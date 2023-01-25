День студента: Мария Кожевникова вздрагивала от страшных снов, а Прохора Шаляпина отчисляли 26 раз

- Я учился в музыкальном училище, там у нас были бесконечные «капустники» с разными пародиями и сценками – вроде местного КВНа. Позднее, в Гнесинке, все было достаточно академично, преподаватели отличались строгостью, нам было не до шуток. Меня отчисляли двадцать шесть раз – я не мог сдать сольфеджио! Так что мне точно было не до веселья.

- Но сейчас-то вы вспоминаете эти истории о ваших отчислениях с юмором?

- Смеемся, конечно, с моими сокурсниками. Помню, как мы однажды, на первом курсе, пришли в квартиру-музей Елены Фабиановны Гнесиной. Там строгие правила – ничего не трогать, никуда не садиться. А мы открыли пианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок. В общем, хулиган был. Хотя в целом мы вели себя в академии довольно прилично.

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- Что еще было интересного во время учебы?

- С теплом и юмором вспоминаю Гнесинскую столовую – какие там были сосиски в тесте! А еще мы там тусовались, все собирались, и из училища, и из академии, – Саша Савельева, Дима Билан, другие яркие ребята.

Байки про Пугачеву и Агузарову

Когда я учился в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова, у нас ходили разные байки об артистах. Например, о том, как Алла Борисовна Пугачева и Михаил Шуфутинский распивали вино в подвале. Вообще в «Ипполитовке» училось очень много звезд, не только Пугачева и Шуфутинский, но и Игорь Матвиенко, к примеру. И Людмила Зыкина его заканчивала – когда уже была звездой. И Жанна Агузарова – она, кстати, пыталась получить диплом досрочно, она уже была к тому моменту известной певицей, но ей пришлось заканчивать институт, как всем.

Ну а я всегда был хулиганом на фоне добросовестных студентов. Мог схохмить, что-то смешное сказать, - и весь класс начинал смеяться. Но часто преподаватели мне это прощали, потому что тоже начинали смеяться.

