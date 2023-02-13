Как Кети Топурия перекрашивала школу из-за юношеской любви: «Не могла его выдать…»

Первая школьная любовь – что может быть прекраснее! Но иногда эти пылкие юношеские чувства выражаются странным образом и приносят не столько радости, сколько проблем. Именно такую историю рассказала нам Кети Топурия.

- Кети, давайте вспомним первого мальчика, который был в вас влюблен!

- Расскажу вам одну школьную историю. В День всех влюбленных мне сделали сюрприз. У меня был поклонник, который никогда не говорил о своих чувствах, но пытался намекнуть. 14 февраля я прихожу в школу, и вижу: весь школьный фасад расписан из пульверизатора красной краской: и надписями «Кети, я тебя люблю!», и сердечками… Я в тот день оказалась в центре внимания: все на меня смотрели, улыбались, а мне оставалось только краснеть. А потом меня вызвали к директору и начали расспрашивать: признавайся, кто это сделал! Я догадывалась, конечно, кто признался мне в любви таким необычным способом. Но выдать его не могла, потому что это принесло бы ему крупные проблемы.

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- Чем в итоге все закончилось?

- А закончилось тем, что директор вручила мне краску, и мне пришлось закрашивать все эти художества. Вот так меня «поздравили» с Днем всех влюбленных. Я запомнила это на всю жизнь.

- А поклоннику вы что-то на это сказали? Ответили на его чувства?

- Нет. Это были односторонние страдания. Особенно – после того случая!

