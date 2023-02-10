Роза Сябитова: «Между вариантами «любить самой» и «быть любимой» я выбираю второй»

Совем скоро - день святого Валентина. А значит - отличный повод для того, чтобы узнать у знаменитостей их сердечные тайны. Свою теорию любви нам поведала главная российская сваха – Роза Сябитова.

- Роза Раифовна, в День святого Валентина принято дарить друг другу подарки и вспоминать о первой любви. Расскажите, у вас была в юности какая-то романтическая история?

- Знаете, я всегда была очень прагматичной. В этом плане на меня сильное влияние оказала бабушка. Она учила меня жизни, и я быстро поняла: все эти «сюси-пуси» и «розовые сопли» – это не про меня. Я всегда, с самой юности, четко понимала – чего я хочу в жизни. И как надо действовать, чтобы этого достигнуть.

- Значит, женской мудрости вас учила бабушка?

- Да. Она всегда говорила: чтобы хорошо устроиться в жизни, надо удачно выйти замуж. И добавляла: у женщины есть два варианта – любить самой или быть любимой. Бабушка считала, что первый вариант – любить самой – это не для меня. И объясняла: если выйти замуж за того, кто тебя любит, это гарантирует счастье: он будет холить и лелеять жену, заботиться о ней, и жена со временем тоже его полюбит. Поэтому я с юности была нацелена именно на этот вариант – быть любимой и хорошо жить. А романтичной я никогда не была. Вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько в этом не разочаровалась.

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- А сами потом полюбили?

- Да, полюбила, когда была уже взрослой женщиной.

- Взаимно?

- Скажем так – мою любовь принимали. Я вообще считаю, что такого идеального варианта, о котором мечтают молодые женщины – любить самой и быть любимой – в природе не существует. Если и случается такое – то длится недолго.

- И что было дальше с вашей любовью?

- Все закончилось печально – хорошо, что жива осталась. Это была болезненная привязанность… Настоящая любовь всегда с оттенком болезненности, а если она односторонняя – то это больно вдвойне. Так что я окончательно убедилась: моя любовная история – только по сценарию «быть любимой».

