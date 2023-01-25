День студента: Мария Кожевникова вздрагивала от страшных снов, а Прохора Шаляпина отчисляли 26 раз

Студенческие годы наполнены не только учебой, но и юмором, и большинство вспоминает о них с теплотой и ностальгией. Тeleprogramma.pro расспросила звезд – часто ли они прогуливали лекции, списывали или нет, как сдавали экзамены?
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Прогуливала, но не списывала»
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Global Look Press
- Я училась в консерватории, и по сравнению со школой это было легче. Бывало, правда, и такое, что приходилось готовиться к экзамену всю ночь, а наутро – идти сдавать. Так мы с подругой сдавали, например, историю фортепианного искусства. А вообще у меня остались очень хорошие воспоминания о студенческой поре!
- Прогуливать случалось?
- Иногда пропускала, да. Но я потом все выучивала! Эстетику, помню, пропускала. Но благополучно сдавала экзамены, хоть и было немножко напряженно: чувствовалось, что педагог меня ждал, мечтая наконец познакомиться с нерадивой студенткой.
- Признайтесь – списывали?
- Нет, я не списывала. Я просто просила преподавателя: можно, я отвечу на другой билет? И мне обычно разрешали это делать. Ну а что оставалось делать – не списывать же. Я этого не любила. У нас был очень хороший педагог по истории украинской музыки, и мне запомнились его слова - когда он видел, что кто-то списывает, он говорил: «Зачем вы себя так унижаете?» Так что мне было проще выучить или честно признаться, что не знаю, чем слышать такие слова. Не хотелось чувствовать себя неловко перед педагогами – мы их очень уважали.
Мария Кожевникова: «По ночам снились круги ада из «Божественной комедии» Данте»
Мария Кожевникова. Фото: Global Look Press
- Я окончила ГИТИС. Многие думают, что в театральном вузе учиться очень легко и беззаботно. Это не так. Люди в театральном институте просто живут – спят на матах, потому что, помимо учебы, нужно еще придумать этюды, поставить спектакли, плюс хореография, плюс литература…
У нас был преподаватель зарубежной классики – Ястребов, нам приходилось не только читать все по программе, но и подробно конспектировать. Я помню, как я читала «Божественную комедию» Данте до трех часов ночи, и потом мне снились все эти круги ада… Было очень сложно учиться, - со школой даже близко не стоит.
Иосиф Пригожин: «Вся комиссия лежала на полу от хохота»
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press
- Обожаю вспоминать о студенчестве – это было лучшее время в жизни! И у меня были смешные истории. Когда я поступал в ГИТИС, профессор сказал: «Ну зачем вы сюда пришли? Вы же не будете учиться. Я же могу вас завалить».
А я эту фразу понял по-своему. И ответил: «Я вас тоже!» Вся комиссия просто лежала на полу от хохота. Сегодня это очень приятно и смешно вспоминать, и я очень грущу по тому времени. Хочу пожелать сегодняшним студентам: пользуйтесь этой возможностью, наслаждайтесь, кайфуйте от каждого дня!
Прохор Шаляпин: «Меня отчисляли 26 раз!»
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
- Я учился в музыкальном училище, там у нас были бесконечные «капустники» с разными пародиями и сценками – вроде местного КВНа. Позднее, в Гнесинке, все было достаточно академично, преподаватели отличались строгостью, нам было не до шуток. Меня отчисляли двадцать шесть раз – я не мог сдать сольфеджио! Так что мне точно было не до веселья.
- Но сейчас-то вы вспоминаете эти истории о ваших отчислениях с юмором?
- Смеемся, конечно, с моими сокурсниками. Помню, как мы однажды, на первом курсе, пришли в квартиру-музей Елены Фабиановны Гнесиной. Там строгие правила – ничего не трогать, никуда не садиться. А мы открыли пианино, начали на нем играть… У музейного работника был шок. В общем, хулиган был. Хотя в целом мы вели себя в академии довольно прилично.
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- Что еще было интересного во время учебы?
- С теплом и юмором вспоминаю Гнесинскую столовую – какие там были сосиски в тесте! А еще мы там тусовались, все собирались, и из училища, и из академии, – Саша Савельева, Дима Билан, другие яркие ребята.
Байки про Пугачеву и Агузарову
Когда я учился в музыкально-педагогическом институте имени Ипполитова-Иванова, у нас ходили разные байки об артистах. Например, о том, как Алла Борисовна Пугачева и Михаил Шуфутинский распивали вино в подвале. Вообще в «Ипполитовке» училось очень много звезд, не только Пугачева и Шуфутинский, но и Игорь Матвиенко, к примеру. И Людмила Зыкина его заканчивала – когда уже была звездой. И Жанна Агузарова – она, кстати, пыталась получить диплом досрочно, она уже была к тому моменту известной певицей, но ей пришлось заканчивать институт, как всем.
Ну а я всегда был хулиганом на фоне добросовестных студентов. Мог схохмить, что-то смешное сказать, - и весь класс начинал смеяться. Но часто преподаватели мне это прощали, потому что тоже начинали смеяться.