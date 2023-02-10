Как «Служебный роман» разрушил брак Алисы Фрейндлих и почему она решила больше не выходить замуж

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Непривычную для слуха россиян фамилию она получила от отца – Бруно Фрейндлиха, немца по национальности. Когда-то, еще во времена правления императрицы Екатерины II, предки Бруно переехали из Германии в Россию, да так и остались здесь.

Когда у Бруно и Ксении родилась девочка, мама хотела дать ей русское имя Наташа. Но отец настоял на другом варианте – и дочку назвали Алисой. Зато мама «победила» в другом споре – в документах малышки поставили национальность «русская». Мама будто чувствовала, что совсем скоро людям с немецкой национальностью придется в стране нелегко…

Отец Алисы был ведущим актером в театре, актрисой была и сестра мамы, и ее муж… Словом, девочка уже в три года, увидев первый в своей жизни спектакль, «заболела» сценой: постоянно напевала услышанные там песенки и дома играла только в театр. Незадолго до войны родители Алисы расстались. И это, вероятнее всего, спасло и ее, и маму, и бабушку от репрессий: они больше не были семьей немца, и их не коснулось то, что погубило судьбы множества других людей в Советском Союзе.

Алиса Фрейндлих: блокада Ленинграда

