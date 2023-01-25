«Мертвый или живой, но поедет играть»: последние новости о заболевшем Стасе Садальском

Актер Станислав Садальский с кровотечением госпитализирован в Боткинскую больницу. Об этом в соцсетях сообщил сам артист.

«Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», - отметил актер.

Однако уточнил, что 25 января должен быть в Мурманске. Мол, так что долго провести время в больнице не получится.

Teleprogramma.pro выяснила, что 25-26 января у Стаса Садальского запланирован антрепризный спектакль «Скупой папик» в Мурманском областном драматическом театре. Планируется, что вместе с ним на сцену выйдут Елена Воробей, Татьяна Орлова, Илья Бледный и Никита Заболотный.