«Мертвый или живой, но поедет играть»: последние новости о заболевшем Стасе Садальском

Актер Станислав Садальский с кровотечением госпитализирован в Боткинскую больницу. Об этом в соцсетях сообщил сам артист.
«Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», - отметил актер.
Однако уточнил, что 25 января должен быть в Мурманске. Мол, так что долго провести время в больнице не получится.
Teleprogramma.pro выяснила, что 25-26 января у Стаса Садальского запланирован антрепризный спектакль «Скупой папик» в Мурманском областном драматическом театре. Планируется, что вместе с ним на сцену выйдут Елена Воробей, Татьяна Орлова, Илья Бледный и Никита Заболотный.
Постановка рассказывает о семейной паре – Сергее и Маргарите, которые давно живут вместе, и все страсти в их отношениях давно угасли. Но однажды Сергей встречает красотку Зину и решает вспомнить молодость.
Мы позвонили в кассы Мурманского областного драматического театра под видом зрителей, чтобы выяснить, не отменили ли антрепризу в связи с плохим самочувствием актера?
«Спектакль состоится», - заверили в театре.
Также на кассе посоветовали позвонить в день постановки, в полдень, чтобы узнать точно, приземлился ли самолет со Стасом в Мурманске.
Коллега Стаса Садальского Татьяна Васильева, которая играла с ним во многих постановках, не удивлена, что актер не стал отменять спектакль.
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Татьяна Васильева. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»
«Это похоже на нормального артиста. Любой артист, мертвый или живой, встанет с койки и поедет играть, - сказала она Teleprogramma.pro. - Так что ничего удивительного тут нет. Мы так устроены. Каждый из нас это делал или рано поздно сделает».
- Вы переживаете за Стаса?
- Я за всех переживаю, кому плохо. Не в курсе, что произошло. Но надеюсь, что там все в порядке.
- Долго не могли остановить кровотечение…
- Ну, остановили и Слава Богу.