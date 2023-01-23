Эти три имени носят самые глупые женщины, но корчат из себя всезнаек

Названы три имени самых глупых женщин, которые не отличаются особой сообразительностью, но при этом считают себя едва ли не самыми эрудированными. Такие особы будут спорить с каждым, чтобы доказать свою правоту, но лишь еще больше подчеркнут собственное самодурство. Мнением на этот счет поделился астролог Андрей Харрис.

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Юлия

У обладательницы этого красивого имени, развит чувственный мир, эмоции и интуиция. Юлия живет душой, а не разумом. Мягкие вибрации ее имени призывают творить добро, зачастую не задумываясь о последствиях. Этим чаще всего пользуются нечистые на руку люди. На слабостях Юлии могут играть и те мужчины, которые появляются в ее жизни.