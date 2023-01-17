«Меня уже нет, я умираю»: последние слова Кикабидзе вспомнил на его родине Садальский

Стас Садальский раскрыл последние слова, которые услышал от своего друга Вахтанга Кикабидзе.

За год до смерти звезды «Мимино» ушла из жизни и его жена Ирина. Ее кончину Вахтанг Кикабидзе переживал крайне тягостно.

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«Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю». А с друзьями надо прощаться. Это твоя жизнь, твое прошлое, это ты сам. Так нас учили старики в той стране, где мы все дружили. И самое мое большое желание, чтобы народы наши снова были вместе», — написал в личном блоге Стас Садальский.

В настоящий момент он прибыл в Тбилиси, чтобы проводить в последний путь Вахтанга Кикабидзе. Артист поведал, что похоронят грузинского и российского любимца 19 января на Верийском кладбище рядом с матерью и женой.