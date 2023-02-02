Анастасия Волочкова – о разговоре с дочкой, сложной травме и отношениях между Наташей Королевой и Тарзаном

Говорят, в семье Наташи Королевой и Тарзана давно уже разлад – еще с прошлой весны. А теперь масла в огонь подлила Анастасия Волочкова: мимоходом проговорилась о том, что «они уже не вместе»…
- Анастасия, в интервью Алене Жигаловой вы отвечали на неожиданные вопросы, и многие обратили внимание на фразу, которую вы обронили вскользь: мол, Наташа Королева и Тарзан больше не вместе. Это действительно так?
- Знаете, это была просто шутка. Алена затеяла игру на своем проекте, а мне было не до игры – у меня сейчас проблемы со здоровьем, серьезная травма сустава…
Анастасия Волочкова в клинике. Фото: личный архив.
- И с такой травмой вы готовитесь к спектаклю? А недавно у вас было пышное празднование дня рождения…
- Да, у меня было очень много звездных гостей, еще больше – журналистов. Праздник получился грандиозным! Наверное, это был мой лучший день рождения. Ко мне приезжала моя доченька со своим другом, мы с ней полночи разговаривали, так что я совсем не спала. И потом, сразу после праздника, после бессонной ночи, я поехала на эту съемку, к Алене.
- О чем шел разговор?
- Алена спросила в шутку – кого из трех предложенных героев я хотела бы убить, с кем переспать, а с кем - отправиться в путешествие? И я ответила: переспать хотела бы с Тарзаном, потому что он настоящий секс-символ. Но это же шутка была! Что касается моих слов о том, что Тарзан и Наташа Королева не вместе… Знаете, вся беседа была построена в формате игры, к этому шоу не стоит относиться слишком серьезно.
В тот момент я была очень уставшей и не выспавшейся. Перед этим у меня был долгий перелет с Мальдив, и я сразу же отправилась в центр спортивной медицины. Мне необходимо вылечить травму, потому что 8 февраля предстоит очень важное выступление, на которое приглашены две тысячи человек. Конечно, я очень переживаю и не хочу подвести своих зрителей.
Анастасия Волочкова и Зураб Орджоникидзе. Фото: личный архив.
- Что сказали врачи?
- Моей травмой занимается главный спортивный врач России – Зураб Орджоникидзе. После обследования он настаивал, чтобы я неделю не выходила из дома, чтобы отдыхала и не допускала никакого напряжения. Но это оказалось невозможным – очень много разных дел.
Сначала – мой день рождения, большой праздник, много приглашенных. На следующий день – шоу «Алена, блин!». Потом мы с Никитой Джигурдой снимались в патриотическом клипе. Все мое время расписано по минутам, а доктора мне в один голос твердят: нужен покой.
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Поэтому прошу понять всех: в моей жизни сейчас есть более важные проблемы, чем вопрос, живет ли Наташа Королева с Тарзаном. Мне задали шуточный вопрос – я ответила на него с юмором. Больше всего меня тревожит другой вопрос: смогу ли я выйти на сцену 8 февраля? И главное – быть или не быть моему творчеству, смогу ли я продолжать танцевать?