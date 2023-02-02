Анастасия Волочкова – о разговоре с дочкой, сложной травме и отношениях между Наташей Королевой и Тарзаном

- И с такой травмой вы готовитесь к спектаклю? А недавно у вас было пышное празднование дня рождения…

- Да, у меня было очень много звездных гостей, еще больше – журналистов. Праздник получился грандиозным! Наверное, это был мой лучший день рождения. Ко мне приезжала моя доченька со своим другом, мы с ней полночи разговаривали, так что я совсем не спала. И потом, сразу после праздника, после бессонной ночи, я поехала на эту съемку, к Алене.

- О чем шел разговор?

- Алена спросила в шутку – кого из трех предложенных героев я хотела бы убить, с кем переспать, а с кем - отправиться в путешествие? И я ответила: переспать хотела бы с Тарзаном, потому что он настоящий секс-символ. Но это же шутка была! Что касается моих слов о том, что Тарзан и Наташа Королева не вместе… Знаете, вся беседа была построена в формате игры, к этому шоу не стоит относиться слишком серьезно.

В тот момент я была очень уставшей и не выспавшейся. Перед этим у меня был долгий перелет с Мальдив, и я сразу же отправилась в центр спортивной медицины. Мне необходимо вылечить травму, потому что 8 февраля предстоит очень важное выступление, на которое приглашены две тысячи человек. Конечно, я очень переживаю и не хочу подвести своих зрителей.

