стала актрисой. В свое время Варвара вышла замуж за политика Сергея Тарасова, родила сына Никиту и дочь Анну. В 2009 году Тарасов погиб в результате теракта. Алиса Бруновна помогала дочери растить внуков, и сейчас она уже – прабабушка: у Анны в 2019 году родилась девочка. Актриса и сегодня выглядит превосходно для своего возраста: при росте 153 см она весит 60 кг, модно одевается и может внезапно появиться с выкрашенными в яркий цвет волосами.
Алиса Фрейндлих: доходы
По словам Алисы Бруновны, она получает хорошую пенсию:
«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск».
Кроме того, доходы актрисы пополняются ее заработками в театре и гонорарами за роли в кино.
Алиса Фрейндлих сейчас
Алиса Фрейндлих. Фото: кадр из фильма «Карп отмороженный», 2017 г.
В декабре 2020 года Алиса Фрейндлих перенесла коронавирус, причем в довольно тяжелой форме: было поражено 80% легких. Около двух месяцев она находилась в больнице, поклонники актрисы волновались за ее состояние. К счастью, она выздоровела, и даже вернулась к работе. Весной 2022 года на экраны вышел фильм «Родители строгого режима», главную роль в котором сыграла Алиса Бруновна, а режиссером стал ее внук Никита Владимиров. Это не первая их совместная работа: Никита уже снимал бабушку в фильме «Карп отмороженный», где ее партнершей стала Марина Неелова.
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Актриса и сейчас, уже отметив 88-й день рождения, продолжает иногда выходить на сцену БДТ имени Товстоногова. Она старается не жаловаться на здоровье и признается, что считает себя счастливым человеком: все, о чем она когда-то мечтала в голодном Ленинграде, сбылось.